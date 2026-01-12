Jetzt offiziell: Apple Intelligence setzt künftig auf Googles KI-Basis

Jetzt ist es offiziell: Anstatt weiterhin darauf zu hoffen, das eigene KI-Angebot zeitnah auf einen konkurrenzfähigen Stand zu bringen, sichert sich Apple gegen Bezahlung Unterstützung von Google. Die für das Frühjahr erwartete Siri 2.0 wird auf Google Gemini als Unterbau setzen.

Entsprechende Gerüchte haben bereits Anfang November die Runde gemacht. Jetzt haben Apple und Google die Kooperation offiziell bestätigt. Die beiden Unternehmen haben dem zufolge eine mehrjährige Zusammenarbeit vereinbart, in deren Rahmen die nächste Generation von Apples eigenen KI-Grundmodellen auf den Gemini-Modellen sowie der Cloud-Infrastruktur von Google aufbauen soll.

Auf dieser technischen Basis wolle man neue Funktionen für Apple Intelligence bereitstellen, darunter auch die bereits vor anderthalb Jahren von Apple angekündigte, stärker personalisierte Version von Siri.

Auf den Hintergrund dieser Entscheidung gehen die beiden Konzerne nur oberflächlich ein. So sei Apple nach eingehender Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass die KI-Technologie von Google die leistungsfähigste Basis für die eigenen KI-Modelle bietet. Der iPhone-Hersteller erhoffe sich davon neue Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten für seine Kunden. Zugleich wird betont, dass die Funktionen von Apple Intelligence weiterhin entweder lokal auf den Geräten oder über Apples Private-Cloud-Infrastruktur laufen sollen, um den Datenschutzanforderungen des Unternehmens zu entsprechen. Details zu den damit verbundenen finanziellen Vereinbarungen wurden nicht veröffentlicht.

Siri 2.0 wird spätestens im April erwartet

Weitere Details zu der Kooperation dürfen wir spätestens dann erwarten, wenn die ersten durch Google Gemini ermöglichten Funktionen auf Apple-Geräten starten. Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple spätestens im April mit iOS 26.4 eine umfassend überarbeitete Version von Siri veröffentlicht. Das Update soll dann auch die bereits auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2024 angekündigten persönlichen Siri-Funktionen ermöglichen.

Apple-Werbung von 2024