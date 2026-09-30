Final Cut Camera mit Unterstützung für das iPhone 18 Pro

Apple hat seine kostenlose Video-App Final Cut Camera in Version 2.4 veröffentlicht. Neben einer überarbeiteten Benutzeroberfläche bringt das Update Unterstützung für die variable Blende des iPhone 18 Pro sowie zusätzliche Werkzeuge für professionelle Videoaufnahmen.

Final Cut Camera richtet sich an Nutzer, die bei Videoaufnahmen an mehr Stellrädchen drehen wollen, als dies mit Apples regulärer Kamera-App möglich ist. Mit der neuen Version hat Apple die Benutzeroberfläche so überarbeitet, dass häufig benötigte Funktionen wie Verschlusswinkel, ISO-Wert und Weißabgleich einfacher erreichbar sind.

Auch die Hilfsmittel zur Beurteilung des Kamerabildes wurden erweitert. Nutzer können die Belichtung beispielsweise mithilfe von Falschfarben prüfen und Bereiche erkennen, in denen helle Bildpartien überbelichtet sind. Die Bedienelemente lassen sich mit einer Zwei-Finger-Geste vollständig aus dem Sucher ausblenden.

Variable Blende lässt sich manuell steuern

Final Cut Camera unterstützt mit Version 2.4 auch die variable Blende des iPhone 18 Pro. Anwender können einen Blendenwert manuell vorgeben oder die Einstellungen mithilfe von Blenden- und Zeitautomatik an die jeweilige Aufnahmesituation anpassen lassen.

Apple erweitert zudem die Möglichkeiten des Kinomodus. Die für den Kinomodus benötigten Informationen können nun auch bei regulären Videoaufnahmen gespeichert werden. Bei der anschließenden Bearbeitung in Final Cut Pro lassen sich dadurch Fokuspunkte und Tiefenschärfe nachträglich verändern.

Neue Pro-Werkzeuge in Verbindung mit iOS 27

Mit iOS 27 erhält Final Cut Camera zudem neue Funktionen, die sich vor allem an professionelle Anwender richten. Dazu gehören erweiterte Anzeigen zur Kontrolle von Farben und Belichtung. Darüber hinaus unterstützt die App die Ausgabe des Videosignals über entsprechende HDMI- und SDI-Hardware.

Final Cut Camera 2.4 lässt sich kostenlos im App Store laden. Die Anwendung setzt mindestens iOS 26.6 voraus.