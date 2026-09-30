AirPods 5: Apple erleichtert den Zugriff auf die Akkus

iFixit hat die AirPods 5 unter die Lupe genommen und bezeichnet die neuen Ohrhörer als die „am wenigsten unreparierbaren AirPods bislang“. Die schräge Formulierung soll verdeutlichen, dass sich die Apple-Ohrhörer in der fünften Generation zwar etwas besser auseinandernehmen lassen, von einem reparaturfreundlichen Design aber weiterhin keine Rede sein kann.

Auf der Reparaturskala von iFixit reicht dies für 2 von 10 Punkten. Frühere AirPods-Generationen erhielten dagegen durchgehend 0 Punkte.

Grundsätzlich gehören die AirPods weiterhin zu den Geräten, bei denen eine Reparatur kaum vorgesehen ist. Bei der neuen Generation lassen sich die Akkus allerdings erstmals weitgehend zerstörungsfrei erreichen und ausbauen. Mit etwas Erfahrung und Mut sein eine erfolgreiche Reparatur im Bereich des Machbaren.

Akkus erstmals besser erreichbar

Wie im Video zu sehen ist, lassen sich die AirPods 5 entlang der schmalen Naht im Bereich des Lautsprechers öffnen. Nach dem Entfernen der dort vorhandenen Klebestreifen lässt sich der integrierte Akku herausnehmen. Dies ist möglich, weil Apple die Kabel für die Stromversorgung nicht verlötet, sondern den Akku über zwei Steckkontakte verbindet. Ein ähnliches Prinzip kam bereits bei den AirPods 3 zum Einsatz. Dort ließ sich das Gehäuse allerdings kaum öffnen, ohne den Kunststoff zu beschädigen.

Die AirPods 5 sind dagegen vergleichsweise einfach zu zerlegen, wobei weiterhin sorgfältiges Vorgehen erforderlich ist, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Die Akkus lassen sich allerdings nicht zwischen dem linken und rechten Ohrhörer tauschen. Sie sehen zwar nahezu identisch aus, unterscheiden sich jedoch bei der Anordnung und Polarität ihrer Kontakte.

Ladecase bleibt kaum reparierbar

Deutlich schlechter sieht es beim Ladecase aus. Das Gehäuse lässt sich weiterhin nicht zerstörungsfrei öffnen. Im Inneren setzt Apple zudem teilweise auf verschweißte Kunststoffverbindungen statt auf Schrauben.

Unterm Strich sind auch die AirPods 5 weiterhin weit von einem reparaturfreundlichen Produkt entfernt. Die erstmals mit überschaubarem Aufwand erreichbaren Akkus der Ohrhörer sind aus Sicht von iFixit dennoch eine Verbesserung.