Lufthansa: AirTags im Flugzeug sind erlaubt

Die Lufthansa beendet die Diskussionen darüber, ob die Nutzung von AirTags zum Überwachen der eigenen Gepäckstücke in Flugzeugen nun erlaubt ist oder nicht. Wie die Fluglinie mitteilt, hat das Luftfahrtbundesamt jetzt offiziell bestätigt, dass Verwendung der Geräte auch während des Fluges erlaubt ist.

The German Aviation Authorities (Luftfahrtbundesamt) confirmed today, that they share our risk assessment, that tracking devices with very low battery and transmission power in checked luggage do not pose a safety risk. With that these devices are allowed on Lufthansa flights.

— Lufthansa News (@lufthansaNews) October 12, 2022