Liquid Glass: iOS 26.4 ergänzt neuen Schalter für reduzierte Lichteffekte

Mit der zweiten Entwickler-Beta von iOS 26.4 erweitert Apple die Bedienungshilfen um einen zusätzlichen Schalter. In den Einstellungen unter Bedienungshilfen > Anzeige & Textgröße findet sich nun die Option „Reduce Highlighting Effects“. Die Funktion ist neu im System verankert, zeigt in der aktuellen Testversion jedoch noch keine klar erkennbare Wirkung.

Apple optimiert seit mehreren Versionen seine mit iOS 26 neu eingeführte Designsprache Liquid Glass, die unter anderem mit glasartigen Oberflächen und Lichtreflexen arbeitet. Diese Effekte äußern sich in leichten Glanzkanten rund um Symbole, Schaltflächen und andere Bedienelemente. Besonders im Dunkelmodus fallen diese Hervorhebungen stärker auf. Der neue Schalter soll diese optischen Akzente offenbar abschwächen.

Bereits in der ersten Beta von iOS 26.4 hatte Apple zahlreiche Detailanpassungen am System vorgenommen, etwa bei CarPlay, der Nachrichtenverschlüsselung oder der Organisation des App Stores. Die Ergänzung im Bereich der Anzeigeoptionen fügt sich in diese Reihe kleiner, aber gezielter Eingriffe ein.

Wirkung bislang kaum sichtbar

In der aktuellen Beta-Version lässt sich die neue Option zwar aktivieren, ein deutlicher Unterschied ist jedoch kaum zu erkennen. Weder auf dem Home-Bildschirm noch in Systemmenüs verändert sich die Darstellung sichtbar. Es ist möglich, dass Apple die Funktion noch nicht vollständig implementiert hat oder sie nur in bestimmten Situationen greift.

Technisch dürften die sogenannten Glanzlichter durch zusätzliche Berechnungen für Licht und Transparenz entstehen. Wird ihre Intensität reduziert, könnte dies auf älteren Geräten theoretisch zu einer minimal geringeren Prozessorlast führen. Ob sich daraus messbare Vorteile bei der Akkulaufzeit oder der Systemflüssigkeit ergeben, ist jedoch offen. Ob „Reduce Highlighting Effects“ bis zur finalen Version sichtbar greift, bleibt abzuwarten.