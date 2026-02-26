SwitchBot: AI Hub erhält OpenClaw-Unterstützung

Der im Januar gestartete AI Hub von SwitchBot erweitert seinen Funktionsumfang. Nachdem der Hersteller die Hardware bereits als lokale Smarthome-Zentrale mit integrierter Videoanalyse positioniert hatte, folgt nun die offizielle Unterstützung von OpenClaw.

Wer möchte kann auf dem Hub auch Home Assistent installieren

Dabei handelt es sich um eine KI-Umgebung, die nicht nur Antworten liefert, sondern aktiv Aktionen ausführen kann, der Entwickler wechselte erst kürzlich zu OpenAI.

Über sogenannte Skills lässt sich OpenClaw direkt auf dem AI Hub betreiben. Nutzer können damit Geräte steuern, die am Hub angebunden sind. Dazu zählen unter anderem Vorhänge, Steckdosen oder Beleuchtungssysteme. Die Steuerung erfolgt per Texteingabe, etwa über eine Chatoberfläche. Der Hub setzt die Anweisungen anschließend selbstständig um und kann dabei auch verschiedene Systeme kombinieren.

Die Einrichtung erfolgt über die SwitchBot-App. Für den Betrieb wird ein API-Schlüssel eines unterstützten Sprachmodells benötigt, beispielsweise von ChatGPT. Der AI Hub lädt OpenClaw anschließend in einem Container-System herunter und verbindet sich mit dem gewählten Modell. Die Verarbeitung läuft lokal im Heimnetz.

Lokale Verarbeitung und erweiterte Automationen

Bereits zum Marktstart hatte SwitchBot die Kombination aus KI-Hub und Kameras hervorgehoben. Der Hub kann Videodaten lokal analysieren, sofern eine kompatible Kamera angebunden ist. Mit OpenClaw wird diese Funktion um eine interaktive Komponente ergänzt. Erkennt das System etwa eine Person vor der Tür, kann es nicht nur eine Benachrichtigung senden, sondern eine Rückfrage stellen und nach Bestätigung eine Aktion auslösen.

Für die Gerätesteuerung muss zusätzlich die SwitchBot OpenAPI-Schnittstelle aktiviert werden. Entwickleroptionen in der App liefern dazu Token und Zugangsdaten, die in OpenClaw hinterlegt werden. Anschließend kann die KI verbundene Geräte auflisten und ansprechen.

SwitchBot betont weiterhin, dass alle Automationen direkt auf dem Gerät verarbeitet werden. Eine Cloud ist für die Grundfunktionen nicht erforderlich. Damit knüpft das Unternehmen an die ursprüngliche Ausrichtung des AI Hub an, der als lokale Zentrale mit optionalen Zusatzdiensten eingeführt wurde. Die Integration von OpenClaw erweitert das System nun um einen flexibel konfigurierbaren KI-Agenten, der Sprachmodelle mit konkreten Aktionen im Haushalt verbindet.

Der AI Hub wird im Online Shop von SwitchBot für gut 200 Euro angeboten. Auf ifun.de haben wir uns zuletzt den Handflächen-Scan des neuen SwitchBot Vision Pro genauer angeschaut.