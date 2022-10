Polestar 3: NVIDIA-Hardware und Android Automotive OS an Bord

Spannend aus der Sicht von iPhone-Nutzern wird es letztendlich in der Tat erst in rund einem Jahr, wenn Apple wie versprochen weitere Details zu seiner CarPlay-Vollintegration bekanntgibt. Polestar zählt neben Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Land Rover, Nissan, Ford, Jaguar, Acura, Volvo, Honda, Renault, Infiniti und Lincoln zu den ersten 14 Herstellern, die von Apple als frühe Partner für sein CarPlay-Projekt genannt wurden.

Das Unterhaltungssystem des Fahrzeugs wird von Snapdragon-Technologie von Qualcomm angetrieben. Als Betriebssystem kommt dabei wie schon beim Polestar 2 Android Automotive OS zum Einsatz, allerdings in einer weiterentwickelten Version, wir haben ja bereits über die Google-Integration beim Polestar 2 geschrieben. Der Polestar 3 soll im kommenden Jahr zu Preis ab 89.900 Euro in den Handel kommen. Die vollständigen Details zum Fahrzeug könnt ihr auf der Webseite des Herstellers nachlesen.

