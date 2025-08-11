Schon zufrieden mit Liquid Glass? Apple finalisiert iOS 26

Apple steht laut einem Bericht des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg kurz vor dem Abschluss der Entwicklung von iOS 26 und der neuen „Liquid Glass“-Oberfläche. Die Einführung soll zusammen mit dem iPhone 17 und weiteren Produkten in der ersten Hälfte des kommenden Monats erfolgen.

Interne Zeitpläne sehen offenbar vor, dass Apple die Arbeiten am neuen Betriebssystem bereits in den kommenden Wochen abschließen wird. Derzeit wird die fünfte Vorabversion von iOS 26 erprobt, die sowohl die Systemleistung als auch die Akkulaufzeit verbessern soll.

Zu den auffälligsten Neuerungen zählen eine neue Animation beim Entsperren des iPhones und beim Wechseln von Bereichen im Kontrollzentrum. In der Kamera-App sollen Nutzer künftig festlegen können, ob sie zwischen Foto-, Video-, Porträt- und Panoramamodus nach links oder rechts wischen.

Detailänderungen in Beta 5

Wir haben auf ifun.de über die Neuerungen der fünften Vorabversion berichtet. Apple hat zahlreiche kleine Anpassungen umgesetzt. Beim Entsperren des Geräts fliegen die eingegebenen Ziffern nun animiert in Richtung Displaymitte. Das Kontrollzentrum erhält flüssigere Übergänge beim Wechseln zwischen den Seiten.

Neue „Auswählen“-Taste in Mail und das neue AirDrop-Symbol

Längeres Drücken auf das WLAN-Symbol zeigt künftig an, ob es sich um ein öffentliches oder privates Netzwerk handelt, und kennzeichnet passwortgeschützte Verbindungen mit einem Schloss. Auch das Dock am unteren Bildschirmrand wurde leicht verändert: Der transparente Liquid-Glass-Rahmen wirkt nun etwas breiter. In der Kamera-App wurde mit dem „Classic Mode“ eine Option eingeführt, die die Richtung beim Wechseln zwischen den Aufnahmemodi umkehrt. Die Mail-App blendet den Auswahl-Button künftig direkt ein, ohne dass dieser über ein Untermenü gesucht werden muss.

Neue WLAN-Anzeige und der neue Classic Mode in den Kameraeinstellungen

Pläne für Suche und KI-Integration

Bloomberg berichtet außerdem, dass Apple mittelfristig größere Änderungen bei der Websuche plant. Hintergrund ist eine langjährige Vereinbarung mit Google, deren Fortbestand derzeit alles andere als sicher ist. Apple prüfe demnach, vermehrt auf KI-gestützte Suchlösungen zu setzen und in Safari auch Dienste anderer Anbieter einzubinden. Parallel entwickle ein internes Team namens „Answers, Knowledge and Information“ (AKI) eine hauseigene Suchfunktion mit konversationsbasierten Elementen.

Mit der Veröffentlichung von iOS 26 wird im Umfeld der September-Präsentation gerechnet. Der genaue Termin wird in der Regel erst kurz vor dem Marktstart genannt, der 9. September gilt als wahrscheinliches Datum.