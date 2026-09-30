Signal ermöglicht lokale Backups auf dem iPhone

Gut ein Jahr nach dem Start der Beta-Tests lassen sich mit der Messenger-App Signal nun plattformübergreifend verschlüsselte lokale Backups erstellen. Mit der vergangenen Woche veröffentlichten Version 8.30 steht die Funktion neben macOS, Linux und Android nun auch unter iOS zur Verfügung. Chatverläufe lassen sich damit auch beim Wechsel zwischen unterschiedlichen Betriebssystemen mitnehmen.

Freie Wahl des Speicherziels

Die Möglichkeit, lokal verschlüsselte Backups zu erstellen, ergänzt das bereits im vergangenen Jahr eingeführte Cloud-Angebot Signal Secure Backups. Bei den lokalen Sicherungen können Nutzer selbst entscheiden, wo ihre Daten gespeichert werden. Als Speicherziel kommen beispielsweise externe Festplatten oder ein NAS im eigenen Netzwerk infrage.

Neben Nachrichten werden auch die über den Messenger verschickten Medien Ende-zu-Ende-verschlüsselt gesichert. Nachrichten und Medien landen dabei nicht mehr gemeinsam in einem einzigen Archiv. Die Mediendateien werden jetzt separat abgespeichert. Identische Dateien müssen dadurch nur einmal gesichert werden.

Die Änderungen kommen auch Nutzern entgegen, die Signal auf mehreren Geräten verwenden. Fehlen beispielsweise auf einem neu verbundenen Notebook ältere Bilder oder andere Anhänge, kann die Desktop-Anwendung diese verschlüsselt vom primären Gerät anfordern.

Cloud-Backup schaufelt iPhone-Speicher frei

Über das kostenpflichtige Signal Secure Backup lassen sich bis zu 100 Gigabyte an Mediendaten in der Cloud speichern. Beim kostenlosen Angebot werden weiterhin nur Textnachrichten langfristig gesichert, Fotos, Videos und andere Anhänge dagegen nur für die vergangenen 45 Tage vorgehalten.

Damit verbunden ist eine Funktion für Nutzer mit knapp bemessenem Speicherplatz: Ältere Fotos und Videos lassen sich vom iPhone entfernen, während lediglich eine kleine Vorschau auf dem Gerät verbleibt. Die vollständige Datei liegt weiterhin im verschlüsselten Online-Backup und wird bei Bedarf erneut geladen.