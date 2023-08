Wir alle bezahlen für Apple Pay: Meist sehr zufrieden

Wenn in Geschäften, Cafés oder auf dem Marktplatz Waren und Dienstleistungen über Apples Bezahlsystem Apple Pay beglichen werden, dann erhält Apple einen kleinen Prozentsatz der durchgeführten Transaktion. Die so genannte „interchange fee“ unterscheidet sich von Region zu Region, mit 0,15 Prozent des Betrages kann man jedoch gut und gerne rechnen.

Wir alle bezahlen für Apple Pay

Da dies für gewöhnlich jedoch nichts an den von Inhaber, Kellner oder Marktverkäufer veranschlagten Preisen verändert, zahlen Nutzer, die auf Apple Pay setzen genau den selben Preis, wie Anwender die ihre Rechnung in Bar begleichen.

Ein Umstand der dazu führt, dass alle Kunden eines Geschäftes Apple mit subventionieren. Könnten die Preise insgesamt doch günstiger werden, wenn die Verkäufer keine Umsatzbeteiligungen an Apple, andere Kreditkarten-Unternehmen oder auch die Anbieter entsprechender Kassengeräte abführen müssten.

Dafür bietet Apples Bezahlmethode ein spürbares Plus an Komfort, kann als Bestandteil des iPhones immer mitgeführt werden und ist in der Nutzung so einfach, dass Apple darauf aufbauend jetzt eine neue Werbekampagne fährt.

„Captcha“ und „The Dance“

In den beiden neuveröffentlichten Kurzvideos Captcha und The Dance, die jetzt auf Apples YouTube-Kanal zu sehen sind, kokettiert Cupertino mit bekannten Transaktionshürden und setzt die alltäglichen Konflikte mit Online-Captchas und den im Handel installierten Kartenlesegeräten augenzwinkernd in Szene.

60 Sekunden, die euer Bild von Apple Pay wahrscheinlich nicht nachhaltig beeinflussen werden, aber durchaus nett anzuschauen sind.

Voraussichtlich schon 2025 wird jede 10. Kreditkarten-Transaktion weltweit über Apple Pay abgewickelt. Im Februar 2020 zeichnete Apples Bezahlverfahren bereits für fünf Prozent aller Kreditkarten-Transaktion weltweit verantwortlich.