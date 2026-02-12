Interne Tests offenbaren Probleme
Siri-Neustart verschiebt sich möglicherweise erneut
Die Einführung von Siri 2.0 verzögert sich offenbar erneut. Zumindest ein Teil der für iOS 26.4 geplanten Funktionen wird möglicherweise erst mit iOS 26.5 im Mai oder sogar mit iOS 27 im September bereitgestellt.
Das Magazin Bloomberg meldet dies mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demzufolge seien in den vergangenen Wochen bei internen Tests neue Probleme mit der Software aufgetreten, die Apples letzten Zeitplan infrage stellen. Der iPhone-Hersteller arbeite nun daran, einzelne Neuerungen auf spätere iOS-Versionen zu verteilen.
Probleme bei Verarbeitung und Tempo
In Tests soll Siri Anfragen teils unzuverlässig verarbeiten oder ungewöhnlich lange für Antworten benötigen. Weiter gebe es Probleme mit der Genauigkeit. Teils breche auch die Spracherkennung ab, wenn Nutzer zu schnell sprechen. Komplexere Anfragen mit längerer Verarbeitungszeit führten dem Bericht zufolge ebenfalls zu Schwierigkeiten.
Besonders betroffen sei die von Apple bereits bei der ersten Ankündigung der neuen Siri beworbene Funktion, persönliche Inhalte wie ältere Nachrichten zu durchsuchen und gefundene Inhalte direkt weiterzuverwenden. In internen Versionen von iOS 26.5 existiere hierfür bereits ein Schalter, der es Mitarbeitern erlaube, eine „Vorschau“ auf diese Funktion zu aktivieren. Dies könne darauf hindeuten, dass Apple den Funktionsumfang zunächst nur eingeschränkt oder als „Beta“ gekennzeichnet freigibt.
Apples mittlerweile zurückgezogene Siri-Werbung von 2024
Interne Tests offenbaren Schwächen
Ein weiteres Problem betreffe die Integration externer KI-Dienste. In bestimmten Situationen greife Siri weiterhin auf OpenAI und dessen ChatGPT-Technologie zurück, obwohl die Anfrage eigentlich mit Apples eigener Technik bearbeitet werden könnte.
Intern seien die Testversionen rund um Apples KI-Funktionen bereits Ende 2025 als träge angesehen worden. Während kritische Beobachter davon ausgingen, dass eine Verschiebung um mehrere Monate notwendig sei, hätte man dies in Apples Führungsetage nicht in Betracht gezogen.
Bereits 2024 angekündigt
Apple steht bei der Einführung der neuen Siri-Funktionen unter erheblichem Erwartungsdruck. Im Juni ist die Ankündigung der Neuerungen zwei Jahre her. Ursprünglich war eine Einführung für den Herbst 2024 vorgesehen und wurde daraufhin mehrfach verschoben. Nachdem eigene Bemühungen nicht zum Erfolg geführt haben, wird Apple in diesem Bereich mittlerweile von Google unterstützt.
Inzwischen scheint bestätigt, dass Apple das Thema KI anfangs massiv unterschätzt hat und die Vorstellung von „Apple Intelligence“ im Sommer 2024 der mit heißer Nadel gestrickte Versuch war, diese Fehlplanung zu kaschieren.
Ich dachte Homeoffice wäre so produktiv. Davon merkt man irgendwie nix.
Was auch immer Homeoffice mit den Problemen zu tun hat.
Apple hat Homeoffice übrigens massiv zurückgefahren.
So wie jeder große Konzern. Weil es im Office doch viel „effektiver“ sei und man schneller und besser kommunizieren kann.
Der Themenwechsel ist wild.
Gibt halt genügend, die das ausnutzen. Schade eigentlich.
Korrekt, die es ausnutzen, haben das gleiche Verhalten im „Büro“
Was zum?
Unplausibler Kommentar. Wenn überhaupt, hängt das Problem zunächst im höheren Management, das eben andere Prioritäten gesetzt hat. Die lagen nunmal schon früh in der Cloud und Microservices. Vergiss nicht, dass Apple sowohl Hard- als auch Software produziert. Andere Hersteller forken grundsätzlich auf Android als Fremdkomponente auf und kaufen Ressourcen wie KI dazu. Komplett andere Deployment-Struktur und Wertschöpfungsform. Beides hat seine Berechtigung, sollte aber eher vorsichtig verglichen werden. Apples Problem war schon häufig fehlende Effektivität bei zu hohem Effizienz-Anspruch. Das macht zwar haltbar und wertig, aber auch träge und bremst die Vision/Innovation. Es ist, was es ist.
Kommt drauf an aus welcher Perspektive man das betrachtet. Apple hat mit Druck die Belegschaft zurückgeholt. Diese wiederum war not amused. Dementsprechend unmotiviert und einige haben sicherlich auch was neues gesucht. Sind zu Meta gegangen? Google? Konnte man diese Lücken adäquat füllen?
Aber Homeoffice hin oder her. Ich dachte eigentlich man braucht keine Entwickler mehr weil doch alles nur noch die KI macht?
Einfach einmal ein wenig zündeln, warum auch nicht. Wenn, dann hätten wir es hier eher mit „Auswirkungen“ des Office zu tun. Aber gut, Fakten …
Langsam fehlen einem da echt die Worte…
Da fehlt es wohl eher an der Intelligenz…
irgend eine „neuigkeit“ brauchen sie halt für ios27, warum jetzt schon das ganze pulver verschießen. (sarkasmus)
Wer hätte das gedacht. In einer Welt wie dieser… ;-)
Sogar GTA 6 und Half-Life 3 kommen wahrscheinlich vor der neuen Siri =)
Und das neue Duke Nukem
Ich werfe noch The Elder Scrolls VI in den Raum.
Stuttgart 21
Hauptsache vor GNU Hurd und selbst Star Citizen können sie noch schlagen, wenn das mal kein Ansporn ist.
Plus die Apple Kreditkarte in Deutschland. Hahahaha.
„… vor Siri 2.0“ wird dann das neue „… vor GTA 6“ xD
Wenn’s im September kommt dann wird’s sicherlich wieder ein USP vom nächsten iPhone
Nein, das können sie nicht. Weil schon das 15 pro mit AI beworben wurde
die können das sehr wohl.
Gucken, wie oft wir solche Überschriften noch haben. Aber im Grunde ist es eine echt traurige Entwicklung.
Wenn man bedenkt, dass Apple mit Siri damals ein Riesenvorsprung hatte, und mittlerweile so langsam ist das es von andere Unternehmen, die eigentlich Konkurrenz Firmen sind, mitgetragen werden muss.
Apple hat noch nie eigenes entwickelt immer nur eingekauft und sobald das geschehen ist blieb auch die Weiterentwicklung stehen so einfach funktioniert es bei Apple
So schauts aus.
„In Tests soll Siri Anfragen teils unzuverlässig verarbeiten oder ungewöhnlich lange für Antworten benötigen. Weiter gebe es Probleme mit der Genauigkeit. Teils breche auch die Spracherkennung ab, wenn Nutzer zu schnell sprechen. Komplexere Anfragen mit längerer Verarbeitungszeit führten dem Bericht zufolge ebenfalls zu Schwierigkeiten.“
Sagt mal, hat Apple noch nie zuvor Siri benutzt? Ist doch alles wie immer…
Genau mein Gedanke!
Genauso ist es, +1
Ja haha
Genau :-)
Dann bleibt ja alles beim alten! Die werden es auch in zwei Jahren nicht chr. wirklich auf die Kette bekommen haben. Apple ist auf dem absteigenden Ast!
Apple sollte Siri einfach endlich komplett begraben, die Schnittstellen freigeben und dem User erlauben externe KI Diente zum Standard Sprachassistenten zu befördern statt nun zu versuchen Gemini irgendwie in Siri rein zu doktern. Siri war mies als sie mit dem 4S vorgestellt wurde und Siri ist heute nach wie vor genau so mies. Ich hab die Hoffnung mittlerweile komplett aufgegeben und schiele einfach nur noch neidisch in Richtung Android in der Hinsicht.
Nein, damals war Siri bahnbrechend auf dem iPhone 4s. Mit dem Telefon sprechen und Antworten erhalten war damals noch nicht üblich. Leider sieht das heute anders aus.
Ich weiß nicht, ob du beim 4S wirklich dabei warst. Siri in der damaligen Form war etwas völlig neues. Natürlich noch mit Kinderkrankheiten, aber eine Sprachassistenz, die so gut Kontext interpretiert und eben nicht an Starren Vorgaben der Befehle und Satzbau festhält, war etwas völlig neues.
Apple war damit allen anderen Jahre voraus. Darauf hat man sich ausgeruht und hat nicht bedacht, dass diese Jahre ganz schnell rum sein werden und sich die Entwicklungszeiten durch mehr Leistung deutlich verkürzen. So ist Siri noch immer am Stand von 2011, während mittlerweile jeder x-beliebige Sprachassistent Apple völlig überfahren hat.
Welcher Sprachassistent soll denn das sein??? Es gibt keinen. Apple schickt sich gerade wieder an der erste zu sein. Wir sprechen hier nicht von einem sprachgesteuerten ChatBot. Sondern einen Assistenten, der tief im OS integriert und Kontext „Wissen“ hat. Und zwar nicht aus dem Chat oder früheren Konversationen sondern aus deinen Daten. Das ist etwas völlig neues.
Lass gut sein, Maik. Die wenigsten hier sind in der Entwicklung tätig und checken die Tragweite schlicht nicht. Das ist auch nicht schlimm, schlimm ist nur die viele laute Meinung bei so wenig Wissen..
@Maik
So sollte das Thema hier mal ausgewalzt werden. Dieses hier präsentierte Viertelwissen verwirrt einen wie mich, der von diesem Thema keine Ahnung hat, aber gerne etwas mehr erfahren möchte, völlig.
Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass sie es bereits vor über einem Jahr angekündigt haben und speziell auf Geräte beschränkt haben und jetzt nicht liefern können. Das ist es, was die Leute bewegt, nicht dass Entwicklung dauert.
Keine Ahnung, was du von mir willst. Ich habe mit keinem Wort kritisiert, was Apple mit der neuen Siri Version vor hat, sondern, dass sie Siri die letzten 14 Jahre links liegen gelassen haben, während sich alle anderen Assistenten (Blick über den Tellerrand hilft manchmal) weiterentwickelt haben.
So ist es. 3x Daumen hoch!!!
Bin dran….. einen Moment bitte….
Dafür muss erst ihr Telefon entsperrt werden
„Kannst du das bitte wiederholen“
Erinnerung ist trotzdem angelegt.
1++
Ich habe ein Problem mit der InterNETverbindung!
Wer spricht da?
Marcel.
Wer spricht da?
MARCEL!
Ich habe einige Treffer aus dem Internet, ich kann sie dir anzeigen, wenn du mich auf deinem iPhone nochmal darum bittest.
D* d***** S**** S******!
Was hat Apple in den letzten fast 15 Jahren ach so amazing mit Siri gemacht?
Mit Siri stellen wir den Timer beim kochen, stellen den Wecker, schalten Radio zum Frühstück ein, initiieren Anrufe und diktieren (WhatsApp-) Nachrichten … ähhh, ich glaube das war’s.
Wirkliche Recherchen machen wir mittlerweile ausnahmslos über Gemini. Dort werden auch Erkenntnisse aus wochenlangen Chats (meistens) hervorragend weiterverwendet.
Siri war zum Start tatsächlich schon fast bahnbrechend, aber das liegt jetzt fast 15 (!) Jahre zurück. Diese Lethargie ist tatsächlich amazing.
Gefühlt ist Siri auch mit jeder neuen Funktion schlechter geworden:
Persönliche Antworten anhand der Stimme – toll, nur erkennt er die Stimme nicht und fragt ständig nach, wer da spricht.
Zugriff auf’s Internet – klasse, nur heißt es dann: Ich habe einige Treffer aus dem Internet, ich kann sie dir anzeigen, wenn du mich auf deinem iPhone nochmal darum bittest.
Es ist echt zum Verzweifeln.
Klingt ehr nach Version Siri 1.1
Auf Siri darf man mich zur Zeit eh nicht Ansprechen es ist bei mir in letzter Zeit wieder mal unzumutbar da nichts richtig funktioniert die HomePods sich selbstständig machen usw. eine Kette von Fehlern. Und wenn man da schon wieder die Ankündigung für Siri 2.0 hört erstmal nur halb weil schon wieder Fehler auftauchen. Na Prost Mahlzeit
Da freue ich mich ja, dass iPhone 16 gekauft zu haben. Damals in der Ankündigung für Siri und Apple Intelligence;)
Ich muss auch über den Werbespot mit dem Mädchen von Game of Thrones lachen.
Apples Werbespot war seiner Zeit weit voraus!:D
Wer braucht Siri ernsthaft? Ich starte nur manchmal einen Countdown. Für alles andere war Siri nicht zu gebrauchen.
Es wundert mich also nicht, dass es dauert.
Oh, ich nutze Siri für:
Eingabe Navigationsziele
Kalendereinträge
Erinnerungen
Beim Autofahren WhatsApp und iMessage kurz beantworten und vorlesen zu lassen
Einkaufsliste
Das kann sie eigentlich recht zuverlässig. Möchte sie dafür, vor allem im Auto, nicht mehr missen.
Puh… darauf verlässt du dich? Gerade bei Terminen würde ich überprüfen. Und dann kann man es eigentlich gleich manuell einstellen.
Verstehen die Leute hier nicht, dass es bei Siri nicht um einen sprachgesteuerten ChatBot geht? Es gibt bis jetzt keinen Sprachassistenten, der den Funktionsumfang bietet den Apple im Auge hat und so tief im OS verankert ist. Bilder- und Texterstellung und der ganze Bums ist ist im Alltag mehr oder weniger „nutzlos“. Es geht um Kontextwissen, aus verschiedenen Quellen und komplexe Aufgaben, basierend auf deinen Daten und Präferenzen. Und das kann bis jetzt niemand liefern, weil das eben keine einfache Bild- und Texterzeugung ist.
Danke für mal eine nachvollziehbare Erklärung.
Ich poste hier eigentlich schon lange nicht mehr und überfliege nur recht selten die Posts. Hier aber mal eine Ausnahme: bei diesem Beitrag wird mal der Punkt, um den es geht, klargemacht. Danke!
Bisher alles nur heiße Luft. Statt die Grundfunktionen zu fixen wird groß angekündigt und es kommt…nichts. Das ist das Problem. Das bringt auch Schönreden nichts
Naja, und wenn ich mir Gemini anschaue (ich nach viel damit) – das kann mich an Dinge erinnern, erstellt mir Einträge in Google Notizen, einzelne in den Google Kalender, checkt GMail. Erinnert sich an vergangene besprochene Themen etc.
Die können halt schon was. Da ist bei Apple bisher einfach nur heiße Luft aus einer unkorrekten Ankündigung.
Von brauchbaren Bildkorrekturen etc. ganz zu schweigen.
So langsam sollte halt einfach mal was kommen, die Konkurrenz ist inzwischen Meilen weit davon.
Du merkst schon, dass Gemini das alles nur bei Google Funktionen online kann. Siri macht das alles auch offline in Kalender oder Messenger meiner Wahl.
Siri trägt Termine zuverlässig in iCloud, Outlook und Gmail-Kalender ein – auch offline
Ach. Und warum sagt Siri dann: Ich habe Probleme mit der Internetverbindung, wenn sie lokal das Licht einschalten soll oder die Temperatur meiner Netatmo Wetterstation sagen soll?
Oder der Bildradierer ist auch ein gutes Beispiel. Apple erwähnt, dass das alles lokal erfolgt. Daher scheint die Qualität im Gegensatz zu zB Gemini deutlich schlechter, da lokal nicht ausreichend Ressourcen vorhanden sind. Dann versucht den Radierer mal ohne WLAN-Verbindung. Da tut sich gar nichts, bzw es kommt eine Fehlermeldung, dass eine Internetverbindung hergestellt werden müsste, um den Radierer nutzen zu können.
Ich erwarte auch sonst Hard- und Softwaremäsig nichts mehr von Apple. Und sollte Siri jemals mehr können, als einen Timer zu stellen, befürchte ich ein Siri+ Abo.
Besser verschieben, als einen potentiellen Super-GAU auf die DAU loszulassen. Die bricken ihre Geräte ja jetzt bereits mit den unwahrscheinlichsten Konstellationen. So blöd kannste gar nicht denken.. übrigens: Tiefenintegration und -auswertung von Hardwaredaten in Echtzeit ist eine andere Hausnummer als plumper Akinator-mäßiger Wahrscheinlichkeits-Chatbla mit akkumulierter Persönlichkeitspreisgabe in Textform durch emotional triggerbare Customer.
Ist es das, was @Maik zwei Post´ s über Dir auch gesagt hat – nur verständlicher?
Gut dass ich jetzt ein Pixel hab. Apple bekommt es einfach nicht auf die Reihe…
Apple hat angekündigt, dass es 2026 kommt.
Sie haben nie gesagt, dass es 26.4 ist, oder 26.5 oder 27 – all das sind nur Gerüchte.
Außerdem wird ja – so wie es aussieht – der Grundstein mit 26.4 gelegt und Gemini arbeitet im Hintergrund. Wann genau jetzt die eine oder andere Funktion extra kommt – das kannst du nicht wirklich planen.
Und ich finde es gut. Dann wird vielleicht zu Beginn nicht empfohlen, Steine zu essen. Apple schaut, dass es uns als Usern maximal nutzen bringt und so funktioniert, wie es sein soll.
Außerdem… das was Siri können soll, in Apps Aktionen ausführen oder wirklich auf unsere Daten eingehen und reagieren… das kann Gemini bzw. Samsung mit Gemini auch noch nicht wirklich. Siri soll nicht nur ein Chatbot werden, aber das verstehen leider nicht alle – meckern geht da schneller.
Hier offenbart sich ein wahrer Jünger
LuKi hat nichts anderes im Leben….. Nur Apple…..
Tim, bist Du es?
Genau das gleiche wie mit CarPlay Ultra/2.0
Was kommt zuerst?
GTA 6 oder Siri-Neustart? :D
GTA
Apple Intelligence ist einfach nur schei*e
Gut, dass ich mal das iPhone 16 pro max hatte, das AI ready war.
Kommt mit dem iPhone 20, 15-19 werden nicht unterstützt ;-)
BaHaHaHa…
*weint*
Later this decade!
Wird nur peinlicher
Bald kommt mein Android (erstes ever) :D
Mal wieder keine schönen Nachrichten.
Vielleicht langsam doch mal über einen Wechsel zu Google Pixel nachdenken. Zumindest wenn einem KI wichtig ist.
Was soll die Aufregung ? Cook macht doch alles richtig……Apple labert nur und bringt nichts, trotzdem verkaufen sie iPhones ohne Ende.
Also warum nen Haufen Geld in die entwicklung pumpen und sich stressen lassen ? Einfach immer wieder ankündigen und ncihts liefern – der geneigte Apple Käufer zahlt trotzdem 1250 € für ein iPhone Pro Max – und Cook hat die Kohle um der Orange noch einen Goldummantelten Pokal zu schenken.
Läuft !
Also nicht aufregen…..Konsequenzen ziehen und sich einen anderen Hersteller suchen.
Solange Apple verkauft gibt es für die keinen Grund was zu ändern !
Wenn man sich die Kommentare so durchliest, merkt man, dass die meisten keine Ahnung haben. Erstens Mal ist es sehr einfach eine KI auf irgendeinem Großrechner laufen zu lassen und fertig. Eine K I. Aber auf einem lokalen Gerät was in die Hosentasche oder auf einen Schreibtisch passen soll, komplett vollständig laufen zu lassen, ist ne ganz andere Baustelle! Was ich auch sehr interessant finde, wie oft Siri angeblich nicht funktioniert. Bei mir läuft sie eigentlich tadellos, bis auf ein paar wenige Aussetzer, die hab ich aber bei Alexa genauso!. ja alle wollen KI! Bedenken, aber nicht, dass dabei alles jede Anfrage jede Information auf irgendwelchen Rechenzentren landet. Das ist das, was Apple zumindest nach eigener Aussage versucht, soweit wie möglich zu minimieren.
Aso. Unter diesen Umständen sollten wir Apple dann schpn noch die notwendige Zeit einräumen. Was meinste, reicht bis 2030? Obwohl, laut LuKi („Apple schaut, dass es uns als Usern maximal nutzen bringt und so funktioniert, wie es sein soll.“) sollten wir so großzügig sein und bis 2035 warten.
Hey Siri spiele den Sender beats radio!
Ok, ich spiele den Podcast Bests & Bones.
Problemlos reproduzierbar und treibt einen in den Wahnsinn. Mein erneuter, persönlicher Nokia Moment.
was soll der Sender Beats Radio sein? Spiele Apple Music One, spiele Apple Music Hits etc. geht alles!
Zum Glück habe ich mich nicht von Apples KI-Versprechen locken lassen.
Mein 14 Pro funktioniert noch einwandfrei und Le Chat, Claude, Perplexity, Gemini und chatGPT laufen auch ohne Siri. Der Image Playground ist eh nur eine Sandkasten-Anwendung für Spielkinder, aber kein ernstzunehmender Bildgenerator. Darauf kann ich verzichten. Zumal besagte Apps das auch können.
Also war die Präsentation vom Apple Intelligenz eine reine Lügen-Show…Ich wollte es nur einfach noch mal in Worten ausdrücken.
Gestern sollte Siri ein Heizungsthermostat auf 20 Grad stellen, was bisher immer geklappt hat.
Stattdessen wirde die Beleuchtung auf 20% gedimmt. Toll.
Zumindest macht Siri mal etwas. Bei mir fragt sie, wer spricht da ? ;)
Man kan halt nicht alles haben:-))))))
Taschenlampe an und aus funktioniert sehr gut.
Ein neuer Termin von Apple wurde meines Wissens nicht genannt – es gab zwar Spekulationen das dies mit 26.4 erschienen könnte.
Aber dies sind alles Annahmen von Dritten – was auch für die vermutete Verschiebung gilt.