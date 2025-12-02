Sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Signal bietet seine Cloud-Backups jetzt auch für iOS-Nutzer an
Nachdem die Entwickler von Signal im September eine Backup-Funktion für Android-Geräte vorgestellt haben, zieht jetzt auch die iOS-Version der Messenger-App nach. Nutzer haben die Möglichkeit, ihren Chat-Verlauf verschlüsselt auf den Servern der Signal-Betreiber zu speichern. Die Daten können dann jederzeit mithilfe eines persönlichen Wiederherstellungsschlüssels zurückgespielt werden. Auf diesem Weg dürfte sich auch ein Gerätewechsel zwischen iOS und Android ermöglichen lassen.
Die Neuerung findet sich in den Einstellungen der Signal-App und ist derzeit noch als „Beta“ gekennzeichnet. Die Signal-Entwickler betonen, dass die Funktion stetig verbessert wird. Grundsätzlich macht das Ganze aber bereits jetzt einen positiven und runden Eindruck.
Nutzer können dabei zwischen einer kostenlosen und einer kostenpflichtigen Option wählen. Ohne Gebühren kann man sämtliche Textnachrichten dauerhaft und darüber hinaus die Medien der letzten 45 Tage speichern. Optional bietet Signal zum Monatspreis von 1,99 Euro die Möglichkeit an, auch sämtliche Medien dauerhaft zu sichern. Der hierfür pro Nutzer bereitgestellte Speicherplatz ist allerdings auf 100 GB begrenzt.
Der Schlüssel liegt beim Nutzer
Die neue Backup-Funktion von Signal setzt auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Somit kann außer dem Nutzer selbst niemand die gesicherten Daten lesen. Um dies zu gewährleisten, wird bei der Ersteinrichtung ein Schlüssel erstellt, mit dessen Hilfe sich die Daten auch auf einem neuen Gerät wiederherstellen lassen. Die Aufbewahrung dieses Schlüssels obliegt dem Nutzer selbst. Geht der 64 Zeichen lange Code verloren, so hat man auch keinen Zugriff mehr auf die im Signal-Backup gespeicherten Daten.
Das Backup-System ist laut Signal so konzipiert, dass sich weder die gesicherten Daten noch erfolgte Zahlungen einem bestimmten Nutzerkonto zuordnen lassen.
Ab App-Version 7.86
Weitere Informationen zu der Neuerung finden sich hier beim Signal-Support. Voraussetzung für die Verfügbarkeit der Funktion ist die Signal-App in Version 7.86 oder höher.
Cool!
Das klingt sehr erfreulich.
An sich echt cool, für mich leider 2 Monate zu spät. Hatte nen Hardwaredefekt und Signal ist die einzige App, die ich trotz (iOS) Backup nicht wiederherstellen konnte. Bei allen anderen Apps konnte ich den ursprünglichen Zustand wiederherstellen.
(OK, WhatsApp lädt die zwischen Defekt und Wiederherstellung eingegangen Nachrichten nicht. Aber das ist verkraftbar)
Die Daten / Chatverläufe liegen doch sowieso auf den Signal-Servern.
Wenn ich nen neues Gerät einrichte, sind sie jedenfalls direkt wieder vorhanden und man wird auch gefragt, ob man die chatverläufe wiederherstellen will.
Wo ist der Unterschied?
Das geht eben bei Signal gerade nicht. Wenn man ein neues Gerät einrichtet, muss man das alte mit so einem QR-Code-Scan-Tanz auf das neue umziehen. Dann sind sie sofort auf dem alten weg und das neue Gerät eingerichtet. Ein Download von den Servern ist eben nicht möglich.
Kann es sein, dass du das mit einer anderen App verwechselst? Also ich habe es vor 2 Monaten beim Wechsel auf das neue iPhone erst durchgespielt.
Und bei meinem Sohn, der ohne Altgerät ein neues iPhone einrichten musste, starteten alle Chats leer.
Das gleiche passiert übrigens, wenn du Signal zB auf dem Desktop oder dem iPad einrichtest. Alle Chats sind leer, da wird nichts von den Servern gezogen.
Hmm,
hab mein neues iPad vom Alten übertragen.
Da waren die Daten vorhanden und ich mein, dass ich nen QR Code scannen musste. Mehr aber auch nicht.
Schaue ich in die Windows-App, sind die aktuellen chatverläufe ebenfalls vorhandenen, obwohl der PC meistens aus ist.
Grade extra nochmal nachgesehen: auch Bilder sind vorhanden.
Genau, du musst einen QRCode scannen und dann werden die Nachrichten von Gerät zu Gerät im gleichen Netzwerk übertragen.
Wenn du Signal auf mehreren Geräten hast, dann ruft Signal auch die Nachrichten ab, die du in einem Zeitraum empfangen hast, auch wenn das Gerät ausgeschaltet war. Sobald aber jedes Gerät, auf dem du angemeldet bist, die Nachrichten empfangen hat, kannst du kein weiteres Gerät anmelden und dann auf deine Nachrichten runterladen. Das sieht man daran, dass wenn du zB ein iPad, Desktop oder was auch immer deinem Account zufügst, startest du immer leer. Erst neu versandte Nachrichten werden dann auf alle Geräte synchronisiert.
Genau, du musstest etwas mit vorhandenen Geräten übertragen, man hat aber NICHT immer das alte Gerät zur Hand, weil verkauft, defekt oder was auch immer. Genau dafür gab es keine Lösung, alle Daten bei Signal sind dann bei einem neuen Gerät komplett weg! Sicherheit hin oder her, das war oder ist keine Lösung und war schon immer nachteilig bei Signal.
Soweit mir bekannt liegen die Daten nicht auch Signal Servern. Auch nicht die Nachrichten. Deswegen wird bei einem Gerätewechsel der QR Code eingeblendet. Darüber verbinden sich die Geräte und die Inhalte werden übertragen. Deswegen braucht Signal zwingend die Berechtigung „nach lokalen Netzwerkgeräten suchen“
Aber das ändert sich ja jetzt mit dem neuen Feature, indem du ein verschlüsseltes Backup bei Signal anlegst….
na da bin ich gespannt, dann dürften die Chatverläufe ja auf den jeweils anderen Geräten nicht mehr aktualisiert werden – glaub ich nicht dran. Dann wäre ja keine multi-device-Nutzung (der registrierten Geräte) mehr möglich..
Doch werden sie weiterhin. Erst wenn das letzte angemeldete Gerät die Nachrichten erhalten hat, löscht der Server die Nachrichten. Ein nachträgliches Anmelden und Runterladen von alten Nachrichten ging bisher nicht. Das wird nun geändert.
Und man kann inzwischen Umfragen/Abstimmungen machen.
Ist es tatsächlich so, dass das Backup nur auf Signal Server gespeichert werden kann?
Ich würde die viel lieber lokal bzw. auf (m)einem NAS ablegen.
Da muss ich a) keine Sorge haben, dass die Verschlüsselung vielleicht doch nicht 100% wasserdicht ist und hab b) auch keine Größenbeschränkung.
Auf eigenen Server fände ich auch cool!
Hab kurz recherchiert: der dazugehörige Blog Post von Signal sagt „Our future plans include letting you save a secure backup archive to the location of your choosing, alongside features that let you transfer your encrypted message history between Android, iOS, and Desktop devices.“
Kostenlos nur Text sowie die Medien der letzten 45 Tage. Text + vollständige Sicherung aller Medien für 1,99 € pro Monat (begrenzt auf 100 GB) …
So versucht man durch die Hintertür geschickt Gebühren zu kassieren…
Naja, Speicherplatz kostet halt Geld. Egal ob zu Haus oder in einer serverfarm.
Und wenn das nicht 100% der Kosten deckt, den Speicher von 100GB auch heutzutage samt Netzwerk-Traffic nun mal kostet): Bedenke, das Signal zu 100% spendenfinanziert ist (die Signal Foundation). Sollte also von deinen 2 Euro im Monat (ein Betrag, den sich die meisten Leute, die sich ein iPhone leisten, ebenfalls leisten können), was übrig bleiben an Marge, so „spende“ ich es gern der Signal Foundation. So viele Konzern-unabhängige Messenger, die noch dazu Ende-zu-Ende verschlüsseln und auch nicht wie WhatsApp das komplette Telefonbuch hochladen, gibt es nämlich nicht.^
Und wie kann ich Backup einspielen? Finde keinen Punkt Restore o. ä. …?