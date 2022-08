Shazam wird künftig Livestreams und virtuelle Events unterstützen

Wenn ihr Shazam verwendet, solltet ihr unbedingt auch einen Blick in die Einstellungen der App werfen. Zum einen ist es empfehlenswert, Shazam wenn möglich mit dem von euch genutzten Musikdienst zu verknüpfen – hier werden Apple Music oder Spotify unterstützt. Zudem gibt es in den Einstellungen der App die Möglichkeit, die Synchronisierung über iCloud zu aktivieren, sodass eure Shazams auf all euren Geräten aktuell gehalten werden.

Neben aktuellen Topsongs der einzelnen Interpreten hält Shazam hier auch eine Diskografie und wie oben bereits erwähnt eventuell verfügbare Konzerttermine inklusive der Option zum Kauf von Tickets bereit. Dafür werdet ihr dann auf entsprechende Plattformen wie Eventim weitergeleitet. Shazam lässt sich darüber hinaus auch dafür verwenden, neue Musik zu entdecken. So werden zu den einzelnen Künstlern stets auch verwandte Interpreten in der Kategorie „Das könnte dir auch gefallen“ angezeigt.

Apples Musikerkennungs-App Shazam unterstützt seit dem Frühjahr die Anzeige von Tour- und Konzertinformationen. Dabei ist man nicht nur auf die bereits im eigenen Shazam-Archiv vorhandenen Interpreten beschränkt, sondern kann über die Suchfunktion der App auch gezielt nach Konzerten ausgewählter Künstler suchen. Eine interessante Randnotiz diesbezüglich findet sich in dem von Apple bereitgestellten Shazam-Handbuch . Hier lässt sich nachlesen, dass Shazam keine Livestreams oder virtuellen Events unterstützt, Apple betont dabei allerdings, dass dies momentan nicht der Fall ist. Für die Zukunft scheint dergleichen also durchaus im Bereich des Möglichen, wenn nicht bereits geplant.

