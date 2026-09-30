Verschlüsselt und plattformunabhängig
Signal ermöglicht lokale Backups auf dem iPhone
Gut ein Jahr nach dem Start der Beta-Tests lassen sich mit der Messenger-App Signal nun plattformübergreifend verschlüsselte lokale Backups erstellen. Mit der vergangenen Woche veröffentlichten Version 8.30 steht die Funktion neben macOS, Linux und Android nun auch unter iOS zur Verfügung. Chatverläufe lassen sich damit auch beim Wechsel zwischen unterschiedlichen Betriebssystemen mitnehmen.
Freie Wahl des Speicherziels
Die Möglichkeit, lokal verschlüsselte Backups zu erstellen, ergänzt das bereits im vergangenen Jahr eingeführte Cloud-Angebot Signal Secure Backups. Bei den lokalen Sicherungen können Nutzer selbst entscheiden, wo ihre Daten gespeichert werden. Als Speicherziel kommen beispielsweise externe Festplatten oder ein NAS im eigenen Netzwerk infrage.
Neben Nachrichten werden auch die über den Messenger verschickten Medien Ende-zu-Ende-verschlüsselt gesichert. Nachrichten und Medien landen dabei nicht mehr gemeinsam in einem einzigen Archiv. Die Mediendateien werden jetzt separat abgespeichert. Identische Dateien müssen dadurch nur einmal gesichert werden.
Die Änderungen kommen auch Nutzern entgegen, die Signal auf mehreren Geräten verwenden. Fehlen beispielsweise auf einem neu verbundenen Notebook ältere Bilder oder andere Anhänge, kann die Desktop-Anwendung diese verschlüsselt vom primären Gerät anfordern.
Cloud-Backup schaufelt iPhone-Speicher frei
Über das kostenpflichtige Signal Secure Backup lassen sich bis zu 100 Gigabyte an Mediendaten in der Cloud speichern. Beim kostenlosen Angebot werden weiterhin nur Textnachrichten langfristig gesichert, Fotos, Videos und andere Anhänge dagegen nur für die vergangenen 45 Tage vorgehalten.
Damit verbunden ist eine Funktion für Nutzer mit knapp bemessenem Speicherplatz: Ältere Fotos und Videos lassen sich vom iPhone entfernen, während lediglich eine kleine Vorschau auf dem Gerät verbleibt. Die vollständige Datei liegt weiterhin im verschlüsselten Online-Backup und wird bei Bedarf erneut geladen.
Entwickler: Signal Messenger, LLC
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Das ist ja eine Mega-Funktion!
Bisher hatte ich ja eher Probleme mit Signal, weil der Chatverlauf nicht im normalen iPhone-Backup enthalten ist.
Aber das ist mal ne ansage. Davon können sich die anderen Messenger eine Scheibe von abschneiden.
Beim Wechsel von alt auf neuem iPhone fragt dich Signal ob die die vorhandenen Chats übertragen willst. Insofern kein Problem. Wenn du natürlich ne echte Wiederherstellung ohne altgerät benötigst dann ist es natürlich ein Thema
Ich hatte leider einen Hardware-Defekt. Entsprechend hat das leider nicht funktioniert.
Das Display darf nicht zu Stark beschädigt sein. Klar kann man sich da ggf. Mit AirPlay behelfen, aber wenn die Bedienung irgendwann mal zu Stark beeinträchtigt ist…
Was ich auch hatte, war zu voller Speicher. Da kam dann irgendwie eine Nachricht rein, die nur halb geschrieben werden konnte. Dadurch stürzte die App immer wieder ab, weil die Datenbank im Eimer war. Da war halt auch nur noch Neuinstallation möglich. Herstellung aus dem Backup klappt hier ja auch nicht, weil sich das Übertragen-Menü nicht öffnen lässt.
Eine super Sache, grundsätzlich. Bei einem Backup auf dem NAS stürzt die Signal App jedoch ab, sobald ich das heimische Netzwerk verlasse. Auch wenn ich per VPN nach zu Hause verbunden bin, tritt das leider auf. Sehr schade.
Dasselbe Problem hier.
Und der Versuch der Sicherung auf Nextcloud bricht mit „keine Netzwerkverbindung“ ab.
Was auch kommt, ist die Registrierung ohne Nummer, also nur mit Username.
Ich musste vor einigen Monaten mein iPhone komplett zurücksetzen. Dadurch sind sämtliche älteren Nachrichten von Signal verloren gegangen.
Das Signal auf dem Mac hat allerdings noch die alten Nachrichten.
Gibt es eine Möglichkeit, dieser alten Nachrichten vom Mac wieder zurück aufs iPhone zu beamen? Vielleicht mit der neuen Funktion des vollständigen Back-ups?
Das war für mich eine ziemliche Katastrophe und ein Grund, warum ich Signal nur noch so wenig benutze als möglich.