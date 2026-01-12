iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 157 Artikel

Grundlage für die neue Siri

Jetzt offiziell: Apple Intelligence setzt künftig auf Googles KI-Basis
Artikel auf Mastodon teilen.
112 Kommentare 112

Jetzt ist es offiziell: Anstatt weiterhin darauf zu hoffen, das eigene KI-Angebot zeitnah auf einen konkurrenzfähigen Stand zu bringen, sichert sich Apple gegen Bezahlung Unterstützung von Google. Die für das Frühjahr erwartete Siri 2.0 wird auf Google Gemini als Unterbau setzen.

Entsprechende Gerüchte haben bereits Anfang November die Runde gemacht. Jetzt haben Apple und Google die Kooperation offiziell bestätigt. Die beiden Unternehmen haben dem zufolge eine mehrjährige Zusammenarbeit vereinbart, in deren Rahmen die nächste Generation von Apples eigenen KI-Grundmodellen auf den Gemini-Modellen sowie der Cloud-Infrastruktur von Google aufbauen soll.

Apple Intelligence Siri

Auf dieser technischen Basis wolle man neue Funktionen für Apple Intelligence bereitstellen, darunter auch die bereits vor anderthalb Jahren von Apple angekündigte, stärker personalisierte Version von Siri.

Auf den Hintergrund dieser Entscheidung gehen die beiden Konzerne nur oberflächlich ein. So sei Apple nach eingehender Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass die KI-Technologie von Google die leistungsfähigste Basis für die eigenen KI-Modelle bietet. Der iPhone-Hersteller erhoffe sich davon neue Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten für seine Kunden. Zugleich wird betont, dass die Funktionen von Apple Intelligence weiterhin entweder lokal auf den Geräten oder über Apples Private-Cloud-Infrastruktur laufen sollen, um den Datenschutzanforderungen des Unternehmens zu entsprechen. Details zu den damit verbundenen finanziellen Vereinbarungen wurden nicht veröffentlicht.

Siri 2.0 wird spätestens im April erwartet

Weitere Details zu der Kooperation dürfen wir spätestens dann erwarten, wenn die ersten durch Google Gemini ermöglichten Funktionen auf Apple-Geräten starten. Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple spätestens im April mit iOS 26.4 eine umfassend überarbeitete Version von Siri veröffentlicht. Das Update soll dann auch die bereits auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2024 angekündigten persönlichen Siri-Funktionen ermöglichen.

Apple-Werbung von 2024
12. Jan. 2026 um 19:26 Uhr von chris Fehler gefunden?


    112 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
    • Antworten Melden

      • Bezog sich wahrscheinlich auf den Datenschutz. Traue dem Braten auch nicht.

      • Oder er schreibt nur „haha“, weil der KI nicht mehr eingefallen ist. Man weiß es nicht.

      • Das spezielle Gemini Model läuft auf Apples Private Cloud Servern…

      • @Phil: Hast du dafür eine Quelle? Das wurde damals bei der Ankündigung gesagt. Auch bei den Gerüchten wurde das noch so gesagt. Ich bin da bisher auch von ausgegangen, weil alles andere ja bedeuten würde, das man auch gleich das Original nutzen kann. Hier im Text steht aber, das Apple auf Googles Cloud Infrastruktur zurückgreift.

  • Zumindest haben es eingesehen dass sie es nicht selbst können und lassen jetzt die Profis ran.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Google wird sich bestimmt daran halten die persönlichen Daten der User nicht in irgendeiner Art zu nutzen, oder? ;-)

    Antworten Melden

    • Oh man. Das Thema wurde schon durchgekaut.
      Wird eine Google KI Version sein die exklusiv auf Apple Servern laufen wird.
      So gut unterrichteten Quellen Glaube zu schenken ist.

      Gruß
      dermitch

      Antworten Melden

      • Und das wird bestimmt auch alles wirklich stimmen, oder? ;-)

      • Am Besten gehst du offline.
        Die iFun App weiß mehr über dich als du denkst.

        Gruß
        derMitch

      • Aber warum benötigt dann Apple ebenfalls Googles Serverstruktur?
        Läuft doch angeblich alles bei Apple.
        Ich denke auch dass da Google ordentlich in den Daten schnüffelt, funktioniert ja sonst auch nicht.

    • So wie bei ChatGPT auch schon. Mit Brotkrumen wirst du angelockt, sprich Features die sich KI schimpfen aber nix können. Willst du mehr und echte Power musst du zum anderen Ufer, Google. Aber dann verlierst du natürlich sämtliche Datenschutzaspekte. Win Win für beide. Vermutlich zahlt Google sogar an Apple bei dem Deal.

      Antworten Melden

    • Die Modelle laufen natürlich nicht auf Google Servern. Man. Die laufen auf deinem Telefon oder bei Apple, genauso wie immer. Die kaufen halt nur die Modelle ein.

      Antworten Melden

      • Im Artikel steht, dass Apple auch die Google Cloud „mieten“ wird!!!! Jetzt ist Google plötzlich kein Problem mehr, weil Apple dahinter steht. Wo sind alle die, die immer lautstark geschrien haben, mit Google will ich nichts zutun haben????

      • Hier. Finde diese Entscheidung Mist und werde mir gut überlegen, welches Phone ich beim nächsten Mal kaufe.

      • Dito. Hoffe dass man es zumindest abschalten kann. Brauche den Mist nicht.

  • Endlich…. besser so als wenn es noch lächerlicher wird für Apple.
    Das „rettet“ den Aktienkurs :))

    Antworten Melden

  • Irgendwo ein Armutszeugnis, andererseits das sinnvollste das Apple tun hat können mit deren KI-„Expertise“.

    Antworten Melden

  • Gibts einen Grund, warum man sich vom bisherigen ChatGPT abwendet? Ist Google da wirklich deutlich besser?

    Antworten Melden

  • Endlich ein Ende in Sicht! Die Qualität von Gemini ist wirklich beeindruckend. Ich bin sehr gespannt, wie die Zusammenarbeit funktionieren wird. Hoffentlich hält Apple weiterhin an seinem Fokus auf Datenschutz fest, sodass Googles Zugriff auf die Daten von Apple-Geräten begrenzt bleibt.

    Antworten Melden

  • Dann gehts endlich mal voran und der markt der ai entwickler war ja eh schon lange aufgeteilt. Augenscheinlich…

    Antworten Melden

  • Peinlich. Wirklich peinlich. Und Tim kriegt trotzdem wieder Millionen Bonus

    Antworten Melden

    • Was ist peinlich? Weil Apple nicht Milliarden für LLM-Hardware und-Software ausgibt? Wie intensiv hängt Deine Entscheidung für oder gegen Apple-Hardware (mit dem Apple neben Services sein Geld verdient) davon ab, mit welchem KI Modell Du interagierst?

      Antworten Melden

    • Was ist peinlich? Unter Cook ist Apple erst die Nr. 1 geworden. Er hat alles richtig gemacht.

      Antworten Melden

    • Warum soll er den auch nicht bekommen bei Rekordquartal nach Rekordquartal?

      Antworten Melden

    • OpenAI erwirtschaftete alleine im letzten Quartal einen Verlust von 12 Milliarden Dollar. Meta hat im letzten Jahr 72 Milliarden für AI verbrannt, dieses Jahr soll es noch mehr werden. Keiner von denen hat einen Use Case, der die Kohle wieder reinbringen könnte. Um nur mal zwei Beispiele aus der „LLM Sparte“ zu nennen. Apple hat bereits langjährige Erfahrung mit machine learning. Zwar spielen sie bei Sprachmodellen (ähnlich wie übrigens auch AI Primus Nvidia) keine große Rolle. Allerdings kann es sich in dieser Sparte durchaus noch auszahlen abzuwarten und die anderen das Geld verbrennen zu lassen. Mit einem eigenen Sprachmodell aufzuwarten, dass dann nicht die Kinderkrankheiten aller aktuellen Modelle mitbringt, wird irgendwann sowieso günstiger.

      Antworten Melden

  • Wie mit Apple Maps damals zum iPhone Start. Ganz normal
    Alle am heulen wie im Kindergarten hier

    Antworten Melden

    • Eher wie Google als Suchmaschine.

      Ich gehe stark von aus, dass Apple nie ein von grundauf eigenes KI Modell rausbringen wird. Was auch nicht schlimm ist und einfach auch sinnvoll ist, alles andere wäre Geldverbrennung.

      Antworten Melden
  • Alice O'Melleth

    Ist das das Mädel aus dem „I’m gonna be a dad“-Meme?

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Auf der einen Seite ein Eingeständnis des Unvermögens seitens Apple – auf der anderen Seite ein sinnvoller Schritt.
    Für den Apple Nutzer zeichnet sich nun endlich ein Fortschritt und eine Besserung der strunzdummen Siri ab.

    Gemini ist sehr gut und ein sehr guter Unterbau.

    Hätte Apple alles schon früher machen können. Leisten kann man sich die Google Hilfe ja ohne Probleme.

    Für Apples Ruf des „Innovators“ (sollte daran noch jemand glauben) ist die Geschichte natürlich bezeichnend und vielsagend.

    Antworten Melden

  • Es wäre toll, wenn der user selber entscheiden könnte, welche KI die Siri im Hintergrund unterstützt.

    Antworten Melden

  • Gemini hat mir in letzter Zeit bessere und genauere Antworten geliefert als ChatGpt.
    Benutze auch nur die kostenlosen Funktionen.

    Antworten Melden

  • Sehr schön!
    Gemini hat sich in den vergangenen Monaten echt deutlich von der Konkurrenz abgesetzt. Und in Anbetracht dessen, was Apple auf Datenschutz gibt, bin ich mir sicher, dass es auch besser sein wird, als Googles eigenes Gemini-Angebot.

    Antworten Melden

  • MEGA. Das hätte Apple schon vor ein oder zwei Jahren haben können.

    Ich finde es toll wenn sich zwei so große Giganten miteinander statt geteneinander arbeiten. Apple hätte im KI Segment Fuß fassen können.

    Apple Hardware mit Google Gemini Integration fühlt sich gerade so an also würde Ostern, Geburtstag, Weihnachten und Neujahr auf einen Tag fallen.

    Hoffentlich machen beide Parteien was draus und versemmeln es nicht.

    Antworten Melden

  • Der Exodus der ganzen Apple Abteilung macht nun wirklich Sinn.

    Antworten Melden

  • Könnt ihr sehen wie ihr wollt, aber das wars wohl mit Apple. Was will uns Apple in der nächsten Keynote präsentieren wenn nun die Killerfeatures von Google kommen? Ein neues UI? Neue Emojis?

    Antworten Melden

    • Apple präsentiert eben neue Apple Intelligence/Siri Funktionen, die auf der Basis von Gemini basieren. Die Entwicklung von Apple Intelligence/Siri macht ja weiterhin Apple, eben auf Basis von Gemini.

      Auch Microsofts Copilot setzt auf fremde Untergrundbasis, nämlich zum Großteil auf ChatGPT. Stört auch niemanden.

      Antworten Melden

    • Als langjähriger Apple-Nutzer bin ich der Meinung, dass Apple nie innovativ in Bezug auf den Formfaktor war…sondern vor allem in der Nutzungsweise. Deshalb würde ich schon erwarten, dass sie mit diesem neuen Werkzeug umzugehen wissen. Das Video zeigt ja ziemlich eindrucksvoll, welchen Alltagnutzen eine KI im Zusammenspiel der einzelnen Plattformen (macOS, iOS, watchOS) haben kann. Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass man derzeit als Endanwender selbst sehr kreativ sein muss, um einen wirklich konkreten Nutzen von den KI’s zu haben. Ich hoffe, dass Apple mit weiteren alltagstaugliche. Nutzungsideen um die Ecke kommt, die den Nutzern einen wirklichen Mehrwert bieten. Damit können sie die Leute überraschen.

      Antworten Melden
    • Antworten Melden

  • Da versucht man den Google-Mist zu meiden wo es nur geht und dann muss man es trotzdem nutzen…

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Siri ist momentan eh so doof – kann nur besser werden – Vielleicht gibts ja ne Fusion ? Goople oder Appgel ?

    Antworten Melden

  • Das finde ich sehr gut! Und denkt bitte daran, dass es nur auf der Technologie basiert und die Daten der Apple User nicht an Google gehen. Apple führt das alles auf eigenen Systemen aus, komplett unabhängig von Dritten. Lediglich ein kleineres Modell des Gemini LLM wird auf Apples Server aufgespielt und arbeitet auch nur dort. Der Datenschutz ist also gegeben.

    Antworten Melden

  • Tim hat’s verkackt.

    Vor lauter Gewinnmaximierung hat er die wichtigste Zukunftstechnologie verpasst.

    Antworten Melden

    • Passt schon. iPhones sind schon ewig voll mit KI. Apple möchte nur keinen Chat-Bot anbieten und den wird es auch weiter nicht geben, auch mit dieser Erweiterung nicht.

      Antworten Melden

    • Aktuell ist die Entwicklung und das Training eines LLM ein reines Geldgrab. Verpasst hat da bisher auch keiner was. Man kann aus den Fehlern der Konkurrenz lernen und jederzeit sein eigenes Sprachmodell entwickeln. Je länger ein Unternehmen dabei wartet, desto günstiger wird es. Aktuell erzielen alle großen Firmen die LLMs entwickeln mit ihren Sprachmodellen Quartal für Quartal Milliardenverluste.

      Antworten Melden

      • Lol, OpenAI (die ChatGPT-Entwickler) werden mit 500 Milliarden US-Dollar bewertet.

        In so kurzer Zeit so einen Wertzuwachs hinzulegen ist alles andere als ein Geldgrab.

        Das ist die Zukunft.

  • Ihr habt aber schon verstanden, dass ihr mit Siri auch in Zukunft nicht so schreiben/reden könnt, wie mit ChatGPT oder Gemini? Apple kauft hier nur die Technik des LLM und eben mal schnell eine Frage zu beantworten. Es wird aber weiterhin keine Chat-Verläufe oder so geben. Es bleibt alles so, wie es jetzt schon ist, es wird nur etwas besser. Wer also beispielsweise Bilder erstellen möchte, muss dafür weiterhin in die Playground-App, etc.

    Antworten Melden

    • Sehr gut, da hat es wer richtig erkannt. Genau so ist! Siri wird kein Chat-Bot werden.

      Antworten Melden

    • Ohne es zu wissen, aber anhand der Kommentare würde ich sagen, dass hier rund 95% wenn nicht mehr keine Ahnung haben, was ein LLM ist und wie es (im Ansatz) funktioniert.
      Am besten finde ich die „Apple hat’s verkackt“-Kommentare. Frage mich, was Microsoft erst verkackt hat!? Die haben auch „nur“ eingekauft…

      Antworten Melden

    • Woher weißt du denn, dass Apple nicht auch im LLM direkt Nano Banana mit einkauft um Playground damit auch im Hintergrund aufzubohren?

      Antworten Melden

      • Genau das hat er doch geschrieben. Es bleibt wie es ist, es wird nur besser. Es wird nur keine Chat-Oberfläche und keinen Verlauf geben wie bei Gemini oder ChatGPT.

  • Also ich muss persönlich sagen, dass ChatGPT die besten Ergebnisse bietet. Aber die KI ist so limitiert worden.
    Mittlerweile ist Grok schon echt gut geworden

    Antworten Melden

  • Ich persönlich finde das gut. Warum soll Apple irgendetwas entwickeln wenn sie es schlichtweg nicht können, dann kaufen Sie sich das halt.

    Antworten Melden

  • Hmh,
    als Apple seinerzeit seine Partnerschaft mit Intel bei den Prozessoren einging, hatte Apple auch noch nicht das genügende „Knowhow“ für ausreichend gute Prozessoren und erst mal dafür gesorgt, dass man konkurrenzfähig blieb. Damals haben auch viele erst mal gejammert.
    Aber damals hatte man sich Zeit genommen um sich diesbezüglich ordentlich aufzustellen und auch entsprechende (finanzielle) Ressourcen aufzubauen.
    Also m. E. gar nicht so dumm reagiert. Wenn man seine aktuellen Fähigkeiten als (noch) nicht ausreichend einschätzt, erst mal auf externe Ressourcen zurückzugreifen um im Spiel zu bleiben.
    Frei nach SunZe : Wenn Du sie nicht besiegen kannst, verbünde Dich mit Ihnen.

    Antworten Melden

  • Ist ok. Warum auch das Rad zweimal erfinden? Die Jammer hier können ja zu Android wechseln statt nur zu trollen.
    Das Apple es gut macht beweisen die Zahlen, die sind Top.

    Antworten Melden

  • Apple hat nicht zum ersten Mal Mit bewiesen und den anderen den Vortritt gelassen. Hier hat es einfach nur lange gedauert. Von der Hardware her waren sie ja sogar früh dran, haben den Vorteil dann leider komplett verspielt. Ich drücke die Daumen. Und ich freue mich auf die neue Siri.

    Antworten Melden

  • Wenn ich Google gewollt hätte, hätte ich Google gekauft.

    Antworten Melden

  • Super, endlich geht es voran. Immer peinlich wenn man bei Freunden ist und Siri etwas fragt und es antwortet: „Tut mir leid, dass habe ich nicht verstanden“. Und Thema Datenschutz hehe apple ist ein Unternehmen. Es mag sein, dass apple die Daten seiner Kunden „schützt“, glauben würde ich es aber nicht. Wer ein iPhone kauft, sollte dies hinterfragen. Apple & Google all comes together.

    Antworten Melden

  • Irre zu sehen, dass der Großteil der Kommentatoren hier genauso wenig Ahnung von KI hat, wie Apple XD

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • „More personal Google with Siri Voice“ wäre wohl die ehrlichere Werbung.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43157 Artikel in den vergangenen 6709 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven