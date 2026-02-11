iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 351 Artikel

Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates

iOS 26.3 steht für alle zum Download bereit
Apple hat iOS 26.3 veröffentlicht. Die Aktualisierung kommt als kleineres Wartungsupdate vor dem mit Spannung erwarteten Siri-Update iOS 26.4. Apples Beschreibungstext zufolge hat die neue Systemsoftware vor allem Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates im Gepäck.

Ios 26 3

Neue Funktionen werdet ihr nach der Installation von iOS 26.3 vergeblich suchen. Das Update hat ausschließlich kleinere Verbesserungen im Fokus, die zudem eher selten genutzten Bereiche tangieren.

Bessere Kompatibilität mit Android

Ergänzend dazu hat Apple seine Betriebssysteme um weitere Funktionen erweiterte, um den gesetzlichen Vorgaben innerhalb der Europäischen Union zu entsprechen. Dazu zählt die gemeinsam mit Google entwickelten verbesserte Unterstützung beim Wechsel von iOS zu Android.

Ebenfalls auf Drängen der EU muss Apple für ein besseres Zusammenspiel zwischen dem iPhone und Smartwatches oder anderen Wearables von Drittanbietern sorgen. Hierzu zählt eine Funktion, mit deren Hilfe sich die mit dem iPhone empfangenen Mitteilungen an andere Smartwatches übertragen lassen.

Genauen Standort beschränken

Eine weitere mit iOS 26.3 eingeführte Neuerung betrifft ausschließlich die Geräte, in denen die von Apple selbst entwickelten Modem-Chips C1 beziehungsweise C1X verbaut sind – also dem iPhone 16e und dem iPhone Air. Hier bietet ein neuer Schalter die Möglichkeit, die Genauigkeit der vom iPhone an den Provider zurückgegebenen Standortdaten zu beschränken. Die Funktion steht bis auf weiteres nur im Netz der Deutschen Telekom zur Verfügung und dürfte für Anwender ohnehin nur von begrenztem Interesse sein.

Alle Apple-Betriebssysteme aktualisiert

Wie gewohnt, hat Apple nicht nur iOS 26.3, sondern begleitend auch neuen Softwareversionen für den Rest seiner Mobilgeräte und Computer ausgegeben. So lassen sich auch Aktualisierungen auf die Systemversionen 26.3 für das iPad, den Mac, die Apple Watch, Apple TV, den HomePod und die Vision Pro laden.
11. Feb. 2026 um 19:15 Uhr von chris


  • iphone 16: 11,48 GB

    Wow…wieso so riesig?
    Das ist doch kein Update sondern Neuinstallation von ios:P

  • Ich warte die Woche mal ab was so die Allgemeinheit sagen wird

    • Was sollen die denn sagen? Was tut ihr immer so? Mein Gott. Die Public Betas laufen seit Monaten top. 99,99% werden wieder keine Probleme haben, so wie immer…

      • Dann zähle ich wohl zu den 0,01% :)

      • Ich habe es seit dem iPhone 5 nicht geschafft auch nur einen Bug zu haben von dem online immer jeder betroffen ist… Mir fällt gerade echt keiner ein, war wohl nie etwas was mich sonderlich gestört hat…

      • Sei froh :D ich hatte einige bugs und war drauf und dran zu android zu wechseln :D
        Alleine schon das mein iPhone bei jeder Gelegenheit gehackt hatte.

      • Anscheinend bist Du nicht sonderlich anspruchsvoll was Software angeht. iOS 26 strotzt nur so vor Fehlern!

      • Ach der Herr Horst Hammel weiß natürlich ganz genau, dass alle die gleichen Apps, das gleiche iPhone und absolut identische Konstellationen haben….

        Meine Güte, nur weil’s bei dir zufälligerweise läuft, muss nicht für alle gelten.
        Ganz schön vermessen deine nicht sehr fundierten Annahmen

      • Ich habe halt wie die meisten keine Bugs, schade das ihr nicht lesen und verstehen könnt. Ich sage nicht das niemand Bugs hat. Ich habe bis jetzt einen einzigen Fehler in iOS26 (seit der ersten Public Beta) bei mir ausmachen können. Und zwar das das das Eingabefeld für meine Geräte PIN die beim Update verlangt wird nicht zentriert, sondern weiter links ist. Das wars …

      • Endlich Ruckelfree, wie Amazing

  • Fehlerbehebung ist bei iOS 26 mehr als dringend nötig … schlechtestes Update seit Jahren

  • Warum ist die Größe eigentlich fast immer anders bei identischen Geräten ?
    Mein 17 Pro Max bekommt 1,98GB. Oben hat jemand mit gleichem Modell 5,51 GB. Vermutlich ist dessen Stand nicht 26.2.1 (wie bei mir).

  • Tahoe soll ja auch auf 26.3 angehoben worden sein. Auf macrumours wird auch schon fleißig drunter kommentiert unter der News, dass es noch nicht da ist. War von euch schon jemand erfolgreich? Ich sehe noch nichts.

    Antworten Melden

  • iOS 26 bleibt leider auch mit dem aktuellen Update die schlechteste Major Version, die Apple jemals veröffentlicht hat. Über Geschmack lässt sich streiten, über die vielen UI und Skalierungsfehler allerdings nicht.

    Antworten Melden

  • Wow ! Sehr viel Performanter. Endlich.
    Auf dem iPhone 15 sehr viel flüssiger alles. Hatte bisher seit liquid Glas das Problem dass sich die icons in Ordnern sehr langsam aufgebaut haben. Das wurde endlich gefixt. :-)

  • Hi! habt ihr unter Mitteilungen den neuen Punkt „Mitteilungsweiterleitung“.

    Wollte wegen der Garmin mal tedten, aber leider nicht vorhanden!

    Antworten Melden

  • Von Update zu Update wird mein Telefon extrem schnell warm. Ob ich bei WhatsApp bin oder die Kamera öffne. Jedes Jahr der gleiche Mist.

    Antworten Melden

  • Weiß jemand, ob der Fehler mit der Autohelligkeit beim iPhone 15 Pro (Max) gelöst wurde?

    Antworten Melden

  • Also seit dem letzten Update habe ich Probleme mit dem persönlichen Hotspot. Dieser klappt beim iPhone 14 und iPad nicht. Auch beim 15er auf das 13 er klappt dies sehr selten bzw. nicht

  • Mal schauen wie lange man noch um iOS 26 rumkommt. Ich hoffe auf 27 :D

    Antworten Melden

  • 5,23 GB beim iPhone 17Pro. Hoffentlich sind die Akkuprobleme jetzt wieder behoben. Mein Gerät war leider schon am frühen Abend fast leer. Aus dem Grund hatte ich mein 13 Mini ersetzt und zack, nach dem zweiten Update wars beim 17 Pro nicht wirklich viel besser. Was ist bei Apple gerade los?

    Antworten Melden

  • Bin gespannt ob bei den HomePods das „Netzwerkproblem“ behoben wird.
    Ständig war dies in der Homeansicht bei mir bei diversen HomePods zu sehen – funktioniert haben sie jedoch zum Glück.

    Antworten Melden

    • War bei mir auch so. Hatte vor kurzem das RC installiert und es hat danach funktioniert. Also sollte wieder laufen.

      Antworten Melden

      • Danke, dass beruhigt, dass es nicht nur mir so geht.
        Alle Homepods (10x Mini und 1x HomePod Gen. 2) haben jetzt 26.3 und bis jetzt noch ohne „Netzwerkproblem“-Anzeige …. hoffen wir, dass es so bleibt. ;-)

  • Auf nem 17 promax von 26.2.1 mit 11GB und auf nem 16 promax von 26.2 nur 2,2 GB ist schon verwirrend

  • Die wichtigste Neuerung, die bei 26.3 im Raum stand wird nicht benannt: RCS E2EE.
    Scheinbar nicht verfügbar, obwohl angeblich implementiert. Ob es jetzt an den Netzbetreibern liegt ist unklar.

    Antworten Melden

  • Ich kann bei Health nicht mehr festlegen, welche App welche Daten lesen und/oder schreiben darf.

    Hat das noch jemand – oder muss das vielleicht sogar?

    Antworten Melden

