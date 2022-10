Shazam: Apple verspricht Synchronisierung mit Siri-Musikerkennung

An dieser Stelle wollen wir auch gleich nochmal auf die etwas versteckte Option zum Aufrufen des Shazam-Verlaufs über das Kontrollzentrum von iOS hinweisen. Wenn ihr das Shazam-Symbol dort nur kurz antippt, wird ja die Funktion zur Musikerkennung gestartet. Hält man den Finger länger darauf, so öffnet sich eine Verlaufsliste mit den zuletzt über Shazam erkannten Songs – wie gesagt bislang noch mit Ausnahme der mithilfe von Siri erkannten Titel.

Der Abgleich zwischen den Shazams über das Kontrollzentrum und der Shazam-App funktioniert ja mittlerweile prima, doch wenn man einen Song mithilfe von Siri-Befehlen wie „Was ist das für ein Lied“ identifiziert, erscheint das Ergebnis zwar in einem Siri-Fenster, wird jedoch nicht in die Shazam-Mediathek übertragen.

