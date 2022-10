Shazam: Künstler bieten iPhone-Wallpaper und Watch-Zifferblätter an

Die Option zum Download findet sich allerdings nicht direkt auf der jeweiligen Künstlerseite in Shazam, sondern steht dort in Verbindung mit den Konzertdaten für die einzelnen Interpreten bereit. Erst wenn ihr euch über die Taste „Erinnere mich“ an einen bestimmten, in Shazam angezeigten Konzerttermin erinnern lasst, werden euch die „Exklusiven Downloads“ – sofern beim jeweiligen Künstler vorhanden – auf der folgenden Bestätigungsseite angeboten. Im aktuellen Fall könnt ihr eine Auswahl von Fotos als Hintergrundbild für das iPhone und die Apple Watch laden und als Wallpaper speichern beziehungsweise über die Funktion „Ziffernblatt hinzufügen“ direkt auf der Apple Watch installieren.

Apples Musikerkennung Shazam bietet jetzt auch exklusive Downloads zu einzelnen Künstlern an. Mit Tai Verdes und Marco Mengoni werben bereits die ersten Interpreten dafür, dass sie entsprechende Inhalte über Shazam bereitstellen. Die Bonus-Bilder sind in der App allerdings gut versteckt.

