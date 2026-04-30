Apple Music für Senioren als Alternative
Simple Music: Kinder-App für Apple Music
Die Kinder-App „Simple Music“ hat mit Version 1.2 ein erstes größeres Update erhalten und ist nach einer längeren Abstimmungsphase nun auch regulär im App Store verfügbar. Bereits im vergangenen Dezember hatten wir über das Projekt des Berliner Entwicklers Daniel Kuhl berichtet.
Damals stand vor allem der Ansatz im Mittelpunkt, Kindern einen eingeschränkten und von Eltern kontrollierten Zugang zu Apple Music zu ermöglichen.
Mit dem aktuellen Update rückt nun die Unterstützung für CarPlay in den Fokus. Damit lässt sich die App auch im Auto nutzen. Inhalte, die zuvor von Eltern ausgewählt wurden, können so direkt über das Infotainment-System gestartet werden. Der Zugriff bleibt dabei weiterhin auf die freigegebenen Inhalte beschränkt. Eine freie Suche im gesamten Katalog ist nicht vorgesehen.
Neue Funktionen für gleiches Konzept
Am grundlegenden Aufbau der App hat sich nichts geändert. „Simple Music“ setzt weiterhin auf eine reduzierte Oberfläche, die Musik, Hörbücher und Playlists übersichtlich darstellt. Kinder bewegen sich ausschließlich innerhalb eines von den Eltern festgelegten Rahmens. Profile erlauben es, unterschiedliche Einstellungen und Einschränkungen festzulegen.
Inhalte lassen sich über NFC-Karten oder QR-Codes starten. Eltern können damit beispielsweise einzelne Alben oder Hörbücher physisch zugänglich machen. Ergänzend dazu bietet die App eine Verwaltung von Favoriten sowie die Möglichkeit, eigene Playlists anzulegen.
Ein zentrales Element bleibt die Kontrolle über die Nutzung. Für jedes Profil können Rechte definiert werden, etwa ob Inhalte aus der eigenen Mediathek genutzt werden dürfen oder ob eine Suchfunktion zur Verfügung steht. Auch eine Begrenzung der maximalen Lautstärke gehört zum Funktionsumfang. Kostenpunkt: 3 Euro als In-App-Einmalkauf.
Entwickler: Daniel Kuhl
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Apple Music für Senioren
Parallel dazu zeigt sich, dass vereinfachte Musikoberflächen zunehmend auch in anderen Kontexten gefragt sind. Mit iOS 17 hat Apple einen reduzierten Betriebsmodus eingeführt, der sich an Einsteiger und ältere Nutzer richtet. Die integrierte Musikfunktion bleibt dort jedoch auf vorab konfigurierte Wiedergabelisten beschränkt.
Anwendungen wie „Musik für Senioren“ setzen genau an dieser Stelle an und ermöglichen einen einfacheren Zugriff auf die eigene Apple-Music-Mediathek. Statt vorgegebener Listen steht dort das Durchstöbern von Interpreten, Alben und Playlists im Mittelpunkt. Wie bei „Simple Music“ geht es auch hier darum, komplexe Oberflächen zu reduzieren und den Zugang zu bestehenden Inhalten zu erleichtern.
Entwickler: App ahead GmbH
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Vom Entwickler: Vielen Dank an alle die an dem Beta Test teilgenommen haben und besonders denjenigen die mir aktiv Feedback gegeben haben.
Nur mit Feedback können Fehler entfernt und neues hinzugefügt werden, gerne weiterhin so!
Vielen Dank auch an das ifun Team.
PS: Ausreichend Ideen für die nächsten Versionen sind bereits auf meiner Liste!
Mit neuen Versionen kann in der nächsten Zeit gerechnet werden.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
mega gut! vielen dank, daniel!!!!
In-App-Käufe: „Alle Funktionen“ für 2,99€. Fragt scih, was „alle Funktionen“ sind (hab es noch nicht ausprobiert).
Habt ihr sonst nicht immer wenigstens nen Sternchen bei „kostenlos“ hintergemacht, damit man wusste, dass es In-App käufe gibt, @ifun?
Auf dem App-Store-Button ist das Sternchen und die 3 Euro sind doch auch im Text erwähnt ?!
spannend: Das sternchen seh ich nicht und ihr geht lediglich auf die Lautstärkebegrenzung ein.
Die Familienfreigabe per In-App-Kauf erwähnt ihr z.B. nicht.
Die anderen, erwähnten Funktionen mit Suchfeld ja /nein usw. sind Standard-Funktionen, die in der Gratis-vERsion vorhanden sind.
nein, ihr habt nicht alles erwähnt, was beinhaltet / nicht beinhaltet ist. Daniel hat’s weiter unten aber beantwortet.
Den Stern seh ich tatsächlich, nachdem ich meine Lupe aufgesetzt hab.
Sowas mal für die lokale Musikbiliothek (Ordnerstruktur!) wäre toll! Nutze immer als Umgehungslösung die Documents App für meine Tochter. Leider hat die App aber auch viele Knöpfe die für meinen Zweck unnötig sind. Hat jemand einen besseren Tipp? VLC, Simple Player & Co. haben leider keine Ordneransicht.
Hallöchen.
Offline Musik habe ich auf meiner Ideenliste.
Eine erste Evaluierung Apple Music offline nutzbar zu machen ist nicht realisierbar.
Reine lokale Musik ist ein anderer Anwendungsbereich und ist noch im plan.
Vielen Dank für den Hinweis!
Schau dir mal die App VOX an. Die hat Ordnerstruktur und ist nicht zu überladen.
Finde in VOX leider keine Ordneransicht. Es gibt nur Artists, Albums und Tracks.
was sind denn „alle FUnktionen“ für 2,99€? Steht selbst in der App nicht dran. Lediglich der Hinweis auf Familienfreigabe
Hallöchen.
Da hast du wohl recht. Passe ich an.
Grundsätzlich sind alle Funktionen frei nur die Anzahl an Inhalten ist auf 3 Begrenzt.
So kann man auch ohne Kauf sehen was alles geht.
Danke für den Hinweis!
danke für die Info Daniel :)