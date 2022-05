Selbstversuch im Video: Akku-Tausch mit Apples iPhone-Reparaturkit

Ende vergangenen Monats hat Apple damit begonnen, iPhone-Ersatzteile und die zugehörigen Werkzeuge an Kunden zu verkaufen. Ergänzend lassen sich damit verbunden mittlerweile auch die zugehörigen Reparaturanleitungen laden. Fragt sich nur, wie gut sich die Eigenreparatur-Optionen von Apple im Vergleich mit den bisherigen Möglichkeiten machen. In Deutschland lässt sich dieser Vergleich noch nicht anstellen, doch haben Apple-Kunden in den USA bereits Zugriff auf das neue Angebot.

Dan Barbera vom Apple-Blog MacRumors hat den Selbstversuch gewagt und seine Erfahrungen im unten eingebetteten Video festgehalten.

Vorweg kann man schon sagen, dass die neuen Apple-Optionen wohl kaum einen Gewinn für Privatpersonen darstellen. Eher scheint es, als wolle sich Apple mit dem Angebot in erster Linie gegen die Kritik der „Recht auf Reparatur“-Befürworter wappnen. Arbeiten wie den im Video gezeigten Akku-Tausch nehmen aber trotz ausführlicher Anleitungen und der Möglichkeit, Spezialwerkzeug zu mieten, besser erfahrene Elektronikschrauber in Angriff.

Das von Apple angebotenen Spezialwerkzeug ist dann auch der erste große Haken, wenn man so will. In zwei Koffern geliefert bringt das Werkzeugset satte 40 Kilogramm auf die Waage. Der Mietpreis beträgt 49 Dollar und wenn man die Gerätschaften nicht zurückschickt, kassiert Apple satte 1.300 Dollar Ersatz.

Der im Video gezeigte Akku für das iPhone 12 mini wird von Apple für 79 Dollar angeboten, wovon man die von Apple angebotene Erstattung für die Rücksendung der alten Teile in Höhe von 24 Dollar abziehen kann. Unterm Strich liegt der Gesamtpreis dennoch höher, als die von Apple für einen Akku-Tausch außerhalb der Garantie veranschlagten Kosten. Hierzulande bezahlt man hierfür 87,09 Euro und bekommt den Job von einem Apple-Techniker erledigt.

Dementsprechend kommt dann auch der Videotest zu dem Fazit, dass der Austausch in Eigenregie zwar ein interessantes Projekt, aber letztendlich keinesfalls empfehlenswert sei.