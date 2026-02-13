Die Auswahl an modernen Kfz-Ladegeräten wächst
Qi2.2 mit 25 Watt: Spigen bringt Autoladehalter mit aktiver Kühlung
Spigen erweitert sein Zubehörangebot um einen neuen kabellosen Autoladehalter. Das Modell Essential Cryomax MagFit richtet sich an Nutzer aktueller iPhone-Generationen und unterstützt den Qi2.2-Standard mit einer Ladeleistung von bis zu 25 Watt. Bei Amazon ist das Modell für 33 Euro erhältlich.
Damit ordnet sich das Zubehör in die neue Produktkategorie induktiver Hochleistungsgeräte ein, in der auch Anbieter wie Anker, Ugreen und ESR vergleichbare Lösungen anbieten.
Qi2.2 mit 25 Watt und aktiver Kühlung
Der neue Autohalter ist nach Qi2.2 zertifiziert und ermöglicht drahtloses Laden mit bis zu 25 Watt. Voraussetzung für diese Leistung ist ein separates Kfz-Netzteil mit mindestens 40 Watt Ausgangsleistung. Um Ladeverluste bei hohen Temperaturen zu vermeiden, setzt Spigen auf eine aktive Kühlung.
Im Inneren arbeiten ein integriertes Kühlelement mit vier Watt Leistung sowie ein leiser Lüfter. Diese Kombination soll die beim Laden entstehende Wärme abführen und dafür sorgen, dass die Ladegeschwindigkeit auch bei längerer Nutzung oder im Sommer stabil bleibt. Ergänzt wird das Konzept durch eine permanente Temperaturüberwachung, die laut Hersteller mehr als hunderttausend Messungen pro Stunde durchführt.
Kein Kfz-Netzteil im Lieferumfang
Die Montage erfolgt über die Lüftungsschlitze des Fahrzeugs. Ein Hakenmechanismus und mehrere rutschfeste Auflagen sollen den Halt sichern. Das iPhone wird rein magnetisch gehalten. Neben der Kühlung integriert Spigen mehrere Schutzmechanismen. Dazu zählen Maßnahmen gegen Überhitzung, Fremdkörpererkennung und Schutz vor Überladung. Ein USB-C-Kabel mit einer Länge von einem Meter liegt dem Lieferumfang bei.
Der aktuelle Verkaufspreis liegt (ohne zusätzliches Kfz-Netzteil) bei rund 33 Euro. Zum Vergleich: Ankers Prime Magsafe Kfz-Ladegerät mit 25 Watt, Aktivkühlung und Netzteil wird aktuell für 64 Euro angeboten, ESR bietet seine Lösung für 36 Euro an.
Guckt euch mal den Mcdodo 2.2 25w an. Das Ding stellt wirklich alles an Kühlung in den Schatten was ich bisher ausprobiert habe. Der Name hätte much zwar fast abgeschreckt. Aber das Handy ist von oben bis unten kalt, trotz gleichzeitigem aufladen und FT. Klare Empfehlung. Ich hab beide aktuell im Einsatz.
Hast Du einen Link zum Produkt?
https://amzn.to/4qFsXRh
Kommt wenn er freigeben wird, ansonsten mal bei Amazon eingeben mcdodo Qi2.2 25w
Ich suche noch so etwas, nur ohne sichtbares Kabel. Das würde ich dann in der Konsole verlegen.
Was meinst du mit nicht sichtbaren Kabel? Ein Kabel wirst du immer brauchen.
Ja, nur vllt hinten dran und dann durchs Lüftungsgitter verlegt. Sodass es nicht einfach runterhängt.
Ich hab es auch über die Konsole verlegt. Du brauchst nur so einen rechtwinkligen usb c auf usb c Adapter. Dann kannst du das Kabel durch den Lüftungsschlitz ziehen und man sieht es kaum noch.
Irgendwie schräg – nur damit man kein Kabel ins iPhone stecken muss wird Energie über die Luft übertragen, hat einen krass schlechten Wirkungsgrad, der sich in Wärme verwandelt und dann mit noch mehr Energieaufwand für einen Lüfter abtransportiert werden muss und für das alles fliegt im Auto dann natürlich auch wieder ein Kabel herum.
Ich will nicht sagen, dass ich sowas nicht auch hin und wieder nutze. Schrägen finden darf man es aber trotzdem oder?
Man kann es auch innovativ nennen.
-1
1+.
Beim Autofahren braucht es kein Schnellladen…
Das entscheidest du generell für alle? Du weißt immer für jeden wie leer sein Akku ist und wieviel er brauch? Ist dir schonmal die Idee gekommen, das beim Autofahren teilweise beim Laden das Akku leerer wird statt voller?
Wegen der Rekuperation? ;-)
Das Teil ist doch am Lüftungsgitter befestigt, von daher bekommt es doch immer Luft. Im Sommer auch durch Klima.
Nur wenn es dort auch hängt und nur, wenn du nicht heizt :D
Wie ist denn so die Energiebilanz vom gekühlten Wireless charger?