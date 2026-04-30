Simple Music: Kinder-App für Apple Music

Die Kinder-App „Simple Music“ hat mit Version 1.2 ein erstes größeres Update erhalten und ist nach einer längeren Abstimmungsphase nun auch regulär im App Store verfügbar. Bereits im vergangenen Dezember hatten wir über das Projekt des Berliner Entwicklers Daniel Kuhl berichtet.

Damals stand vor allem der Ansatz im Mittelpunkt, Kindern einen eingeschränkten und von Eltern kontrollierten Zugang zu Apple Music zu ermöglichen.

Mit dem aktuellen Update rückt nun die Unterstützung für CarPlay in den Fokus. Damit lässt sich die App auch im Auto nutzen. Inhalte, die zuvor von Eltern ausgewählt wurden, können so direkt über das Infotainment-System gestartet werden. Der Zugriff bleibt dabei weiterhin auf die freigegebenen Inhalte beschränkt. Eine freie Suche im gesamten Katalog ist nicht vorgesehen.

Neue Funktionen für gleiches Konzept

Am grundlegenden Aufbau der App hat sich nichts geändert. „Simple Music“ setzt weiterhin auf eine reduzierte Oberfläche, die Musik, Hörbücher und Playlists übersichtlich darstellt. Kinder bewegen sich ausschließlich innerhalb eines von den Eltern festgelegten Rahmens. Profile erlauben es, unterschiedliche Einstellungen und Einschränkungen festzulegen.

Inhalte lassen sich über NFC-Karten oder QR-Codes starten. Eltern können damit beispielsweise einzelne Alben oder Hörbücher physisch zugänglich machen. Ergänzend dazu bietet die App eine Verwaltung von Favoriten sowie die Möglichkeit, eigene Playlists anzulegen.

Ein zentrales Element bleibt die Kontrolle über die Nutzung. Für jedes Profil können Rechte definiert werden, etwa ob Inhalte aus der eigenen Mediathek genutzt werden dürfen oder ob eine Suchfunktion zur Verfügung steht. Auch eine Begrenzung der maximalen Lautstärke gehört zum Funktionsumfang. Kostenpunkt: 3 Euro als In-App-Einmalkauf.

Apple Music für Senioren

Parallel dazu zeigt sich, dass vereinfachte Musikoberflächen zunehmend auch in anderen Kontexten gefragt sind. Mit iOS 17 hat Apple einen reduzierten Betriebsmodus eingeführt, der sich an Einsteiger und ältere Nutzer richtet. Die integrierte Musikfunktion bleibt dort jedoch auf vorab konfigurierte Wiedergabelisten beschränkt.

Anwendungen wie „Musik für Senioren“ setzen genau an dieser Stelle an und ermöglichen einen einfacheren Zugriff auf die eigene Apple-Music-Mediathek. Statt vorgegebener Listen steht dort das Durchstöbern von Interpreten, Alben und Playlists im Mittelpunkt. Wie bei „Simple Music“ geht es auch hier darum, komplexe Oberflächen zu reduzieren und den Zugang zu bestehenden Inhalten zu erleichtern.