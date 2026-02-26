iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 464 Artikel

Kurz vor dem iPhone 17e: Tim Cook teasert „a big week“
Apple-Chef Tim Cook hat kurz vor der erwarteten Vorstellung neuer Hardware eine ereignisreiche Woche angekündigt. In einem knappen Beitrag auf der Plattform X stellte er für Montagmorgen den Auftakt einer Produktphase in Aussicht und versah die Ankündigung mit dem Hashtag zum Apple-Launch.

Tim Cook

Konkrete Details nannte Cook nicht. Der Zeitpunkt legt jedoch nahe, dass Apple seine bereits angekündigte „Apple Experience“ am 4. März mit weiteren Neuheiten flankieren könnte.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte Apple Influencer und ausgewählte Medienvertreter zu einem Vor-Ort-Termin in New York, London und Shanghai eingeladen. Anders als bei klassischen Livestream-Präsentationen setzt das Unternehmen diesmal auf persönliche Begegnungen und praktische Einblicke in neue Geräte.

Cooks Hinweis auf einen Start am Montagmorgen deutet darauf hin, dass Apple schon vor dem 4. März erste Produkte präsentieren könnte. In der Vergangenheit hat der Konzern neue Macs oder iPads auch per Pressemitteilung und gleichzeitiger Aktualisierung des Online Stores eingeführt. Die Chancen stehen also gut, dass uns Apple wieder eine solche, gestaffelte Veröffentlichung über mehrere Tage hinweg liefert.

Iphone 16e Bento

Funktionsumfang und Leistung des iPhone 16e

Als gesetzt gilt das iPhone 17e: Das neue Einstiegsmodell soll den bisherigen Berichten zufolge erstmals MagSafe unterstützen und kabelloses Laden mit höherer Leistung ermöglichen. Zudem wird ein Wechsel auf einen aktuelleren Prozessor erwartet. Äußerlich dürfte sich das Gerät nur moderat verändern.

Macs und iPads ebenfalls auf der Warteliste

Neben dem iPhone werden neue MacBook Pro Modelle mit M5 Pro und M5 Max erwartet. Auch ein aktualisiertes MacBook Air gilt als wahrscheinlich. Darüber hinaus mehren sich Hinweise auf ein günstigeres MacBook, das preislich unterhalb der bisherigen Einstiegsmodelle angesiedelt sein könnte.

Die von Tim Cook gepostete Logo-Animation

Ob Apple ausschließlich Hardware präsentiert oder auch Software-Themen wie iOS 26.4 einbindet, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

26. Feb. 2026 um 15:26 Uhr von Nicolas


