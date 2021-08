myStrom WiFi Switch kann HomeKit und Leistungsmessung in beide Richtungen

Abschließend haben wir noch eine gute Nachricht für all jene, die noch die alte Version des myStrom WiFi Switch ohne HomeKit gekauft haben. Mit der seit heute verfügbaren Firmware 4.0 werden auch diese Geräte mit HomeKit kompatibel. Das Update sollte euch in den Einstellungen der Steckdose angezeigt werden.

Über die Einstellungen der App lässt sich die Steckdose zudem auch als Erzeugungszähler konfigurieren. Dann wird anstelle des Verbrauchs der beispielsweise von einem Balkonkraftwerk ins Hausnetz eingespeiste Strom gemessen. Eine Funktion, die bislang nur wenige Messsteckdosen bieten, die aber ebenso wie die reguläre Verbrauchsmessung bislang von HomeKit nicht unterstützt wird, also ausschließlich in Verbindung mit der App des Herstellers möglich ist.

Mit Blick auf die Temperaturmessung muss man allerdings anmerken, dass der angezeigte Wert konstruktionsbedingt Schwankungen ausgesetzt ist. Da das Messmodul ins Steckergehäuse integriert ist, kann sich der Wert auch von der Nutzung abhängig verändern. In HomeKit gibt es hier keine Möglichkeit, gegenzusteuern, die App des Herstellers bietet bei Bedarf eine Funktion zur Nachkalibrierung. Grundsätzlich rät der Hersteller, das Gerät bei 20 bis 21 Grad in Betrieb zu nehmen und für eine initiale Kalibrierung während der ersten 30 Minuten am besten unbenutzt zu lassen.

