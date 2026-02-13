Für Safari: „Shut Up“ blendet Kommentarspalten im Web aus

Die schon etwas länger im App Store erhältliche iPhone-App „Shut Up“ richtet sich an Nutzer, die beim Lesen von Nachrichten und Blogbeiträgen bewusst auf Kommentarspalten verzichten möchten. Das Angebot kombiniert eine Safari-Erweiterung für iPhone, iPad und Mac mit klassischen Browser-Erweiterungen für Chrome, Firefox, Edge und Opera.

Die App will Kommentare auf Webseiten so standardmäßig ausblenden, um die eigentlichen Inhalte in den Vordergrund zu rücken.

Technisch basiert das Projekt auf einer speziell entwickelten Formatvorlage namens shutup.css. Diese enthält Regeln, mit denen typische Kommentarbereiche erkannt und ausgeblendet werden. Die Erweiterung bindet diese Regeln automatisch in nahezu alle besuchten Webseiten ein. Für Nutzer bedeutet das, dass Kommentarspalten ohne manuelle Eingriffe verschwinden. Wer sie dennoch sehen möchte, kann die Blockierung jederzeit per Klick oder über die Browserfunktionen temporär deaktivieren.

Einfache Bedienung und flexible Ausnahmen

Die Bedienung ist bewusst schlicht gehalten. In Desktop-Browsern genügt ein Klick auf das Symbol in der Symbolleiste, um Kommentare ein oder auszublenden. Auf iPhone und iPad erfolgt dies über die Safari-Einstellungen für Inhaltsblocker. Dort lässt sich die Funktion auch vollständig deaktivieren.

Gleichzeitig erlaubt die App Ausnahmen. Auf Webseiten, auf denen Diskussionen als sachlich oder hilfreich gelten, können Kommentare dauerhaft sichtbar bleiben. Damit reagiert der Entwickler auf den Umstand, dass nicht jede Kommentarspalte denselben Charakter hat. Diskussionsplattformen oder Entwicklerforen lassen sich so gezielt von der Blockierung ausnehmen.

Nur im Web, nicht in Apps

Nach Angaben des Anbieters verzichtet „Shut Up“ auf die Auswertung des Surfverhaltens. Lediglich in regelmäßigen Abständen wird die aktuelle Version der zugrunde liegenden Formatvorlage vom Server geladen. Dabei fallen kurzfristige technische Protokolle an.

Auf mobilen Apple-Geräten setzt die App mindestens iOS 12 sowie einen 64-Bit-Prozessor voraus. Unterstützt werden alle Geräte ab dem iPhone 5s. Innerhalb von Apps lassen sich Kommentare allerdings nicht ausblenden, da die Funktion ausschließlich auf Webseiten beschränkt ist.