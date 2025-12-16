„Simple Music“: Kindgerechte Apple-Music-App lädt zum Test

Mit Simple Music entsteht derzeit eine iOS-App, die sich gezielt an Familien mit Kindern richtet. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass gängige Musik- und Radioangebote für jüngere Nutzer nur eingeschränkt geeignet sind. Werbung, offene Kataloge und fehlende Schutzmechanismen erschweren es Eltern, Kinder eigenständig mit Musik oder Hörbüchern umgehen zu lassen.

Der Berliner Entwickler Daniel Kuhl setzt deshalb auf einen anderen Ansatz. Die App greift aktuell ausschließlich auf Inhalte aus Apple Music zurück, die zuvor von den Eltern ausgewählt und kuratiert werden. Kinder bewegen sich anschließend nur innerhalb dieses vorgegebenen Rahmens. Neben Musik lassen sich auch Hörbücher hinzufügen, die in der App gesondert aufgeführt werden.

Die Navigation ist bewusst einfach gehalten. Inhalte werden übersichtlich nach Alben, Playlists und einzelnen Titeln dargestellt. Eine Suchfunktion dient ausschließlich dazu, neue Inhalte für das jeweilige Profil hinzuzufügen.

Der freie Zugriff auf den vollständigen Apple-Music-Katalog ist für Kinder nicht vorgesehen. In Kombination mit dem geführten Zugriff von iOS entsteht so eine abgeschlossene Umgebung, die eigenständige Nutzung erlaubt, ohne externe Ablenkungen oder unerwünschte Inhalte.

Profile, Lautstärkebegrenzung und Organisation

Ein zentrales Element von „Simple Music“ sind Profile. Für jedes Profil lässt sich eine maximale Lautstärke festlegen. Die physischen Lautstärketasten des iPhones oder iPads haben innerhalb der App keinen Einfluss mehr auf die Wiedergabe. Damit sollen plötzliche Lautstärkespitzen vermieden werden. Zusätzlich können Playlists und Alben innerhalb der App organisiert werden. Einträge lassen sich per Drag and Drop verschieben, um die Reihenfolge an die Vorlieben der Kinder anzupassen.

Die aktuelle Testversion bringt zudem kleinere Fehlerkorrekturen und Detailanpassungen mit. Die App ist mit rund 2,3 Megabyte vergleichsweise klein und verzichtet bewusst auf zusätzliche Funktionen, die vom Kernkonzept ablenken könnten.

Testphase über TestFlight

„Simple Music“ befindet sich noch in der Entwicklung und wird derzeit über TestFlight verteilt. Interessierte Nutzer können die App ausprobieren und Rückmeldungen geben. Fehler sollen möglichst per Screenshot gemeldet werden, um die Weiterentwicklung zu erleichtern. Geplant sind unter anderem Funktionen zum Bearbeiten und Löschen einzelner Titel. Eine speziell angepasste iPad-Version ist vorgesehen, wird jedoch zu einem späteren Zeitpunkt folgen.