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Version 5 setzt auf neue Basis

Homemanager für Homebridge mit neuer App
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Um die App Homemanager für Homebridg‪e war es länger als gewohnt sehr ruhig. Die Entwickler haben die Zeit genutzt, um mit dem jetzt verfügbaren Update 5.0 eine vollständig neu aufgebaute Version ihrer App auf Basis einer überarbeiteten Architektur zu veröffentlichen. Die Anwendung will den Betrieb von Homebridge- und Hoobs-Servern vereinfachen und erlaubt den Zugriff darauf und die Konfiguration komfortabel vom iPhone aus.

Mit der neuen Version der App werden laut den Entwicklern allem voran die Stabilität, Übersicht und der Bedienkomfort für die Nutzung auf mobilen Geräten verbessert. Gleichzeitig unterstützt die Anwendung nun offiziell Hoobs 5 und richtet sich damit auch an Nutzer, die ihre Homebridge-Umgebung über diese Plattform betreiben.

Homemanager 5 Screenshots

Integration Store bündelt Erweiterungen

Mit Version 5 erhält der Homemanager für Homebridge einen sogenannten Integration Store als zentrales neues Element. Dabei handelt es sich um eine Sammelstelle für Erweiterungen aus der Community. Diese lassen sich nach Kategorien durchsuchen, filtern und auf Basis ihrer Verbreitung oder Kompatibilität sortieren. Nutzer sollen sich damit gezielt über verfügbare Plugins informieren und schneller erkennen können, welche Erweiterungen zu ihrer Installation passen.

Neu hinzugekommen sind außerdem Funktionen zur Systemverwaltung. Updates für Homebridge und Erweiterungen lassen sich ohne zusätzliche Werkzeuge direkt über die App anstoßen. Ein zentrales Dashboard zeigt wichtige Systeminformationen, Hinweise und verfügbare Aktualisierungen auf einen Blick.

Homemanager 5 Screenshots2

Verbesserte Verwaltung und Diagnosefunktionen

Zudem wurde die Verwaltung von Bridges vereinheitlicht. Sowohl reguläre als auch sogenannte Child-Bridges lassen sich nun über eine gemeinsame Oberfläche steuern. Verbesserungen gibt es auch bei Diagnosefunktionen: Hier wurde die Protokollanzeige erweitert und der direkte Zugriff auf das Terminal des Servers ermöglicht.

Der Homemanager kann kostenlos geladen und mit eingeschränktem Funktionsumfang genutzt werden. Optional kann der Leistungsumfang mit den Varianten Basic und Pro kostenpflichtig erweitert werden.

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Homemanager für Homebridge
Homemanager für Homebridge
Entwickler: ParceApp UG (haftungsbeschränkt)
Preis: Kostenlos+
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31. März 2026 um 17:02 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • Homebridge? Nutzt das in Zeiten von Home Assistant und co noch jemand? War ja wirklich großartig damals, aber heutzutage…

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  • Hab ich mich auch gerade gefragt. Die letzte Homebridge Instanz lief bei mir vor Jahren. Seitdem nur noch Home Assistant am Laufen…

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  • Gibt noch genügend User. Ich nutze es für Unifi Protect und fhem. Warum man allerdings diese App benötigt erschließt sich mir nicht.

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  • Ich habe zum Jahreswechsel Homebridge komplett rausgeworfen und habe seit dem alles über HomeAssistant laufen.

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