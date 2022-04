Siris Unvermögen: Die Konsequenz aus Apples Datenschutz-Vorgaben?

Der Bericht des Technologie-Journalisten Wayne Ma, hier sind sich mehrere Branchenbeobachter einig, scheint auf Basis der Aussagen mehrerer frustrierter Apple-Mitarbeiter zustande gekommen zu sein, die sich von den Datenschutz-Vorgaben des Unternehmens zu sehr eingeschränkt gefühlt haben.

Hängt man an die große Glocke, was intern zu Unstimmigkeiten mit den direkten Vorgesetzten führt, so die vermutliche Hoffnung der zitierten Quellen, sorgen Entscheidungsträger weiter oben in der Hierarchie vielleicht für neue Weichenstellungen und mit ihnen die erhoffte Liberalisierung aktuell noch strikter Richtlinien.

Momentan jedoch, dies behauptet Wayne Ma in dem auf theinformation.com veröffentlichten Artikel „Apple’s Privacy Rules Leave Its Engineers in the Dark“, würden Apples strenge Datenschutz-Vorgaben dafür sorgen, dass Siri und andere Apple-Produkte weit hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben würden.

Datenschutz-Vorgaben bremsen aus

So soll Apple bereits vor mehreren Jahren ausgelotet haben, wie man die Möglichkeit einführen könne, Einkäufe von Apps und In-App-Inhalten per Sprachkommando durchführen zu lassen. Einkaufen per Sprache also, eine Standard-Funktion, die viele Anwender bereits von Amazons Sprachassistenz Alexa kennen. Allerdings musste das Projekt auf Eis gelegt werden, da Apples Datenschutz-Vorgaben den verantwortlichen Software-Ingenieuren keine Möglichkeit boten, Sprachbefehle und Apple-ID der Anwender miteinander zu kombinieren.

Ein „Problem“ mit den viele Apple-Ingenieure in zahlreichen Bereichen des Unternehmens zu kämpfen haben. Allerdings sollen die Einschränkungen auch für neue kreative Herangehensweisen an Aufgaben gesorgt haben, die üblicherweise schlicht mit der breiten Freigabe von Nutzerdaten gelöst worden seien.

Apples Ansatz der „Differential Privacy“ (PDF), einem System Nutzer-Präferenzen auszuwerten, ohne dafür konkretes Wissen über einzelne Datensätze in Erfahrung bringen zu müssen, sei etwa eines der direkten Resultate.