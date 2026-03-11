Reduzierte Oberfläche vereinfach Musik-Zugang
Apple Music für Senioren: Geheimtipp für den iPhone-Einfachmodus
Mit iOS 17 hat Apple einen speziellen Betriebsmodus eingeführt, der die Bedienung des iPhones stark vereinfacht. Der sogenannte „Unterstützende Zugriff“ richtet sich an Menschen, die sich von der üblichen Oberfläche überfordert fühlen. Dazu zählen etwa Kinder, ältere Nutzer oder Personen mit kognitiven Einschränkungen.
Der Modus blendet viele Funktionen aus und konzentriert sich auf wenige Anwendungen wie Telefon, Nachrichten, Kamera und Musik.
Für die integrierte Musikfunktion gelten jedoch Einschränkungen. Innerhalb des vereinfachten Modus lassen sich meist nur zuvor eingerichtete Wiedergabelisten starten. Das Durchstöbern der eigenen Musikbibliothek ist dort nicht vorgesehen. Genau an dieser Stelle setzt die neue iPhone-Applikation Musik für Senioren des Aachener Entwicklers Martin Lexow an.
Musikbibliothek statt vorgegebener Wiedergabelisten
Die Applikation greift auf die Apple Music Mediathek des Nutzers zu und stellt deren Inhalte in einer stark vereinfachten Oberfläche dar. Statt komplexer Menüs bietet die Anwendung eine reduzierte Navigation durch Interpreten, Alben und Wiedergabelisten. Nutzer können zwischen einer Rasterdarstellung und einer klassischen Liste wählen.
Die Gestaltung soll die visuelle und kognitive Belastung gering halten. Große Bedienelemente und eine ruhige Oberfläche sollen die Orientierung erleichtern. Die Applikation unterstützt zudem mehrere Bedienungshilfen von iOS. Dazu gehören VoiceOver für die Sprachausgabe, reduzierte Bewegungen sowie ein erhöhter Kontrast. Optional kann eine Schrift aktiviert werden, die speziell für Menschen mit Legasthenie entwickelt wurde.
Die Anwendung dient ausschließlich zur Wiedergabe vorhandener Inhalte. Sie zeigt Titel aus der persönlichen Apple Music Mediathek an. Dazu zählen sowohl gekaufte Musikstücke als auch Titel aus einem bestehenden Apple-Music-Abonnement. Der Kauf neuer Musik oder die Verwaltung eines Abonnements erfolgt weiterhin über die offizielle Apple-Music-Applikation.
Entwicklung aus persönlicher Erfahrung
Der Entwickler beschreibt die Idee als Ergebnis einer persönlichen Erfahrung. Seine 72 Jahre alte Mutter erhielt zu Weihnachten ihr erstes Smartphone. Mit dem vereinfachten iPhone-Modus konnte sie sich schneller zurechtfinden als erwartet. Gleichzeitig fehlte eine Möglichkeit, ihre Musik so zu durchsuchen, wie sie es von CDs gewohnt war.
Die neue Applikation versucht deshalb, bekannte Strukturen aus der klassischen Musiksammlung auf das iPhone zu übertragen. Musik für Senioren steht kostenlos im App Store zur Verfügung.
Entwickler: App ahead GmbH
Wie kann ich den unterstützenden Zugriff wieder abschalten?
Apple: „Zum Beenden von „Unterstützender Zugriff“ kannst du auch dreimal die Seitentaste (auf einem iPhone mit Face ID) oder die Home-Taste (auf anderen iPhone-Modellen) drücken, auf „Unterstützenden Zugriff beenden“ tippen und den Code für „Unterstützender Zugriff“ eingeben.“
Moin. Als ob nur Ältere Menschen das willen…!
MUR geht die Überfrachtung vieler Apps extrem auf den Nerv.
Ich will das genau so haben!!
Wie auf den alten ipods oder so, weniger ist oft mehr und einfacher.
Vor allem lassen sich die Apps auch einfacher und schneller bedienen wenn man das nebenbei macht.
Daran sollten sich andere Programmierer evt ein Beispiel nehmen.
Es würde ja reichen wenn man umschalten kann auf erweiterten oder einfachen Modus wie es zum Beispiel beinvielen Playern am Mac/PC oft der Fall ist.
Like!
Schön, dass auch an die Senioren gedacht wird (bin noch keiner ;)
Kann mich noch gut an meine Radio-und Fernsehtechniker Ausbildung erinnern, wenn die älteren Herrschaften nach einem Fernsehmodell fragten, welchen man einfach nur ein und ausschalten kann ;)
Gibt es irgendeine App, die sowas wie den „unterstützenden Zugriff“ auch auf älteren iPhones ermöglicht?
Ich dachte es wäre eine gute Idee meinem betagten Vater das alte iPhone 8 zu geben, auf dem diese Möglichkeit noch nicht vorhanden ist. Jetzt habe ich ihm erst mal wieder sein Nokia aktiviert ;-)
Mein Vater ist 91 und kommt ohne den unterstützen Zugriff sehr gut mit seinem iPhone 15 klar. Aber klasse, dass es eine solche Möglichkeit gibt.
Auf einem iPhone 8 läuft dieser Modus nicht, auf einem iPhone XS ff. dagegen schon, gibt es gebraucht ab 120 € in top Zustand. Plus robuste Schutzhülle für alle Fälle. in diesem Kontext gleich einmal die Kopplung mit einer neueren Apple Watch überlegen, erstens NOTRUF Funktion vielfältig einstellbar, zweitens sehr guter SturzSensor, wenige Sprachbefehle lassen sich dort ebenfalls gut hinterlegen, Schriftgrößen lassen sich anpassen, dieses Modell hat hier im Hause schon Leben gerettet im Rahmen eines Treppensturzes ohne Dritte im Haus.
1+ eine sehr gute Empfehlung.
Schöner Beitrag!
Und … für alle „Fälle“ … ist cool!
Wurde das Wort bewusst gewählt? ;-)
Danke.
Wow, diese Musik-App ist genau der richtige Weg. Leider geht sie für den casual User dann doch einen Schritt zu weit. Man kann nicht mal ein Album öffnen und einzelne Songs sehen / auswählen.
Es müsste einfach eine App geben, die genau in der Mitte zwischen der klassischen Apple „Musik“ App und dieser „Musikwiedergabe“ geben. Dafür würde ich auch bezahlen.
Mir würde es schon reichen, wenn Apple Musik meine Mediathek in Ruhe lassen würde und nicht ständig die hinterlegten Bilder der Künstler ändern würde.
Und eine vereinfachte Ansicht a la iPod für die Fahrt im Auto wäre auch klasse … wer erinnert sich noch an die Cover Flow Ansicht?!