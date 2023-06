AirTag-Alternative Atuvos jetzt auch in Schwarz erhältlich

Egal ob AirTag oder ein „Wo ist?“-Tracker von Drittanbietern. Mit iOS 17 will Apple endlich dem schon seit dem Verkaufsstart der AirTags von uns kritisierten Fehlen einer Möglichkeit, die AirTags & Co. mit anderen Nutzern zu Teilen, ein Ende bereiten. Das für Herbst angekündigte Update bringt eine Option für die gemeinsame Nutzung für AirTags .

Die mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatiblen Schüsselfinder von Atuvos sind jetzt auch in Schwarz verfügbar. Als Argument für diese Farboption genügt eigentlich unser Titelbild oben. Mit einem schwarzen Anhänger dran sieht ein Standard-Schlüsselbund irgendwie deutlich besser aus – und falls das mal doch nicht passen sollte, gibt es die Dinger weiterhin auch in Weiß .

Insert

You are going to send email to