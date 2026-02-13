Qi2.2 mit 25 Watt: Spigen bringt Autoladehalter mit aktiver Kühlung

Spigen erweitert sein Zubehörangebot um einen neuen kabellosen Autoladehalter. Das Modell Essential Cryomax MagFit richtet sich an Nutzer aktueller iPhone-Generationen und unterstützt den Qi2.2-Standard mit einer Ladeleistung von bis zu 25 Watt. Bei Amazon ist das Modell für 33 Euro erhältlich.

Damit ordnet sich das Zubehör in die neue Produktkategorie induktiver Hochleistungsgeräte ein, in der auch Anbieter wie Anker, Ugreen und ESR vergleichbare Lösungen anbieten.

Qi2.2 mit 25 Watt und aktiver Kühlung

Der neue Autohalter ist nach Qi2.2 zertifiziert und ermöglicht drahtloses Laden mit bis zu 25 Watt. Voraussetzung für diese Leistung ist ein separates Kfz-Netzteil mit mindestens 40 Watt Ausgangsleistung. Um Ladeverluste bei hohen Temperaturen zu vermeiden, setzt Spigen auf eine aktive Kühlung.

Im Inneren arbeiten ein integriertes Kühlelement mit vier Watt Leistung sowie ein leiser Lüfter. Diese Kombination soll die beim Laden entstehende Wärme abführen und dafür sorgen, dass die Ladegeschwindigkeit auch bei längerer Nutzung oder im Sommer stabil bleibt. Ergänzt wird das Konzept durch eine permanente Temperaturüberwachung, die laut Hersteller mehr als hunderttausend Messungen pro Stunde durchführt.

Kein Kfz-Netzteil im Lieferumfang

Die Montage erfolgt über die Lüftungsschlitze des Fahrzeugs. Ein Hakenmechanismus und mehrere rutschfeste Auflagen sollen den Halt sichern. Das iPhone wird rein magnetisch gehalten. Neben der Kühlung integriert Spigen mehrere Schutzmechanismen. Dazu zählen Maßnahmen gegen Überhitzung, Fremdkörpererkennung und Schutz vor Überladung. Ein USB-C-Kabel mit einer Länge von einem Meter liegt dem Lieferumfang bei.

Der aktuelle Verkaufspreis liegt (ohne zusätzliches Kfz-Netzteil) bei rund 33 Euro. Zum Vergleich: Ankers Prime Magsafe Kfz-Ladegerät mit 25 Watt, Aktivkühlung und Netzteil wird aktuell für 64 Euro angeboten, ESR bietet seine Lösung für 36 Euro an.