Apple Music für Senioren: Geheimtipp für den iPhone-Einfachmodus

Mit iOS 17 hat Apple einen speziellen Betriebsmodus eingeführt, der die Bedienung des iPhones stark vereinfacht. Der sogenannte „Unterstützende Zugriff“ richtet sich an Menschen, die sich von der üblichen Oberfläche überfordert fühlen. Dazu zählen etwa Kinder, ältere Nutzer oder Personen mit kognitiven Einschränkungen.

Der Modus blendet viele Funktionen aus und konzentriert sich auf wenige Anwendungen wie Telefon, Nachrichten, Kamera und Musik.

Für die integrierte Musikfunktion gelten jedoch Einschränkungen. Innerhalb des vereinfachten Modus lassen sich meist nur zuvor eingerichtete Wiedergabelisten starten. Das Durchstöbern der eigenen Musikbibliothek ist dort nicht vorgesehen. Genau an dieser Stelle setzt die neue iPhone-Applikation Musik für Senioren des Aachener Entwicklers Martin Lexow an.

Musikbibliothek statt vorgegebener Wiedergabelisten

Die Applikation greift auf die Apple Music Mediathek des Nutzers zu und stellt deren Inhalte in einer stark vereinfachten Oberfläche dar. Statt komplexer Menüs bietet die Anwendung eine reduzierte Navigation durch Interpreten, Alben und Wiedergabelisten. Nutzer können zwischen einer Rasterdarstellung und einer klassischen Liste wählen.

Die Gestaltung soll die visuelle und kognitive Belastung gering halten. Große Bedienelemente und eine ruhige Oberfläche sollen die Orientierung erleichtern. Die Applikation unterstützt zudem mehrere Bedienungshilfen von iOS. Dazu gehören VoiceOver für die Sprachausgabe, reduzierte Bewegungen sowie ein erhöhter Kontrast. Optional kann eine Schrift aktiviert werden, die speziell für Menschen mit Legasthenie entwickelt wurde.

Die Anwendung dient ausschließlich zur Wiedergabe vorhandener Inhalte. Sie zeigt Titel aus der persönlichen Apple Music Mediathek an. Dazu zählen sowohl gekaufte Musikstücke als auch Titel aus einem bestehenden Apple-Music-Abonnement. Der Kauf neuer Musik oder die Verwaltung eines Abonnements erfolgt weiterhin über die offizielle Apple-Music-Applikation.

Entwicklung aus persönlicher Erfahrung

Der Entwickler beschreibt die Idee als Ergebnis einer persönlichen Erfahrung. Seine 72 Jahre alte Mutter erhielt zu Weihnachten ihr erstes Smartphone. Mit dem vereinfachten iPhone-Modus konnte sie sich schneller zurechtfinden als erwartet. Gleichzeitig fehlte eine Möglichkeit, ihre Musik so zu durchsuchen, wie sie es von CDs gewohnt war.

Die neue Applikation versucht deshalb, bekannte Strukturen aus der klassischen Musiksammlung auf das iPhone zu übertragen. Musik für Senioren steht kostenlos im App Store zur Verfügung.