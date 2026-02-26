KI-Agent mit direkter Geräte-Steuerung
SwitchBot: AI Hub erhält OpenClaw-Unterstützung
Der im Januar gestartete AI Hub von SwitchBot erweitert seinen Funktionsumfang. Nachdem der Hersteller die Hardware bereits als lokale Smarthome-Zentrale mit integrierter Videoanalyse positioniert hatte, folgt nun die offizielle Unterstützung von OpenClaw.
Wer möchte kann auf dem Hub auch Home Assistent installieren
Dabei handelt es sich um eine KI-Umgebung, die nicht nur Antworten liefert, sondern aktiv Aktionen ausführen kann, der Entwickler wechselte erst kürzlich zu OpenAI.
Über sogenannte Skills lässt sich OpenClaw direkt auf dem AI Hub betreiben. Nutzer können damit Geräte steuern, die am Hub angebunden sind. Dazu zählen unter anderem Vorhänge, Steckdosen oder Beleuchtungssysteme. Die Steuerung erfolgt per Texteingabe, etwa über eine Chatoberfläche. Der Hub setzt die Anweisungen anschließend selbstständig um und kann dabei auch verschiedene Systeme kombinieren.
Die Einrichtung erfolgt über die SwitchBot-App. Für den Betrieb wird ein API-Schlüssel eines unterstützten Sprachmodells benötigt, beispielsweise von ChatGPT. Der AI Hub lädt OpenClaw anschließend in einem Container-System herunter und verbindet sich mit dem gewählten Modell. Die Verarbeitung läuft lokal im Heimnetz.
Lokale Verarbeitung und erweiterte Automationen
Bereits zum Marktstart hatte SwitchBot die Kombination aus KI-Hub und Kameras hervorgehoben. Der Hub kann Videodaten lokal analysieren, sofern eine kompatible Kamera angebunden ist. Mit OpenClaw wird diese Funktion um eine interaktive Komponente ergänzt. Erkennt das System etwa eine Person vor der Tür, kann es nicht nur eine Benachrichtigung senden, sondern eine Rückfrage stellen und nach Bestätigung eine Aktion auslösen.
Für die Gerätesteuerung muss zusätzlich die SwitchBot OpenAPI-Schnittstelle aktiviert werden. Entwickleroptionen in der App liefern dazu Token und Zugangsdaten, die in OpenClaw hinterlegt werden. Anschließend kann die KI verbundene Geräte auflisten und ansprechen.
SwitchBot betont weiterhin, dass alle Automationen direkt auf dem Gerät verarbeitet werden. Eine Cloud ist für die Grundfunktionen nicht erforderlich. Damit knüpft das Unternehmen an die ursprüngliche Ausrichtung des AI Hub an, der als lokale Zentrale mit optionalen Zusatzdiensten eingeführt wurde. Die Integration von OpenClaw erweitert das System nun um einen flexibel konfigurierbaren KI-Agenten, der Sprachmodelle mit konkreten Aktionen im Haushalt verbindet.
Der AI Hub wird im Online Shop von SwitchBot für gut 200 Euro angeboten. Auf ifun.de haben wir uns zuletzt den Handflächen-Scan des neuen SwitchBot Vision Pro genauer angeschaut.
Was ist jetzt der Vorteil dass ich per Chat das befehle als per dedizierter App per Knopfdruck?
Das kannst du hier im Forum in zwei Jahren lesen, wenn die Apple Geräte es dann auch endlich können.
Was soll schon schief wenn „die gefährlichste Software der Welt“ in Hardware kippe und auf den Markt werfe.
Die gefährlichste Software der Welt, ja klar.
Mein Claw läuft seit Monaten und unterstützt mich. Man sollte nicht jeden Quatsch nachplappern, vor allem von Leuten, die keine Ahnung haben. Wenn man das richtig ein und aufsetzt, ist da rein gar nichts gefährlich.
Darf ich fragen, in wie fern er dich unterstützt? Ernst gemeinte Frage.
Terminplanung und -vergabe. Anrufen bei allen möglichen Stellen (Familie, Restaurant, etc.) , wenn er weiß ich muss dann dort hin fahren, schaut er z.B. ob der Akku noch reicht, oder er das Auto laden soll, usw. usw.
Inwiefern bei Anrufen? Speziell bei der Familie.
Mir geht allein der Name der Software so auf den Zeiger.