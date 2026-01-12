Grundlage für die neue Siri
Jetzt offiziell: Apple Intelligence setzt künftig auf Googles KI-Basis
Jetzt ist es offiziell: Anstatt weiterhin darauf zu hoffen, das eigene KI-Angebot zeitnah auf einen konkurrenzfähigen Stand zu bringen, sichert sich Apple gegen Bezahlung Unterstützung von Google. Die für das Frühjahr erwartete Siri 2.0 wird auf Google Gemini als Unterbau setzen.
Entsprechende Gerüchte haben bereits Anfang November die Runde gemacht. Jetzt haben Apple und Google die Kooperation offiziell bestätigt. Die beiden Unternehmen haben dem zufolge eine mehrjährige Zusammenarbeit vereinbart, in deren Rahmen die nächste Generation von Apples eigenen KI-Grundmodellen auf den Gemini-Modellen sowie der Cloud-Infrastruktur von Google aufbauen soll.
Auf dieser technischen Basis wolle man neue Funktionen für Apple Intelligence bereitstellen, darunter auch die bereits vor anderthalb Jahren von Apple angekündigte, stärker personalisierte Version von Siri.
Auf den Hintergrund dieser Entscheidung gehen die beiden Konzerne nur oberflächlich ein. So sei Apple nach eingehender Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass die KI-Technologie von Google die leistungsfähigste Basis für die eigenen KI-Modelle bietet. Der iPhone-Hersteller erhoffe sich davon neue Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten für seine Kunden. Zugleich wird betont, dass die Funktionen von Apple Intelligence weiterhin entweder lokal auf den Geräten oder über Apples Private-Cloud-Infrastruktur laufen sollen, um den Datenschutzanforderungen des Unternehmens zu entsprechen. Details zu den damit verbundenen finanziellen Vereinbarungen wurden nicht veröffentlicht.
Siri 2.0 wird spätestens im April erwartet
Weitere Details zu der Kooperation dürfen wir spätestens dann erwarten, wenn die ersten durch Google Gemini ermöglichten Funktionen auf Apple-Geräten starten. Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple spätestens im April mit iOS 26.4 eine umfassend überarbeitete Version von Siri veröffentlicht. Das Update soll dann auch die bereits auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2024 angekündigten persönlichen Siri-Funktionen ermöglichen.
Apple-Werbung von 2024
Haha
Checke deine Kommentar nicht
Bezog sich wahrscheinlich auf den Datenschutz. Traue dem Braten auch nicht.
Oder er schreibt nur „haha“, weil der KI nicht mehr eingefallen ist. Man weiß es nicht.
Das spezielle Gemini Model läuft auf Apples Private Cloud Servern…
@Phil: Hast du dafür eine Quelle? Das wurde damals bei der Ankündigung gesagt. Auch bei den Gerüchten wurde das noch so gesagt. Ich bin da bisher auch von ausgegangen, weil alles andere ja bedeuten würde, das man auch gleich das Original nutzen kann. Hier im Text steht aber, das Apple auf Googles Cloud Infrastruktur zurückgreift.
Ich bin gespannt!!!! :
:D
Zumindest haben es eingesehen dass sie es nicht selbst können und lassen jetzt die Profis ran.
Die Profis? Du meinst die, die in jeder Google-Suche inzwischen oben eine KI-Antwort einblenden, die in 50% der Fälle falsch ist? Ehrlich, das sind dann auch nicht die „Profis“, die ich brauche. Zumal ich in der Google-Suche noch recht schnell selber recherchieren kann, dass das KI-Ergebnis falsch ist. Bei gesprochenen Siri-Worten würde ich das eher nicht machen.
50 % falsch? Wer hat das ausgerechnet, du?
@googman: Ich überspringe die KI Ergebnisse meistens. Wenn ich die nutze, stelle ich noch eine höhere Fehlerquote als 50% fest. Aber ich glaube, dass das eine sehr subjektive Sache ist. Wenn man die KI für einfache Dinge nutzt, liegt die häufig richtig. Wenn man kompliziertere Dinge fragt, wird die Antwort meist schlechter.
Wenn man dann noch bedenkt, dass die, die die KI für einfache Anfragen nutzen, häufiger nicht merken werden, dass die Antwort falsch ist, kommt es da zu extremen Verzerrungen bei der Bewertung.
Kann ich nicht bestätigen mit den 50%.
Wer weiß was Du suchst.
Da gibt es Studien zu:
https://www.swr.de/swraktuell-radio/wirtschaftsnews-spaet-studie-fast-50-prozent-von-ki-antworten-falsch-100.html
Gemini und Profis, toller Witz xD
Apple ist halt Fallobst geworden
Du hast deine profunde Schätzung vergessen, wann Apple genau pleite gehen wird.
:-))))
War Apple auch Fallobst weil es keine eigene Suchmaschine hatte?
Vorsicht! Wenn Tim das liest wird deine iCloud gesperrt und du wirst gezwungen, dein iPhone zurückzugeben. Du bist kein Fan mehr also geh bitte!
Google wird sich bestimmt daran halten die persönlichen Daten der User nicht in irgendeiner Art zu nutzen, oder? ;-)
Oh man. Das Thema wurde schon durchgekaut.
Wird eine Google KI Version sein die exklusiv auf Apple Servern laufen wird.
So gut unterrichteten Quellen Glaube zu schenken ist.
Gruß
dermitch
Und das wird bestimmt auch alles wirklich stimmen, oder? ;-)
Am Besten gehst du offline.
Die iFun App weiß mehr über dich als du denkst.
Gruß
derMitch
Aber warum benötigt dann Apple ebenfalls Googles Serverstruktur?
Läuft doch angeblich alles bei Apple.
Ich denke auch dass da Google ordentlich in den Daten schnüffelt, funktioniert ja sonst auch nicht.
So wie bei ChatGPT auch schon. Mit Brotkrumen wirst du angelockt, sprich Features die sich KI schimpfen aber nix können. Willst du mehr und echte Power musst du zum anderen Ufer, Google. Aber dann verlierst du natürlich sämtliche Datenschutzaspekte. Win Win für beide. Vermutlich zahlt Google sogar an Apple bei dem Deal.
Die Modelle laufen natürlich nicht auf Google Servern. Man. Die laufen auf deinem Telefon oder bei Apple, genauso wie immer. Die kaufen halt nur die Modelle ein.
Im Artikel steht, dass Apple auch die Google Cloud „mieten“ wird!!!! Jetzt ist Google plötzlich kein Problem mehr, weil Apple dahinter steht. Wo sind alle die, die immer lautstark geschrien haben, mit Google will ich nichts zutun haben????
Hier. Finde diese Entscheidung Mist und werde mir gut überlegen, welches Phone ich beim nächsten Mal kaufe.
Dito. Hoffe dass man es zumindest abschalten kann. Brauche den Mist nicht.
Endlich…. besser so als wenn es noch lächerlicher wird für Apple.
Das „rettet“ den Aktienkurs :))
Also ich habe Google Aktien. Sind gute Nachrichten.
Aktienkurse hängen schon seit einiger Zeit nicht mehr von solchen Entscheidungen ab, auch Gewinne sind da nur noch zweitrangig…
Das zeigt den Investoren, dass Apple den Zug verpasst hat.
Irgendwo ein Armutszeugnis, andererseits das sinnvollste das Apple tun hat können mit deren KI-„Expertise“.
Gibts einen Grund, warum man sich vom bisherigen ChatGPT abwendet? Ist Google da wirklich deutlich besser?
Oh ja, eindeutig! Teste mal kostenlos einen Monat Google AI Pro, du willst danach nichts anderes mehr
Soll das eine Wort sein? Das finde zuviel fehlinfos!
Hmm, wir haben Google über die Firma und da kommt grob derselbe Unsinn raus wie bislang bei allen.
Man geht davon aus, dass Google für Apple vor allem günstiger zu haben ist als ChatGPT.
Klar, weil hier vermutlich Google an Apple zahlt. So viel Trainingsmaterisl gibts halt nicht für lau.
@mike
Du scheinst nicht zu verstehen, wie Apple Gemini nutzen wird.
@BrotUndRosen Ich weiß es tatsächlich nicht im Detail, aber selbst wenn es bspw. über Apples Server anonymisiert wird, kann Google doch trotzdem die Daten zum weiteren Training nutzen. Und wenn sich dann noch Themen und Sprachstil bei klassischen Suchen und Recherchen überschneiden, weiß Google dennoch, wer was gefragt hat. Deren Technik ist in und auf so vielen Apps und Webseiten integriert, das Profiling ist da recht schnell erledigt.
Anders, sollte es komplett isoliert von Google stattfinden.
Du hättest deinen Kommentar vor dem ersten „aber“ beenden sollen. Danach zeigst du eigentlich nur, dass du wirklich keine Ahnung hast, wie es funktioniert
Sehe keinerlei Vorteil für Google. Aber sicher besser als wenn Apple das selber probiert.
Apple hatte es selber probiert und ist kläglich gescheitert.
2024 wurde uns die KI versprochen und die Werbung fürs iP16 war voll darauf ausgerichtet. Gekommen ist bis heute von Apple nichts.
Gemini 3 ist wirklich sehr beeindruckend
Tatsächlich logisch dieser Schritt. Frage mal beide Systeme wer Papst ist …
Ist stelle keinen wesentlichen unterschied bei dem Ergebnis fest. Also was meinst du?
Grmini ist rotz… bisher 50% bis fehlinfos, wohingegen Chatgpt locker 90% schafft
Endlich ein Ende in Sicht! Die Qualität von Gemini ist wirklich beeindruckend. Ich bin sehr gespannt, wie die Zusammenarbeit funktionieren wird. Hoffentlich hält Apple weiterhin an seinem Fokus auf Datenschutz fest, sodass Googles Zugriff auf die Daten von Apple-Geräten begrenzt bleibt.
+1
Dann gehts endlich mal voran und der markt der ai entwickler war ja eh schon lange aufgeteilt. Augenscheinlich…
Peinlich. Wirklich peinlich. Und Tim kriegt trotzdem wieder Millionen Bonus
Was ist peinlich? Weil Apple nicht Milliarden für LLM-Hardware und-Software ausgibt? Wie intensiv hängt Deine Entscheidung für oder gegen Apple-Hardware (mit dem Apple neben Services sein Geld verdient) davon ab, mit welchem KI Modell Du interagierst?
Was ist peinlich? Unter Cook ist Apple erst die Nr. 1 geworden. Er hat alles richtig gemacht.
Warum soll er den auch nicht bekommen bei Rekordquartal nach Rekordquartal?
OpenAI erwirtschaftete alleine im letzten Quartal einen Verlust von 12 Milliarden Dollar. Meta hat im letzten Jahr 72 Milliarden für AI verbrannt, dieses Jahr soll es noch mehr werden. Keiner von denen hat einen Use Case, der die Kohle wieder reinbringen könnte. Um nur mal zwei Beispiele aus der „LLM Sparte“ zu nennen. Apple hat bereits langjährige Erfahrung mit machine learning. Zwar spielen sie bei Sprachmodellen (ähnlich wie übrigens auch AI Primus Nvidia) keine große Rolle. Allerdings kann es sich in dieser Sparte durchaus noch auszahlen abzuwarten und die anderen das Geld verbrennen zu lassen. Mit einem eigenen Sprachmodell aufzuwarten, dass dann nicht die Kinderkrankheiten aller aktuellen Modelle mitbringt, wird irgendwann sowieso günstiger.
Wie mit Apple Maps damals zum iPhone Start. Ganz normal
Alle am heulen wie im Kindergarten hier
Eher wie Google als Suchmaschine.
Ich gehe stark von aus, dass Apple nie ein von grundauf eigenes KI Modell rausbringen wird. Was auch nicht schlimm ist und einfach auch sinnvoll ist, alles andere wäre Geldverbrennung.
Ist das das Mädel aus dem „I’m gonna be a dad“-Meme?
Schau mal the last of us
Nein, das ist die Frau aus „The Last of us“ – Bella Ramsey.
Also doch. Dachte mir schon, dass mir das Gesicht bekannt vorkam- nicht, dass ich jemals The last of us gesehen oder auch nur gespielt habe…
Ja, so sieht sie „normal“ aus ;)
bei KI hächelt Apple hinterher!
Bei KI/LLM hängt jeder außer Google und OpenAI hinterher, weshalb es auch keinen Sinn macht, etwas eigenes zu entwickeln.
@BrotUndRosen wenn das Anthropic liest :)
Hecheln, nicht hächeln, gesteigerter Atem mit offenen Mund…
Auf der einen Seite ein Eingeständnis des Unvermögens seitens Apple – auf der anderen Seite ein sinnvoller Schritt.
Für den Apple Nutzer zeichnet sich nun endlich ein Fortschritt und eine Besserung der strunzdummen Siri ab.
Gemini ist sehr gut und ein sehr guter Unterbau.
Hätte Apple alles schon früher machen können. Leisten kann man sich die Google Hilfe ja ohne Probleme.
Für Apples Ruf des „Innovators“ (sollte daran noch jemand glauben) ist die Geschichte natürlich bezeichnend und vielsagend.
Siri dürfte bislang ein deterministisches System sein, genauso wie Alexa. Ist also Äpfel mit Birnen vergleichen zu einem LLM wie Gemini.
Es wäre toll, wenn der user selber entscheiden könnte, welche KI die Siri im Hintergrund unterstützt.
Dafür müsste man jedes Modell einkaufen, da sie auf Apples eigenen Servern laufen werden und die Dateneinbindung angepasst werden müsste.
Nutze doch einfach die KI die du willst. Alle gibt es als App auch für Apple. Ich nutze schon lange mehrere auf meinem iPhone. Und Siri versteht mich auch recht gut, sei es mit CarPlay oder den HomePods. Funktioniert einwandfrei.
Gemini hat mir in letzter Zeit bessere und genauere Antworten geliefert als ChatGpt.
Benutze auch nur die kostenlosen Funktionen.
Kann ich nicht bestätigen.
Bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Mir Chatgpt konnte ich meine Heizung reparieren. Bei Gemini dachte ich, ich bastel an einem Flipper Heim…
Sehr schön!
Gemini hat sich in den vergangenen Monaten echt deutlich von der Konkurrenz abgesetzt. Und in Anbetracht dessen, was Apple auf Datenschutz gibt, bin ich mir sicher, dass es auch besser sein wird, als Googles eigenes Gemini-Angebot.
MEGA. Das hätte Apple schon vor ein oder zwei Jahren haben können.
Ich finde es toll wenn sich zwei so große Giganten miteinander statt geteneinander arbeiten. Apple hätte im KI Segment Fuß fassen können.
Apple Hardware mit Google Gemini Integration fühlt sich gerade so an also würde Ostern, Geburtstag, Weihnachten und Neujahr auf einen Tag fallen.
Hoffentlich machen beide Parteien was draus und versemmeln es nicht.
Der Exodus der ganzen Apple Abteilung macht nun wirklich Sinn.
Könnt ihr sehen wie ihr wollt, aber das wars wohl mit Apple. Was will uns Apple in der nächsten Keynote präsentieren wenn nun die Killerfeatures von Google kommen? Ein neues UI? Neue Emojis?
Apple präsentiert eben neue Apple Intelligence/Siri Funktionen, die auf der Basis von Gemini basieren. Die Entwicklung von Apple Intelligence/Siri macht ja weiterhin Apple, eben auf Basis von Gemini.
Auch Microsofts Copilot setzt auf fremde Untergrundbasis, nämlich zum Großteil auf ChatGPT. Stört auch niemanden.
Als langjähriger Apple-Nutzer bin ich der Meinung, dass Apple nie innovativ in Bezug auf den Formfaktor war…sondern vor allem in der Nutzungsweise. Deshalb würde ich schon erwarten, dass sie mit diesem neuen Werkzeug umzugehen wissen. Das Video zeigt ja ziemlich eindrucksvoll, welchen Alltagnutzen eine KI im Zusammenspiel der einzelnen Plattformen (macOS, iOS, watchOS) haben kann. Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass man derzeit als Endanwender selbst sehr kreativ sein muss, um einen wirklich konkreten Nutzen von den KI’s zu haben. Ich hoffe, dass Apple mit weiteren alltagstaugliche. Nutzungsideen um die Ecke kommt, die den Nutzern einen wirklichen Mehrwert bieten. Damit können sie die Leute überraschen.
Handytaschen.
Ein LLM ist kein killer feature.
Da versucht man den Google-Mist zu meiden wo es nur geht und dann muss man es trotzdem nutzen…
Bin ich der einzige der das Ironisch findet?
+1
Siri ist momentan eh so doof – kann nur besser werden – Vielleicht gibts ja ne Fusion ? Goople oder Appgel ?
Das finde ich sehr gut! Und denkt bitte daran, dass es nur auf der Technologie basiert und die Daten der Apple User nicht an Google gehen. Apple führt das alles auf eigenen Systemen aus, komplett unabhängig von Dritten. Lediglich ein kleineres Modell des Gemini LLM wird auf Apples Server aufgespielt und arbeitet auch nur dort. Der Datenschutz ist also gegeben.
Tim hat’s verkackt.
Vor lauter Gewinnmaximierung hat er die wichtigste Zukunftstechnologie verpasst.
Passt schon. iPhones sind schon ewig voll mit KI. Apple möchte nur keinen Chat-Bot anbieten und den wird es auch weiter nicht geben, auch mit dieser Erweiterung nicht.
David & Mike … eine echte Bromance ;-)
Aktuell ist die Entwicklung und das Training eines LLM ein reines Geldgrab. Verpasst hat da bisher auch keiner was. Man kann aus den Fehlern der Konkurrenz lernen und jederzeit sein eigenes Sprachmodell entwickeln. Je länger ein Unternehmen dabei wartet, desto günstiger wird es. Aktuell erzielen alle großen Firmen die LLMs entwickeln mit ihren Sprachmodellen Quartal für Quartal Milliardenverluste.
Lol, OpenAI (die ChatGPT-Entwickler) werden mit 500 Milliarden US-Dollar bewertet.
In so kurzer Zeit so einen Wertzuwachs hinzulegen ist alles andere als ein Geldgrab.
Das ist die Zukunft.
Ihr habt aber schon verstanden, dass ihr mit Siri auch in Zukunft nicht so schreiben/reden könnt, wie mit ChatGPT oder Gemini? Apple kauft hier nur die Technik des LLM und eben mal schnell eine Frage zu beantworten. Es wird aber weiterhin keine Chat-Verläufe oder so geben. Es bleibt alles so, wie es jetzt schon ist, es wird nur etwas besser. Wer also beispielsweise Bilder erstellen möchte, muss dafür weiterhin in die Playground-App, etc.
Sehr gut, da hat es wer richtig erkannt. Genau so ist! Siri wird kein Chat-Bot werden.
Ohne es zu wissen, aber anhand der Kommentare würde ich sagen, dass hier rund 95% wenn nicht mehr keine Ahnung haben, was ein LLM ist und wie es (im Ansatz) funktioniert.
Am besten finde ich die „Apple hat’s verkackt“-Kommentare. Frage mich, was Microsoft erst verkackt hat!? Die haben auch „nur“ eingekauft…
Woher weißt du denn, dass Apple nicht auch im LLM direkt Nano Banana mit einkauft um Playground damit auch im Hintergrund aufzubohren?
Genau das hat er doch geschrieben. Es bleibt wie es ist, es wird nur besser. Es wird nur keine Chat-Oberfläche und keinen Verlauf geben wie bei Gemini oder ChatGPT.
Also ich muss persönlich sagen, dass ChatGPT die besten Ergebnisse bietet. Aber die KI ist so limitiert worden.
Mittlerweile ist Grok schon echt gut geworden
Ja merkt man an den aktuellen Themen rund um die Bilder Generierungen
Ich persönlich finde das gut. Warum soll Apple irgendetwas entwickeln wenn sie es schlichtweg nicht können, dann kaufen Sie sich das halt.
Sie hätten es können, wenn Apple nicht die Entwicklungsabteilung kaputtgespart hätte.
Hmh,
als Apple seinerzeit seine Partnerschaft mit Intel bei den Prozessoren einging, hatte Apple auch noch nicht das genügende „Knowhow“ für ausreichend gute Prozessoren und erst mal dafür gesorgt, dass man konkurrenzfähig blieb. Damals haben auch viele erst mal gejammert.
Aber damals hatte man sich Zeit genommen um sich diesbezüglich ordentlich aufzustellen und auch entsprechende (finanzielle) Ressourcen aufzubauen.
Also m. E. gar nicht so dumm reagiert. Wenn man seine aktuellen Fähigkeiten als (noch) nicht ausreichend einschätzt, erst mal auf externe Ressourcen zurückzugreifen um im Spiel zu bleiben.
Frei nach SunZe : Wenn Du sie nicht besiegen kannst, verbünde Dich mit Ihnen.
Ist ok. Warum auch das Rad zweimal erfinden? Die Jammer hier können ja zu Android wechseln statt nur zu trollen.
Das Apple es gut macht beweisen die Zahlen, die sind Top.
Apple hat nicht zum ersten Mal Mit bewiesen und den anderen den Vortritt gelassen. Hier hat es einfach nur lange gedauert. Von der Hardware her waren sie ja sogar früh dran, haben den Vorteil dann leider komplett verspielt. Ich drücke die Daumen. Und ich freue mich auf die neue Siri.
Wenn ich Google gewollt hätte, hätte ich Google gekauft.
Super, endlich geht es voran. Immer peinlich wenn man bei Freunden ist und Siri etwas fragt und es antwortet: „Tut mir leid, dass habe ich nicht verstanden“. Und Thema Datenschutz hehe apple ist ein Unternehmen. Es mag sein, dass apple die Daten seiner Kunden „schützt“, glauben würde ich es aber nicht. Wer ein iPhone kauft, sollte dies hinterfragen. Apple & Google all comes together.
Irre zu sehen, dass der Großteil der Kommentatoren hier genauso wenig Ahnung von KI hat, wie Apple XD
:D
Hier einer schon mal Gemini im lab Modus genutzt?
„More personal Google with Siri Voice“ wäre wohl die ehrlichere Werbung.