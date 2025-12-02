Signal bietet seine Cloud-Backups jetzt auch für iOS-Nutzer an

Nachdem die Entwickler von Signal im September eine Backup-Funktion für Android-Geräte vorgestellt haben, zieht jetzt auch die iOS-Version der Messenger-App nach. Nutzer haben die Möglichkeit, ihren Chat-Verlauf verschlüsselt auf den Servern der Signal-Betreiber zu speichern. Die Daten können dann jederzeit mithilfe eines persönlichen Wiederherstellungsschlüssels zurückgespielt werden. Auf diesem Weg dürfte sich auch ein Gerätewechsel zwischen iOS und Android ermöglichen lassen.

Die Neuerung findet sich in den Einstellungen der Signal-App und ist derzeit noch als „Beta“ gekennzeichnet. Die Signal-Entwickler betonen, dass die Funktion stetig verbessert wird. Grundsätzlich macht das Ganze aber bereits jetzt einen positiven und runden Eindruck.

Nutzer können dabei zwischen einer kostenlosen und einer kostenpflichtigen Option wählen. Ohne Gebühren kann man sämtliche Textnachrichten dauerhaft und darüber hinaus die Medien der letzten 45 Tage speichern. Optional bietet Signal zum Monatspreis von 1,99 Euro die Möglichkeit an, auch sämtliche Medien dauerhaft zu sichern. Der hierfür pro Nutzer bereitgestellte Speicherplatz ist allerdings auf 100 GB begrenzt.

Der Schlüssel liegt beim Nutzer

Die neue Backup-Funktion von Signal setzt auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Somit kann außer dem Nutzer selbst niemand die gesicherten Daten lesen. Um dies zu gewährleisten, wird bei der Ersteinrichtung ein Schlüssel erstellt, mit dessen Hilfe sich die Daten auch auf einem neuen Gerät wiederherstellen lassen. Die Aufbewahrung dieses Schlüssels obliegt dem Nutzer selbst. Geht der 64 Zeichen lange Code verloren, so hat man auch keinen Zugriff mehr auf die im Signal-Backup gespeicherten Daten.

Das Backup-System ist laut Signal so konzipiert, dass sich weder die gesicherten Daten noch erfolgte Zahlungen einem bestimmten Nutzerkonto zuordnen lassen.

Ab App-Version 7.86

Weitere Informationen zu der Neuerung finden sich hier beim Signal-Support. Voraussetzung für die Verfügbarkeit der Funktion ist die Signal-App in Version 7.86 oder höher.