iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 359 Artikel

Jetzt im App Store verfügbar

Tomb Raider landet mit beeindruckender Grafik auf dem iPhone
Artikel auf Mastodon teilen.
21 Kommentare 21

Das Computerspiel Tomb Raider, der erste AAA-Titel mit der Kult-Heldin Lara Croft, lässt sich jetzt auch auf dem iPhone spielen. Nachdem der Titel erst im November für die Nintendo Switch veröffentlicht wurde, bietet Feral Interactive das Spiel jetzt auch für iOS an. Die Vollversion lässt sich zum Preis von 15,99 Euro im App Store laden. „Tomb Raider“ für iOS ist rund 11 GB groß, die Altersfreigabe für das Spiel wird mit mindestens 18 Jahren angegeben.

Tomb Raider

Mit „Tomb Raider“ setzt sich der Trend fort, dass zunehmend auch grafisch anspruchsvolle und hochwertige Spiele den Weg auf das iPhone finden. Erfreulich ist im Fall der aktuellen Neuerscheinung, dass hier auch ältere Geräte unterstützt werden. Laut Feral Interactive lässt sich das Spiel auch noch auf dem 2018 erschienenen iPhone XS spielen. Auch das iPad wird unterstützt. Hier setzen die Entwickler mindestens das ebenfalls 2018 erschienene iPad Pro mit 11 Zoll Bildschirmgröße benötigt.

Grafik an iPhone-Modell angepasst

Das Spielerlebnis hängt teils deutlich von der Leistungsfähigkeit des genutzten Geräts ab. Im folgenden Video könnt ihr einen ausführlichen Test der neu veröffentlichten Version sehen. Darin wird ab Minute 5:12 unter anderem auf die Möglichkeit hingewiesen, unterschiedliche Grafikvoreinstellungen zu verwenden. Auf dem iPhone 17 Pro Max lässt sich der Titel beispielsweise mit 60 Bildern pro Sekunde spielen und auf den neuesten iPad-Pro-Modellen werden sogar bis zu 120 Bilder pro Sekunde erreicht. Die Abwärtskompatibilität bis hin zu bald acht Jahre alten Geräten wird durch eine Reduzierung der Bildrate auf 30 Bilder pro Sekunde erreicht.

Auf einer Höhe mit der Konsolenversion

Auch die im Video gezeigten Vergleiche der Bildschirmgrafik zwischen der neuen iOS-Version und den Versionen für Mac und Konsolen sind einen Blick wert. Wenn ihr direkt dorthin springen wollt, klickt ihr euch zu Minute 10:23. Die Leistung im höchsten Modus auf dem iPhone 17 Pro Max ist besonders eindrucksvoll.

Die iOS-Version enthält neben dem Hauptspiel zwölf Zusatzinhalte (DLC) sowie weitere optionale Upgrades und Herausforderungen. Das Spiel bietet neben der Touch-Steuerung vollen Gamepad-Support.

Laden im App Store
Tomb Raider™
Tomb Raider™
Entwickler: Feral Interactive Ltd
Preis: 15,99 €
Laden
12. Feb. 2026 um 08:44 Uhr von chris Fehler gefunden?


    21 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • Hm, ich besitze ein iPadPro der 3. Generation und kann das Spiel dennoch nicht laden, obwohl das Modell ausdrücklich als kompatibel aufgeführt ist. Geht das noch jemandem so?

    Antworten Melden

  • Wenn ich so auf die Liste der unterstützten Geräte schaue taucht dort kein IPhone 17
    Pro auf, aber ältere Modelle mmm

    Antworten Melden
  • Gernhardt Reinholzen

    Nett. Ein 13 Jahre altes Spiel entwickelt für 19 Jahre alte Hardware läuft auf 7 Jahre alten iPhones.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Also eine Version für IPhone und IPad, eine für Mac aber keine für AppleTV.
    Vielleicht wird das ein Launch Titel für das nächste AppleTV.

    Antworten Melden

  • Ich habe schon ewig kein Spiel mehr gekauft aber nun werde ich schwach.
    Wenn ich es für das IPhone kaufe kann ich es dann auch auf den IPad spielen oder muss ich noch mal 15€ abdrücken?

    Antworten Melden

  • Auf dem iPad ist das echt eine Wucht! Gefällt mir sehr gut.

    Antworten Melden

  • Und AppleTV? Wäre toll, wenn es da auch gehen würde … Wieso wird so etwas dort nicht automatisch mit unterstützt, wenn es auf dem iPad geht?

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43359 Artikel in den vergangenen 6739 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven