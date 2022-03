HomeKit-Hub und Schaltsteckdosen von Lidl ausprobiert

Da der Hub das Bindeglied zwischen den über Zigbee verbundenen Produkten und HomeKit herstellt, ist die Verwendung der Lidl-Home-App zwingend. Über diese Anwendung fügt ihr das von Lidl angebotene Zubehör hinzu. Die von HomeKit unterstützten Geräte wie etwa unsere Schaltsteckdosen erscheinen anschließend automatisch auch in HomeKit und lassen sich von dort aus ebenso bedienen und zudem über Siri sprachsteuern oder in Automationen einbinden.

In diesem Zusammenhang vorab aber erstmal ein wichtiger Hinweis. Während der mit HomeKit kompatible Silvercrest-Hub von Lidl für 24,99 Euro erhältlich ist, gibt es auch noch ein etwas günstigeres Smarthome-Gateway von Silvercrest, das unter anderem auch im Rahmen des aktuellen Smarthome-Sale des Discounters angeboten wird. Dieses Gerät ist allerdings nicht mit HomeKit kompatibel. Achtet also unbedingt auf die Produktbeschreibung, zudem erkennt ihr das auch an der Optik. Beim HomeKit-Hub von Lidl handelt es sich um die neue Version mit glatter Oberfläche ohne Löcher.

