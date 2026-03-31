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Restposten der ersten Generation immer günstiger

AirTags: Erste Generation wird immer günstiger
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Die Preise für AirTags der ersten Generation sind bei Apples Handelspartnern mittlerweile noch weiter gefallen. Während Apple selbst die Vorgängergeneration mit der Vorstellung des neuen Modells komplett aus dem Programm genommen hat, werden die Restbestände anderswo zu deutlich reduzierten Preisen im Ausverkauf angeboten. Bei Amazon bekommt man vier AirTags der ersten Generation aktuell für 67,99 Euro und bei MediaMarkt bezahlt man mit 69,99 Euro nur unwesentlich mehr. Auf den einzelnen AirTag gerechnet sind das inzwischen nur noch 17 Euro.

Airtags

Die neue Generation der AirTags wird bei Apple zum Einzelkauf für 35 Euro angeboten. Für das Viererpack muss man beim Hersteller selbst 119 Euro hinlegen. Wer auf die bei Apple kostenlos erhältliche Gravur verzichten kann, fährt auch hier deutlich besser, wenn er bei einem anderen Anbieter kauft. Bei Amazon beispielsweise bekommt man die neuen AirTags einzeln für 29,99 Euro, ein Paket mit vier Stück wird hier für 92,99 Euro angeboten.

Äußerlich kaum Unterschiede zwischen den Generationen

Die beiden Generationen unterscheiden sich äußerlich nur minimal. Wer wissen will, welche AirTag-Generation er vor sich hat, muss auf die veränderte Beschriftung in Großbuchstaben sowie auf das CE-Zeichen beim neueren Modell achten. In der folgenden Grafik finden sich die optischen Unterschiede der beiden Generationen gegenübergestellt.

Airtag Alt Vs Neu

Die wesentlichen Änderungen von Generation 1 zu Generation 2 verstecken sich unter der Haube. So ist das neuere Modell in der Lage, lautere Hinweis- und Signaltöne abzuspielen. Zudem hat Apple die Reichweite für Bluetooth und Ultrabreitband-Verbindungen verbessert. Darüber hinaus wurde das neue Modell laut Apple so konzipiert, dass sich der integrierte Lautsprecher nicht mehr so einfach deaktivieren lässt. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass AirTags missbräuchlich zur heimlichen Ortung von Personen eingesetzt werden.

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31. März 2026 um 20:08 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • Und irgendwie scheinen die 2. Generation gerade gar nicht so gut zu gehen? Die Nahbereichsortung geht teilweise nur mit Näherung und nicht mit Pfeil

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  • Wo habt ihr die überall dran? Habe außer am Schlüsselbund kein Bedürfnis, sie sonst noch einzusetzen…

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