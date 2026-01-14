Cosori ICONIC jetzt erhältlich: Smarter 6,2L-Airfryer aus Edelstahl

Der Airfryer ICONIC von Cosori ist ab sofort regulär im Handel verfügbar. Nach der im Dezember gestarteten Vorbestellphase kann das Gerät nun unter anderem bei Amazon bestellt werden. Der Verkaufspreis liegt bei 249 Euro und entspricht der bereits angekündigten unverbindlichen Preisempfehlung.

Damit positioniert sich der ICONIC oberhalb der einfacheren Modelle des Herstellers und richtet sich an Nutzer, die gezielt nach einer stärker ausgestatteten Heißluftfritteuse suchen.

Cosori hatte den ICONIC als Modell mit Fokus auf präziser Steuerung, erweiterten Temperaturbereichen und einem robusten Gehäuse vorgestellt. Mit dem Marktstart ist das Gerät nun ohne Einschränkungen verfügbar und wird nicht mehr als limitierte Erstauflage geführt. Für interessierte Nutzer entfällt damit auch die Wartezeit auf die Auslieferung, die zum Jahresbeginn noch angekündigt worden war.

Technik und Ausstattung im Überblick

Der Cosori ICONIC arbeitet mit einer Leistung von rund 1.700 Watt und deckt einen Temperaturbereich von 30 bis 230 Grad Celsius ab. Dadurch eignet sich das Gerät nicht nur für klassische Airfryer Anwendungen wie Pommes oder Gemüse, sondern auch für schonendes Garen, Backen oder das Trocknen von Lebensmitteln. Ein schnell rotierender Lüfter sorgt dafür, dass die heiße Luft gleichmäßig im Garraum verteilt wird, was die Zubereitungszeiten verkürzen soll.

Der herausnehmbare Garkorb fasst 6,2 Liter und ist PFAS frei beschichtet. Er kann zur Reinigung in die Spülmaschine gegeben werden. Die Bedienung erfolgt über ein berührungsempfindliches Glasfeld mit LED-Anzeige, über das Temperatur und Zeit angepasst werden können. Mehrere voreingestellte Programme erleichtern den Einstieg, lassen sich aber auch manuell überschreiben.

App Steuerung und Einordnung im Cosori Sortiment

Zusätzlich zur Bedienung am Gerät unterstützt der ICONIC die Steuerung über die VeSync-App. Darüber lassen sich Garprogramme starten sowie Temperatur und Laufzeit aus der Ferne anpassen. Cosori plant, den Funktionsumfang der App schrittweise zu erweitern und weitere Kochmodi bereitzustellen.

Im Vergleich zu günstigeren Modellen wie dem Cosori Turboblaze mit sechs Litern Volumen (ein Gerät, das wir aus eigener Erfahrung ohne Abstriche empfehlen können) setzt der ICONIC stärker auf Materialwahl und Funktionsumfang. Das Edelstahlgehäuse ist auf eine schlichte Optik ausgelegt und soll sich auch in kleineren Küchen gut integrieren lassen. Mit dem nun erfolgten Verkaufsstart ist der Cosori ICONIC dauerhaft im Handel angekommen und ergänzt das bestehende Angebot des Herstellers im oberen Leistungssegment.