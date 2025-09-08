Signal startet plattformübergreifendes Backup-System

Der Messenger-Dienst Signal führt ein neues System für Cloud-Backups ein, das dem Unternehmen zufolge insbesondere auch auf Wünschen seiner Nutzer basiert. In einem ersten Schritt wird die Funktion im Zusammenspiel mit Android-Geräten getestet, auf lange Sicht dürfte die Unterstützung auf allen Plattformen das Ziel der Entwickler sein. Als einen der Vorteile hebt Signal die damit verbundene Möglichkeit, den persönlichen Nachrichtenverlauf beispielsweise auch beim Wechsel von Android auf iOS nicht mehr zu verlieren.

Die Beta für Android wird derzeit ausschließlich über GitHub verteilt. Im Beta-Forum von Signal geht ein Entwickler ausführlich auf den Stand der Entwicklung und die vorhandenen Funktionen ein. So werden die Datensicherungen beispielsweise von Signal selbst gehostet. Dem Unternehmen zufolge hat dies den Vorteil, dass die Daten auch dann geschützt bleiben, wenn etwa ein lokales Backup verloren geht. Das Format sei plattformunabhängig gestaltet, sodass es von allen Signal-Clients gelesen werden kann. Dies schafft die Basis dafür, dass man beispielsweise ein Backup auf einem Android-Gerät erstellen und die Daten später auf iOS wiederherstellen kann.

Kostenlos mit Einschränkungen

Für die Sicherung bietet Signal ein zweistufiges Modell an. In der kostenlosen Variante werden alle Textnachrichten sowie die Medien der letzten 45 Tage gespeichert. Wer mehr benötigt, kann ein kostenpflichtiges Paket buchen, das bis zu 100 Gigabyte Speicher für Fotos, Videos und andere Dateien umfasst.

Signal betont, dass wie bei allen Angeboten des Unternehmens üblich der Schutz der persönlichen Daten und die Sicherheit im Vordergrund stehen. Alle Backups seien durchgehend verschlüsselt, wobei der Schlüssel ausschließlich beim Nutzer liege. Zudem sei die Struktur so gestaltet, dass Signal weder Backups noch Zahlungen mit einem bestimmten Nutzerkonto verknüpfen kann.

Die Backup-Funktion ist standardmäßig deaktiviert und muss vom Nutzer aktiv eingeschaltet werden.