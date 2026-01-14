Apple Fitness+: 14 Tage kostenlos direkt in der iPhone-App

Apple hatte den Jahresstart genutzt, um Apple Fitness+ mit neuen Trainingsplänen, Auszeichnungen und ausgewerteten Aktivitätsdaten zu bewerben. Wie im Januar berichtet, sollen feste Wochenprogramme und zusätzliche Herausforderungen helfen, Bewegung nicht nur als kurzfristigen Vorsatz, sondern als dauerhafte Gewohnheit zu etablieren.

14 Tage kostenlos testen direkt in der App

Jetzt hat Apple noch mal nachgelegt: In der Fitness-App auf dem iPhone wird Fitness+ aktuell mit einer zeitlich begrenzten 14-tägigen Gratisphase beworben. Das Angebot ist direkt in der App sichtbar und lässt sich ohne Umwege aktivieren.

Parallel dazu hat Apple das Trainingsangebot zum Jahresbeginn spürbar ausgebaut. Neu hinzugekommen sind mehrere mehrwöchige Programme mit klaren Wochenplänen, die sich sowohl an Einsteiger als auch an Rückkehrer richten, die nach einer Pause wieder einsteigen möchten.

Dazu zählen kurze Krafttrainings, kombinierte Kraft- und HIIT-Einheiten sowie Yoga-Programme mit festen Routinen. Ergänzt wird das Angebot durch neue Ausgaben des Audioformats „Zeit fürs Gehen“ sowie musikbasierte Trainingsreihen mit kuratierten Playlists bekannter Künstler.

Dabei will Apple, mit überschaubaren Einheiten von meist zehn bis zwanzig Minuten, den Einstieg niedrigschwellig zu halten und die Trainings leichter in den Alltag zu integrieren.

Testphase ohne Kostenfalle

Der Probezugang funktioniert wie die bekannten Apple-Testzeiträume aus anderen Abos. Nach der Buchung können Nutzer das Abo sofort wieder kündigen und behalten trotzdem den vollen Zugriff bis zum Ende der kostenlosen Phase. In der iOS-Aboverwaltung wird dabei ein konkretes Enddatum angezeigt.

Erst danach würde sich Fitness+ in ein kostenpflichtiges Abo zum regulären Preis von 9,99 Euro pro Monat verwandeln. Wer rechtzeitig kündigt, zahlt nichts und kann den kompletten Funktionsumfang inklusive Trainingsplänen, Audioformaten und Challenges nutzen.