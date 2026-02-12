Tomb Raider landet mit beeindruckender Grafik auf dem iPhone

Das Computerspiel Tomb Raider, der erste AAA-Titel mit der Kult-Heldin Lara Croft, lässt sich jetzt auch auf dem iPhone spielen. Nachdem der Titel erst im November für die Nintendo Switch veröffentlicht wurde, bietet Feral Interactive das Spiel jetzt auch für iOS an. Die Vollversion lässt sich zum Preis von 15,99 Euro im App Store laden. „Tomb Raider“ für iOS ist rund 11 GB groß, die Altersfreigabe für das Spiel wird mit mindestens 18 Jahren angegeben.

Mit „Tomb Raider“ setzt sich der Trend fort, dass zunehmend auch grafisch anspruchsvolle und hochwertige Spiele den Weg auf das iPhone finden. Erfreulich ist im Fall der aktuellen Neuerscheinung, dass hier auch ältere Geräte unterstützt werden. Laut Feral Interactive lässt sich das Spiel auch noch auf dem 2018 erschienenen iPhone XS spielen. Auch das iPad wird unterstützt. Hier setzen die Entwickler mindestens das ebenfalls 2018 erschienene iPad Pro mit 11 Zoll Bildschirmgröße benötigt.

Grafik an iPhone-Modell angepasst

Das Spielerlebnis hängt teils deutlich von der Leistungsfähigkeit des genutzten Geräts ab. Im folgenden Video könnt ihr einen ausführlichen Test der neu veröffentlichten Version sehen. Darin wird ab Minute 5:12 unter anderem auf die Möglichkeit hingewiesen, unterschiedliche Grafikvoreinstellungen zu verwenden. Auf dem iPhone 17 Pro Max lässt sich der Titel beispielsweise mit 60 Bildern pro Sekunde spielen und auf den neuesten iPad-Pro-Modellen werden sogar bis zu 120 Bilder pro Sekunde erreicht. Die Abwärtskompatibilität bis hin zu bald acht Jahre alten Geräten wird durch eine Reduzierung der Bildrate auf 30 Bilder pro Sekunde erreicht.

Auf einer Höhe mit der Konsolenversion

Auch die im Video gezeigten Vergleiche der Bildschirmgrafik zwischen der neuen iOS-Version und den Versionen für Mac und Konsolen sind einen Blick wert. Wenn ihr direkt dorthin springen wollt, klickt ihr euch zu Minute 10:23. Die Leistung im höchsten Modus auf dem iPhone 17 Pro Max ist besonders eindrucksvoll.

Die iOS-Version enthält neben dem Hauptspiel zwölf Zusatzinhalte (DLC) sowie weitere optionale Upgrades und Herausforderungen. Das Spiel bietet neben der Touch-Steuerung vollen Gamepad-Support.