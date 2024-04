AltStore startet mit Nintendo-Emulator und Zwischenablage-Manager

Mit dem AltStore ist jetzt der erste alternative App Store für alle iPhone-Nutzer innerhalb der Europäischen Union verfügbar. Zum Start des Angebots werden dort mit „Delta“ und „Clip“ zwei Apps angeboten, die von Riley Testut entwickelt wurden, der seinerseits auch für den AltStore verantwortlich zeichnet. Langfristig soll das Angebot um die Anwendungen weiterer Entwickler ausgebaut werden.

Sieht man von der Business-Lösung Mobivention ab, so ist der AltStore das erste für alle Nutzer verfügbare Angebot, das von der von Apple auf Druck der EU hin eingeräumten Möglichkeit zum Sideloading Gebrauch macht.

Apple behält hierbei aber zumindest ein Stück weit die Kontrolle, so müssen alternative App-Store-Angebote wie der AltStore vor ihrer Bereitstellung mit dem klassischen App-Review-Prozess vergleichbare Prüfungen bei Apple durchlaufen.

Nintendo-Emulator als eine der ersten Apps

Die Verantwortung für die über einen solchen unabhängigen App Store angebotenen Apps liegt dann jedoch weitgehend bei seinem Betreiber. Riley Testut startet hier wie gesagt mit zwei seiner eigenen Apps, von besonderem Interesse wird dabei mit Sicherheit der Nintendo-Emulator Delta sein – dem Entwickler zufolge war die Bereitstellung dieser App der Hauptgrund dafür, überhaupt einen eigenen App Store anzubieten. Darüber hinaus hat Riley mit Clip einen Manager für die Zwischenablage im Programm.

Die Nutzung des AltStore ist mit einer vertretbaren Jahresgebühr verbunden, die wohl in erster Linie dazu dient, die Kosten für die technische Infrastruktur und vor allem die wohl unvermeidlich anfallende „Core Technology Fee“ von Apple in Höhe von 50 Cent pro Installation zu decken. Inklusive Steuern fallen hier in Deutschland 1,79 Euro pro Jahr an.

Zahlreiche Sicherheitsabfragen bei der Einrichtung

Der AltStore selbst wird als klassische App auf dem iPhone installiert. Im Laufe dieses Vorgangs bekommt man durch iOS eine Reihe von Warnhinweisen und Informationen angezeigt und muss zusätzlich über die Einstellungen seines iPhones das Okay für die Verwendung der App-Store-Alternative geben. Anschließend steht der Installation der über den AltStore angebotenen Apps nichts mehr im Weg.