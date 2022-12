Airalo-App: Günstiges Auslands-Datenvolumen per eSIM

Passend zum Thema noch kurz die Info, dass der App-Tarif fraenk am heutigen 6. Dezember sein Basis-Datenvolumen auf 7 Gigabyte pro Monat erhöht. Somit können alle Neu- und Bestandskunden des Anbieters zum Pauschalpreis von 10 Euro fortan 2 Gigabyte mehr im Monat versurfen, als bisher. Lasst euch von den veralteten Informationen auf der Webseite von fraenk nicht irritieren, die Angaben sollten in Kürze aktualisiert werden.

Apple bietet die Möglichkeit, per eSIM beispielsweise einen zweiten, lokalen Datentarif für Auslandsaufenthalte hinzuzubuchen, ja schon seit geraumer Zeit an. Voraussetzung ist hierfür, dass ihr ein mit Apples Dual-SIM-Funktion kompatibles iPhone besitzt. Generell ist dies mit einem iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR oder neuer möglich. Will man darüber hinaus auf einem neueren iPhone-Modell auch 5G verwenden, so ist hier mindestens iOS 14.5 erforderlich – natürlich hängt hier die Verfügbarkeit aber auch massiv vom gewählten Tarif und den Gegebenheiten vor Ort ab. Ausführliche Infos zum Thema Dual-SIM und iPhone findet ihr hier bei Apple .

Wer ein mit der Dual-SIM-Funktion von Apple kompatibles iPhone besitzt und auf der Suche nach einem günstigen Auslandstarif ist, kann einen Blick auf die Airalo-App werfen. Wir geben hier eine Empfehlung von ifun.de-Leser Marcel an euch weiter, der das Angebot von Airalo während eines Aufenthalts in den USA genutzt hat.

Insert

You are going to send email to