Setapp plant alternativen App Store für Europa: Vorregistrierung gestartet

Die Macher der Software-Flatrate Setapp, ein beliebtes Angebot für Mac-Anwender, das zum monatlichen Abo-Preis von 9,99 US-Dollar den Zugriff auf knapp 300 ausgewählte Mac-Applikationen anbietet, planen den Aufbau eines alternativen App Stores für Mobilgeräte in Europa.

📣 Exciting news for iPhone users in Europe! @Setapp, the ultimate app subscription service for macOS and iOS, is planning to launch as an alternative app store!

Join the waitlist and be the first to explore: https://t.co/pbpcM5JzvP#Apple #AppStore #DMA #DigitalMarketsAct pic.twitter.com/ECgthzXzt1

— Setapp (@Setapp) August 15, 2023