Siri 2.0: OpenAI hat sich angeblich gegen Kooperation entschieden

Die Financial Times liefert neue Details zur KI-Kooperation von Apple und Google.. Die beiden Unternehmen haben in der vergangenen Woche bestätigt, dass Apple die Unterstützung von Google in Anspruch nimmt, um die bereits 2024 für Siri angekündigten Verbesserungen zu realisieren.

Über die finanziellen Details der Vereinbarung schweigen sich die beiden Unternehmen aus. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass Apple über die kommenden Jahre mehrere Milliarden Dollar an Google überweist, um Zugriff auf deren fortschrittliche KI-Architektur Gemini zu erhalten.

Im Gegensatz zu anderen Technologiekonzernen hat Apple über die vergangenen Jahre hinweg vergleichsweise wenig Geld in den Ausbau von Rechenzentren und andere physische Infrastruktur gesteckt. Während Google, Microsoft, Amazon und Meta seit dem Start von ChatGPT massive Summen in neue KI-Kapazitäten stecken, habe Apple hier bis zuletzt nur einen kleinen Bruchteil seines Umsatzes investiert.

Analogien zum Suchmaschinen-Deal

Apples Strategie sei mit der Entscheidung vergleichbar, Google als Standardsuchmaschine auf Apple-Geräten zu integrieren. Auch hier habe der Konzern auf einen starken Partner gesetzt, anstatt eine eigene Lösung in vergleichbarer Größenordnung aufzubauen. Obendrauf darf sich Apple über eine Beteiligung an den Werbeeinnahmen von Google freuen.

Im KI-Bereich kauft sich nun Apple bei Google ein und baut, soweit bekannt, auf der Basis von Gemini eine eigene, abgeschottete Infrastruktur für die Verarbeitung sensibler Anfragen auf. Allerdings darf man bezweifeln, dass dies von Beginn an der Plan war. Zu viele Anzeichen deuten darauf hin, dass Apple die Entwicklung im KI-Bereich zu spät erkannt hat und mit seinen Bestrebungen, ein eigenes und von anderen Anbietern unabhängiges System zu entwickeln, gescheitert ist.

OpenAI entschied sich gegen exklusive Rolle bei Apple

Interessant liest sich in dem Bericht der Financial Times auch, dass die ChatGPT-Entwickler OpenAI Apple im Vorfeld der Übereinkunft mit Google die kalte Schulter gezeigt haben. So heißt es, OpenAI habe sich im vergangenen Herbst bewusst gegen eine Rolle als exklusiver Lieferant von KI-Modellen für Apple entschieden und setze stattdessen auf die Entwicklung eigener KI-Hardware, um technologisch voranzukommen.