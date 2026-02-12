Jetzt im App Store verfügbar
Tomb Raider landet mit beeindruckender Grafik auf dem iPhone
Das Computerspiel Tomb Raider, der erste AAA-Titel mit der Kult-Heldin Lara Croft, lässt sich jetzt auch auf dem iPhone spielen. Nachdem der Titel erst im November für die Nintendo Switch veröffentlicht wurde, bietet Feral Interactive das Spiel jetzt auch für iOS an. Die Vollversion lässt sich zum Preis von 15,99 Euro im App Store laden. „Tomb Raider“ für iOS ist rund 11 GB groß, die Altersfreigabe für das Spiel wird mit mindestens 18 Jahren angegeben.
Mit „Tomb Raider“ setzt sich der Trend fort, dass zunehmend auch grafisch anspruchsvolle und hochwertige Spiele den Weg auf das iPhone finden. Erfreulich ist im Fall der aktuellen Neuerscheinung, dass hier auch ältere Geräte unterstützt werden. Laut Feral Interactive lässt sich das Spiel auch noch auf dem 2018 erschienenen iPhone XS spielen. Auch das iPad wird unterstützt. Hier setzen die Entwickler mindestens das ebenfalls 2018 erschienene iPad Pro mit 11 Zoll Bildschirmgröße benötigt.
Grafik an iPhone-Modell angepasst
Das Spielerlebnis hängt teils deutlich von der Leistungsfähigkeit des genutzten Geräts ab. Im folgenden Video könnt ihr einen ausführlichen Test der neu veröffentlichten Version sehen. Darin wird ab Minute 5:12 unter anderem auf die Möglichkeit hingewiesen, unterschiedliche Grafikvoreinstellungen zu verwenden. Auf dem iPhone 17 Pro Max lässt sich der Titel beispielsweise mit 60 Bildern pro Sekunde spielen und auf den neuesten iPad-Pro-Modellen werden sogar bis zu 120 Bilder pro Sekunde erreicht. Die Abwärtskompatibilität bis hin zu bald acht Jahre alten Geräten wird durch eine Reduzierung der Bildrate auf 30 Bilder pro Sekunde erreicht.
Auf einer Höhe mit der Konsolenversion
Auch die im Video gezeigten Vergleiche der Bildschirmgrafik zwischen der neuen iOS-Version und den Versionen für Mac und Konsolen sind einen Blick wert. Wenn ihr direkt dorthin springen wollt, klickt ihr euch zu Minute 10:23. Die Leistung im höchsten Modus auf dem iPhone 17 Pro Max ist besonders eindrucksvoll.
Die iOS-Version enthält neben dem Hauptspiel zwölf Zusatzinhalte (DLC) sowie weitere optionale Upgrades und Herausforderungen. Das Spiel bietet neben der Touch-Steuerung vollen Gamepad-Support.
Entwickler: Feral Interactive Ltd
Laden
Schön! Tomb Raider Spiele sind super!
Hm, ich besitze ein iPadPro der 3. Generation und kann das Spiel dennoch nicht laden, obwohl das Modell ausdrücklich als kompatibel aufgeführt ist. Geht das noch jemandem so?
Ich war nur zu doof. Alles gut. Funktioniert.
Wenn ich so auf die Liste der unterstützten Geräte schaue taucht dort kein IPhone 17
Pro auf, aber ältere Modelle mmm
Du verstehst aber schon den Zusatz im Text: „…oder neuer“
Er wollte halt mitteilen welches tolle Gerät er hat :) ist doch nett.
Er hat aber kein Pro Max mit 2TB IN HERMES ORANGE!!11
Nett. Ein 13 Jahre altes Spiel entwickelt für 19 Jahre alte Hardware läuft auf 7 Jahre alten iPhones.
Wer hätte gedacht, dass man jemals so leistungsfähige mobile Hardware entwickeln kann.
Ändert nix dran, dass die Super Ports machen und es beeindruckend ist, dass man diese Spiele heutzutage auf einem Telefon spielen kann.
Schau mal auf den Usernamen, weitere Kommentare erübrigen sich da doch von selbst.
Pah… TR ohne NexusMods – ohne mich ;)
Also eine Version für IPhone und IPad, eine für Mac aber keine für AppleTV.
Vielleicht wird das ein Launch Titel für das nächste AppleTV.
Für was ? Meinst du etwas allen ernstes Apple bekommt Gaming – also richtiges Gaming mit neuesten AAA+++ Titeln jemals hin ? Quark! Dazu müssten sie ja nur mal die ganzen Cloud Gaming Apps auf dem ATV zulassen oder sogar einen eigenen Cloud Gaming Dienst entwickeln – aber nicht für die popeligen Arcade Spiele
Hätte was
Ich habe schon ewig kein Spiel mehr gekauft aber nun werde ich schwach.
Wenn ich es für das IPhone kaufe kann ich es dann auch auf den IPad spielen oder muss ich noch mal 15€ abdrücken?
Kannst es dann auch auf dem iPad spielen, was natürlich klar zu bevorzugen ist. Weiß gar nicht, warum immer so das Handy im Vordergrund steht, geht es um solche Games.
Danke Mario.
Moment! Es muss aber natürlich ein kompatibles iPad sein mit min. M1 sein.
Auf dem iPad ist das echt eine Wucht! Gefällt mir sehr gut.
Und AppleTV? Wäre toll, wenn es da auch gehen würde … Wieso wird so etwas dort nicht automatisch mit unterstützt, wenn es auf dem iPad geht?