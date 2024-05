Setapp Mobile: Alternativer App Store startet heute

Dass der in der Ukraine beheimatete Software-Anbieter MacPaw einen alternativen App Store zur Verfügung stellen will, steht schon länger fest. Jetzt hat das Angebot für europäische iPhone-Besitzer einen konkreten Start-Termin: Der alternative App Store, Setapp Mobile, soll heute im Laufe des Tages an den Start gehen.

MacPaw zeichnet unter anderem für die Software-Flatrate Setapp verantwortlich. Das beliebte Angebot für Mac-Nutzer stellt eine Vielzahl qualitativ hochwertiger Mac-Anwendungen zum monatlichen Pauschalpreis zur Verfügung und lohnt sich häufig schon für Anwender, die nur eine App aus dem Setapp-Portfolio benötigen. ifun.de berichtete:

Besser Setapp prüfen: Das Fallbeispiel Mockuuups Studio

Nun will man auch auf dem iPhone eine alternative Anlaufstelle zu Apples App Store etablieren. Der neue App-Marktplatz wird ausschließlich in der Europäischen Union eingeführt, wo Apple seit der Bereitstellung von iOS 17.4 die Installation alternativer App Stores ermöglicht.

Noch sind die Modalitäten von Setapp Mobile unbekannt. Auf dem Mac verlangt Setapp 9,99 US-Dollar pro Monat und bietet den Zugriff auf über 240 Mac-Applikationen ohne Zusatzkosten oder Einschränkungen an.

Nur ausgewählte Applikationen

Das Angebot fällt dabei vor allem dadurch auf, dass nahezu ausschließlich Applikationen gehobener Qualität angeboten werden. Im Gegensatz zu Apple wählt man bei Setapp akribisch aus und lässt nur Software-Entwickler mit guten und bewährten Produkten in den App Store.

Sobald Setapp Mobile verfügbar ist, haben europäische Anwender Zugriff auf den dritten alternativen App Store. Zuvor startete der sogenannte Mobivention Store für Geschäftskunden sowie der AltStore, der den beliebten Spiele-Emulator Delta in Europa bereitstellt.

Der AltStore verlangt eine jährliche Nutzungspauschale in Höhe von 1,79 Euro, um Apples Strafzoll aufzufangen, der außerhalb des offiziellen App Stores erfolgreichen Anwendungen in Rechnung gestellt wird.