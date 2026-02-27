Neue Option in den Bedienungshilfen
Liquid Glass: iOS 26.4 ergänzt neuen Schalter für reduzierte Lichteffekte
Mit der zweiten Entwickler-Beta von iOS 26.4 erweitert Apple die Bedienungshilfen um einen zusätzlichen Schalter. In den Einstellungen unter Bedienungshilfen > Anzeige & Textgröße findet sich nun die Option „Reduce Highlighting Effects“. Die Funktion ist neu im System verankert, zeigt in der aktuellen Testversion jedoch noch keine klar erkennbare Wirkung.
Apple optimiert seit mehreren Versionen seine mit iOS 26 neu eingeführte Designsprache Liquid Glass, die unter anderem mit glasartigen Oberflächen und Lichtreflexen arbeitet. Diese Effekte äußern sich in leichten Glanzkanten rund um Symbole, Schaltflächen und andere Bedienelemente. Besonders im Dunkelmodus fallen diese Hervorhebungen stärker auf. Der neue Schalter soll diese optischen Akzente offenbar abschwächen.
Bereits in der ersten Beta von iOS 26.4 hatte Apple zahlreiche Detailanpassungen am System vorgenommen, etwa bei CarPlay, der Nachrichtenverschlüsselung oder der Organisation des App Stores. Die Ergänzung im Bereich der Anzeigeoptionen fügt sich in diese Reihe kleiner, aber gezielter Eingriffe ein.
Wirkung bislang kaum sichtbar
In der aktuellen Beta-Version lässt sich die neue Option zwar aktivieren, ein deutlicher Unterschied ist jedoch kaum zu erkennen. Weder auf dem Home-Bildschirm noch in Systemmenüs verändert sich die Darstellung sichtbar. Es ist möglich, dass Apple die Funktion noch nicht vollständig implementiert hat oder sie nur in bestimmten Situationen greift.
Bald weniger Glanzlichter? Noch zeigt die neue Option kaum Wirkung.
Technisch dürften die sogenannten Glanzlichter durch zusätzliche Berechnungen für Licht und Transparenz entstehen. Wird ihre Intensität reduziert, könnte dies auf älteren Geräten theoretisch zu einer minimal geringeren Prozessorlast führen. Ob sich daraus messbare Vorteile bei der Akkulaufzeit oder der Systemflüssigkeit ergeben, ist jedoch offen. Ob „Reduce Highlighting Effects“ bis zur finalen Version sichtbar greift, bleibt abzuwarten.
Na endlich
Super, kommt mir total entgegen. Genau diese sichtbaren dünnen Lichteffekte um Bedienelemente finde ich persönlich gar nicht gut. Auf dem Vergleichs-Screenshot gefällt mir die rechte Seite besser.
+1
Endlich wird dadurch die Oberfläche wieder flach und man kann die Symbole ‚erkennen‘, ohne dass das Design ablenkt.
+1
Scheint ja ein richtiger Burner zu sein, das Liquid Glass, wenn man schon zum zweiten Mal viel Mühe reinstecken muss, um den Effekt zu reduzieren oder auszuschalten. ;-)
Top
Ich finde es gut, dass man es so weit deaktivieren kann. Es wäre auch schön, wenn man den Glaseffekt per Schieberegler einstellen könnte.
Ich frage mich allerdings, ob die vielen Schalter, die sie jetzt einbauen, ein Eingeständnis sind, dass das Design nicht so gelungen ist…?
Das Design ist sogar SEHR gelungen. Finde es super. Und das man es verändern kann ist doch super. Vor allen für die Nörgler. Einfach nutzen oder nicht. Und wenn alles Mist ist, Android sieht euch doch auch noch zur Verfügung.
Die gleiche Lernkurve, die Windows damals bei Aero durchging.
Nur hat Microsoft das schon während der Betaphase geschafft.
Die ging ja auch bis zum offiziellen Support-Ende von Vista ;-)
Das hats doch nie aus dem Beta-Zustand raus geschafft.
In Windows 7 (wohl dem besten Windows) gab es Aero auch. Stabil und ergonomisch.
Jetzt fehlt es nur, dass Apple das ein paar Jahrzehnte später auch hinbekommt.
Sieht doch schön aus. Brauch ich nicht.
+1
halleluja!
Ein Switch würde reichen: „Turn off all that new crap“
Mein Gedanke. Das redesign war von vorne bis hinten für die Tonne. Ich hoffe am Mac rudern sie auch noch weiter zurück.
+1
Exakt das!
Extrem wichtig.
Der Effekt sieht doch superschick aus! Aber gut für alle, denen es nicht gefällt – von mehr Einstellmöglichkeiten profitieren alle.
1+++
+1
Es geht meist nicht ums gefallen, sondern um die Scheiß Erkennbarkeit.
Genauso misst wie kopiere mal eine Adresse ins Notizbuch.. wenn den Glück hast ist das dann weiß auf weiß, super Ideen von Apple
naja das ist jetzt aber schon etwas übertrieben.
Ich musste ja erstmal suchen um was es überhaupt geht. Mit Erkennbarkeit hat das doch nichts zu tun. Es ist eher eine Art 3D Effekt..
Dann siehts wieder wie bei ios18 aus…
Ich habe es bei der Umstellung 1-2 Wochen gemerkt, aber nicht wirklich negativ und bin mit der neuen Designsprache wirklich zufrieden. Auch um michbherum haben die Menschen es sehr schnell adaptiert.
Ich finde es gut, dass es trotzdem die Optionen gibt, aber in der Breite wird das neue Design in meiner Umgebung sehr gemocht
+1
Es könnte total verschwinden. Wäre kein Verlust – meine ganz persönliche Meinung.
Das wäre super, wenn das wie im Screenshot kommt. Ich finde das neue Design nicht grundlegend schlecht, aber diese komischen Lichtreflexe um die Knöpfe rum sehen in meinen Augen einfach Billig aus. Gerade im Dunkelmodus gefällt mir iOS 26 aus diesem Grund momentan überhaupt nicht.
Mir gefällt Liquid Glas eigentlich nicht schlecht, aber: sollte es tatsächlich mehr Prozessorleistung (also auch mehr Akku) verbrauchen, fände ich es gut, wenn es abschaltbar wäre.
Meine Akkulaufzeit hat mit der Umstellung auf iOS 26 gefühlt deutlich nachgelassen! Wenn das Abstellen von Liquid Glas oder anderer Parametern die Akkulaufzeit erhöhen würde, wäre ich sofort dabei!
Endlich. Diese grauenhaften Ränder sehen so kacke aus. :-D
Endlich!!!
Ich mag das neue Design und ich finde das System könnte noch ein paar Effekte vertragen. Freu mich, wenn was im Applestyle „aufpoppt“
Ein Button fehlt bitte noch: „Turn off iOS Vista“ oder, da Apple ein amerikanisches Unternehmen ist: „Make iOS 18 again“.
Ich finde, Reduce Specular Higlights ist ziemlich klar sichtbar in den beiden Screenshots.
Und ich brauche offenbar eine neue Brille, ich sehe überhaupt keinen Unterschied. Könntest du mal beschreiben, wo genau man einen Unterschied sieht?
Die weißen Ränder um den Buttons sind nicht mehr so präsent. Jetzt kann man wieder „unsichtbaren“ randlosen Widgets spielen.
Sieh mal oben die beiden Screenshots nebeneinander. Links haben alle Buttons (gerade bei dunkleren gut zu sehen) links und rechts eine kleine helle Sichel. So, als ob der Mond vor der Sonne steht und nur etwas von der hellen Sonne zu sehen ist. Das KANN Menschen stören. Schaust Du auf Deinen Schreibtisch, haben die Gegenstände dort ja auch keine ‚Lichtsichel‘. Deshalb finden das die Meisten unnatürlich. Es lenkt bei Vielen das Auge ab und bietet eigentlich keinen Mehrwert, könnte sogar mehr Energie (Akku) verbrauchen.
Ach wider was halb fertiges veröffentlicht. Is ja schon Standard bei vielen Firmen.
Null Unterschied zu vorher auf meinem 16pro max
Diesen Liquide Quatsch vom ersten Tag an abgeschaltet.
Im Zuge dessen könnte man ein Schalter integrieren: Liquid Glass OFF/ON
^^