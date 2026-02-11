iOS 26.3 steht für alle zum Download bereit

Apple hat iOS 26.3 veröffentlicht. Die Aktualisierung kommt als kleineres Wartungsupdate vor dem mit Spannung erwarteten Siri-Update iOS 26.4. Apples Beschreibungstext zufolge hat die neue Systemsoftware vor allem Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates im Gepäck.

Neue Funktionen werdet ihr nach der Installation von iOS 26.3 vergeblich suchen. Das Update hat ausschließlich kleinere Verbesserungen im Fokus, die zudem eher selten genutzten Bereiche tangieren.

Bessere Kompatibilität mit Android

Ergänzend dazu hat Apple seine Betriebssysteme um weitere Funktionen erweiterte, um den gesetzlichen Vorgaben innerhalb der Europäischen Union zu entsprechen. Dazu zählt die gemeinsam mit Google entwickelten verbesserte Unterstützung beim Wechsel von iOS zu Android.

Ebenfalls auf Drängen der EU muss Apple für ein besseres Zusammenspiel zwischen dem iPhone und Smartwatches oder anderen Wearables von Drittanbietern sorgen. Hierzu zählt eine Funktion, mit deren Hilfe sich die mit dem iPhone empfangenen Mitteilungen an andere Smartwatches übertragen lassen.

Genauen Standort beschränken

Eine weitere mit iOS 26.3 eingeführte Neuerung betrifft ausschließlich die Geräte, in denen die von Apple selbst entwickelten Modem-Chips C1 beziehungsweise C1X verbaut sind – also dem iPhone 16e und dem iPhone Air. Hier bietet ein neuer Schalter die Möglichkeit, die Genauigkeit der vom iPhone an den Provider zurückgegebenen Standortdaten zu beschränken. Die Funktion steht bis auf weiteres nur im Netz der Deutschen Telekom zur Verfügung und dürfte für Anwender ohnehin nur von begrenztem Interesse sein.

Alle Apple-Betriebssysteme aktualisiert

Wie gewohnt, hat Apple nicht nur iOS 26.3, sondern begleitend auch neuen Softwareversionen für den Rest seiner Mobilgeräte und Computer ausgegeben. So lassen sich auch Aktualisierungen auf die Systemversionen 26.3 für das iPad, den Mac, die Apple Watch, Apple TV, den HomePod und die Vision Pro laden.