Wireless-CarPlay-Adapter, Ooono Radarwarner und Parkscheibe günstiger

Der CarlinKit-Adapter setzt ein vorhandenes CarPlay-System voraus und erweitert dieses um eine drahtlose Verbindung. Dies funktioniert, indem der Adaper selbst per Kabel mit dem Fahrzeug verbunden wird und seinerseits dann automatisch eine drahtlose CarPlay-Verbindung zum iPhone herstellt. Wenn man damit leben kann, dass der Verbindungsaufbau hin und wieder auch mal ein oder zwei Minuten in Anspruch nimmt, handelt es sich hierbei um ein sehr nettes Komfort-Feature für Fahrzeuge, die von Haus aus nur über kabelgebundenes CarPlay verfügen.

