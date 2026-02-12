Siri-Neustart verschiebt sich möglicherweise erneut

Die Einführung von Siri 2.0 verzögert sich offenbar erneut. Zumindest ein Teil der für iOS 26.4 geplanten Funktionen wird möglicherweise erst mit iOS 26.5 im Mai oder sogar mit iOS 27 im September bereitgestellt.

Das Magazin Bloomberg meldet dies mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demzufolge seien in den vergangenen Wochen bei internen Tests neue Probleme mit der Software aufgetreten, die Apples letzten Zeitplan infrage stellen. Der iPhone-Hersteller arbeite nun daran, einzelne Neuerungen auf spätere iOS-Versionen zu verteilen.

Probleme bei Verarbeitung und Tempo

In Tests soll Siri Anfragen teils unzuverlässig verarbeiten oder ungewöhnlich lange für Antworten benötigen. Weiter gebe es Probleme mit der Genauigkeit. Teils breche auch die Spracherkennung ab, wenn Nutzer zu schnell sprechen. Komplexere Anfragen mit längerer Verarbeitungszeit führten dem Bericht zufolge ebenfalls zu Schwierigkeiten.

Besonders betroffen sei die von Apple bereits bei der ersten Ankündigung der neuen Siri beworbene Funktion, persönliche Inhalte wie ältere Nachrichten zu durchsuchen und gefundene Inhalte direkt weiterzuverwenden. In internen Versionen von iOS 26.5 existiere hierfür bereits ein Schalter, der es Mitarbeitern erlaube, eine „Vorschau“ auf diese Funktion zu aktivieren. Dies könne darauf hindeuten, dass Apple den Funktionsumfang zunächst nur eingeschränkt oder als „Beta“ gekennzeichnet freigibt.

Apples mittlerweile zurückgezogene Siri-Werbung von 2024

Interne Tests offenbaren Schwächen

Ein weiteres Problem betreffe die Integration externer KI-Dienste. In bestimmten Situationen greife Siri weiterhin auf OpenAI und dessen ChatGPT-Technologie zurück, obwohl die Anfrage eigentlich mit Apples eigener Technik bearbeitet werden könnte.

Intern seien die Testversionen rund um Apples KI-Funktionen bereits Ende 2025 als träge angesehen worden. Während kritische Beobachter davon ausgingen, dass eine Verschiebung um mehrere Monate notwendig sei, hätte man dies in Apples Führungsetage nicht in Betracht gezogen.

Bereits 2024 angekündigt

Apple steht bei der Einführung der neuen Siri-Funktionen unter erheblichem Erwartungsdruck. Im Juni ist die Ankündigung der Neuerungen zwei Jahre her. Ursprünglich war eine Einführung für den Herbst 2024 vorgesehen und wurde daraufhin mehrfach verschoben. Nachdem eigene Bemühungen nicht zum Erfolg geführt haben, wird Apple in diesem Bereich mittlerweile von Google unterstützt.

Inzwischen scheint bestätigt, dass Apple das Thema KI anfangs massiv unterschätzt hat und die Vorstellung von „Apple Intelligence“ im Sommer 2024 der mit heißer Nadel gestrickte Versuch war, diese Fehlplanung zu kaschieren.