E-Rezept: 2,6 Millionen eingelöst, iPhone-App in neuer Version

Eineinhalb Monate nach der offiziellen Einführung des so genannten E-Rezeptes in Deutschland liegen die ersten Zahlen zu einem der großen Digitalisierungs-Projekte des deutschen Gesundheitssystems vor. Bisher wurden über 2,6 Millionen E-Rezepte von Versicherten in einer der knapp 18.000 deutschen Apotheken eingelöst.

Inwiefern diese Statistik jedoch als Erfolg für die Einführung der digitalen Verordnungen zu werten ist, beliebt abzuwarten. So stellen hiesige Praxen nach Angaben des Deutschen Hausärzte-Verbandes jährlich 450 Millionen Rezepte aus, also monatlich mehr als 37 Millionen.

Allerdings scheint sich das E-Rezept seit dem Start im Juli 2023 stetig zu verbreiten und von den Beteiligten deutlich besser angenommen zu werden als es noch bei den ersten Gehversuchen vor rund einem Jahr der Fall war. Damals, in der viel kritisierten Pilotphase wurden die E-Rezepte häufig noch in Form eines QR-Codes ausgedruckt und mussten manuell in die zugehörige App eingepflegt werden.

Karl Lauterbach in einer Berliner Apotheke | Bild: ABDA

Inzwischen können E-Rezepte sowohl über die elektronischen Gesundheitskarte (eGK) als auch mit Hilfe der E-Rezept-App verwaltet werden. Letztgenannte steht seit heute in Version 1.12 zur Verfügung und gestattet nun auch die Aufnahme eines eigenen Profilfotos. Bereits seit dem vorangegangenen Update auf Version 1.11 können Versicherte E-Rezepte als Dateien und Fotos in die App aufnehmen und können, wenn eine private Krankenversicherung zum Einsatz kommt, Kostenbelege in der App verwalten.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Apotheken in der vergangenen Woche für ihre gute Mitarbeit bei der Einführung des E-Rezeptes gelobt. Diese profitieren durch reibungslosere Abrechnungen und weniger Papierkram grundsätzlich auch selbst vom E-Rezept und erhoffen sich vom Umstieg zusätzliche Sicherheiten. Reinhard Groß etwa, Vize-Vorsitzender des Sächsischen Apothekerverbands, konstatiert: