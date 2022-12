Self-Service-Reparatur-Store: Apples teure Reparaturkits starten in Deutschland

Apple bietet seinen Selbst-Reparatur-Service jetzt auch in Deutschland an. Wer die Webseite zum Angebot besucht, wird allerdings kaum auf die Idee kommen, dass es sich hier um ein offizielles Angebot von Apple handelt. Dieser Eindruck spiegelt dann wohl irgendwo auch die Motivation Apples in diesem Zusammenhang wider. Bereits bei der Einführung des Angebots in den USA hat sich abgezeichnet, dass Apple hier eher einer drohenden Regulierung zuvorkommen will, als damit tatsächlich ein attraktives Angebot für seine Kunden bereitzustellen.

Dienstleister für Apple ist in diesem Zusammenhang auch in Deutschland das Unternehmen SPOT Service Parts or Tools, die hierzulande als GmbH mit Firmensitz in Sömmerda firmiert und von dort aus wohl auch die komplette Abwicklung der des Programms übernehmen wird. Apple selbst tritt in diesem Zusammenhang nicht öffentlich in Erscheinung.

Apple-Kunden können über den neuen Onlineshop Ersatzteile für das iPhone der Generationen 12 und 13 sowie das iPhone SE der dritten Generation und auf Mac-Seite für das MacBook Air M1 und die drei Mac-Book-Pro-Modelle mit M1-Prozessor bestellen. Damit verbunden bietet Apple auch die passenden Werkzeuge an, die man wahlweise einzeln kaufen oder als Set zum Pauschalpreis von 59,95 Euro für sieben Tage leihen kann.

Handbücher und Teilelisten als PDF

Während sich mit Blick auf das Teile- und Werkzeugangebot von Apple bereits in den USA gezeigt hat, dass man unterm Strich deutlich besser und meist auch günstiger fährt, wenn man sein Apple-Gerät einfach zur professionellen Reparatur weggibt, liefern die von Apple in diesem Zusammenhang bereitgestellten Reparaturhandbücher nucht nur interessante Einblicke, sondern hier und da sicher auch ein wenig willkommene Unterstützung für ambitionierte Schrauber.

Zum Start hat Apple entsprechende PDF-Dateien für die im Selbst-Reparatur-Programm enthaltenen iPhone- und Mac-Modelle bereitgestellt: