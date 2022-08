Musikerkennung Shazam wird 20: Hintergründe, Zahlen, Eckdaten

Der inzwischen zu Apples Software-Portfolio zählende Musikerkennungsdienst Shazam feiert heute seinen 20. Geburtstag. Aus Anlass des Jahrestages hat Apple eine Apple-Music-Wiedergabeliste veröffentlich und nennt viele interessante Zahlen zur Nutzung der Musikerkennung und zu den erkannten Interpreten.

Monatlich greifen 225 Millionen Anwender auf die Kapazitäten des Dienstes zu, der sich inzwischen nicht mehr nur als App und per Sprachkommando über Siri nutzen lässt, sondern auch einen eigenen Schalter im Kontrollzentrum des iPhones besitzt.

Mit Shazam lässt sich übrigens nicht nur die spielende Musik in der Umgebung des Gerätes identifizieren, auch Lieder die vom iPhone selbst wiedergegeben werden, werden einwandfrei erkannt. ifun.de berichtete:

Kate Bush, Drake, BTS

Was die Erkennung laufender Musik angeht, dient diese laut Apple auch zum frühzeitigen Entdecken von Trends. Der Kate Bush-Titel „Running Up That Hill“, der eigentlich bereits 1985 veröffentlicht wurde, sich in diesem Jahr aber durch seinen Einsatz in der Netflix-Serie „Stranger Things“ plötzlich zum Chartstürmer entwickelte, sorgte bei Shazam für ein Allzeithoch in den angefragten Erkennungen, ehe er sich anschließend satte 10 Tage lang auf Platz 1 der „Global Top 200“ platzieren konnte.

Am häufigsten wollten Shazam-Nutzer Drake-Songs identifizieren. 350 Millionen mal lautete die Antwort auf die implizierte Frage, die mit jeder Shazam-Nutzung gestellt wird (Wessen Musik spielt da eigentlich gerade?) schlicht: Die von Drake.

Lediglich die Südkoreanische Boygroup BTS konnte Drake ausstechen – wenn auch nur in Sachen Geschwindigkeit. Kein anderer Songs als der BTS-Track „Butter“ konnte eine Million Shazams in nur neun Tagen auf sich verbuchen.