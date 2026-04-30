Qi-Laden mit 25 Watt: Nicht mehr nur in High-End-Accessoires

Der Zubehöranbieter Ugreen erweitert sein Angebot an Qi2-Ladegeräten und bringt höhere Ladeleistungen in preislich niedrigere Produktklassen. Nachdem bislang vor allem auffällig gestaltete Modelle wie die aus der MagFlow-Reihe mit bis zu 25 Watt kabelloser Ladeleistung ausgestattet waren, erreicht diese Technik nun auch kompaktere und günstigere Varianten.

Mehr Leistung im Einstiegssegment

Bereits im vergangenen Jahr hatte Ugreen mit ersten Qi2-Ladegeräten experimentiert. Damals lag der Fokus auf unterschiedlichen Bauformen und Nutzungsszenarien, etwa für den Schreibtisch oder den Nachttisch. Die maximale Ladeleistung variierte dabei je nach Modell. Während einfache Kombi-Ladestationen mit 15 Watt arbeiteten, blieb die schnellere 25-Watt-Option teureren oder auffälligeren Geräten vorbehalten.

Mit der neuen Version des Zapix-Ladegeräts ändert sich diese Aufteilung. Das 2-in-1-Modell unterstützt nun ebenfalls kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt nach dem Qi2.2-Standard.

Technisch basiert die höhere Leistung auf einer verbesserten Energieübertragung zwischen Ladegerät und iPhone. Voraussetzung ist weiterhin ein ausreichend starkes Netzteil, das mindestens 45 Watt liefern sollte. Nur dann lässt sich die maximale Geschwindigkeit in der Praxis erreichen.

Äußerlich unverändert

Am grundsätzlichen Konzept des Zapix-Modells ändert sich wenig. Das Gerät kombiniert eine magnetische Ladefläche für das iPhone mit einer zweiten Ablage für AirPods. Beide Geräte können parallel geladen werden. Die feste Neigung von 48 Grad erlaubt es, das iPhone während des Ladens weiter zu nutzen, etwa für Videoanrufe oder als Anzeige auf dem Schreibtisch.

Sicherheitsfunktionen wie Temperaturüberwachung, Fremdkörpererkennung und Schutz vor Überstrom sind weiterhin integriert.

Preislich positioniert Ugreen die neue Variante im Bereich um 40 Euro (33 Euro zur Markteinführung) und hält damit Abstand zu den teureren 25-Watt-Modellen. Parallel bleibt das ältere 15-Watt-Modell im Sortiment und wird aktuell deutlich günstiger angeboten. Weitgehend baugleich ist dies nun mit einem Preisnachlass von 37 Prozent für 18,99 Euro erhältlich.