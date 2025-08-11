Pläne für Suche und KI-Integration
Schon zufrieden mit Liquid Glass? Apple finalisiert iOS 26
Apple steht laut einem Bericht des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg kurz vor dem Abschluss der Entwicklung von iOS 26 und der neuen „Liquid Glass“-Oberfläche. Die Einführung soll zusammen mit dem iPhone 17 und weiteren Produkten in der ersten Hälfte des kommenden Monats erfolgen.
Interne Zeitpläne sehen offenbar vor, dass Apple die Arbeiten am neuen Betriebssystem bereits in den kommenden Wochen abschließen wird. Derzeit wird die fünfte Vorabversion von iOS 26 erprobt, die sowohl die Systemleistung als auch die Akkulaufzeit verbessern soll.
Zu den auffälligsten Neuerungen zählen eine neue Animation beim Entsperren des iPhones und beim Wechseln von Bereichen im Kontrollzentrum. In der Kamera-App sollen Nutzer künftig festlegen können, ob sie zwischen Foto-, Video-, Porträt- und Panoramamodus nach links oder rechts wischen.
Detailänderungen in Beta 5
Wir haben auf ifun.de über die Neuerungen der fünften Vorabversion berichtet. Apple hat zahlreiche kleine Anpassungen umgesetzt. Beim Entsperren des Geräts fliegen die eingegebenen Ziffern nun animiert in Richtung Displaymitte. Das Kontrollzentrum erhält flüssigere Übergänge beim Wechseln zwischen den Seiten.
Neue „Auswählen“-Taste in Mail und das neue AirDrop-Symbol
Längeres Drücken auf das WLAN-Symbol zeigt künftig an, ob es sich um ein öffentliches oder privates Netzwerk handelt, und kennzeichnet passwortgeschützte Verbindungen mit einem Schloss. Auch das Dock am unteren Bildschirmrand wurde leicht verändert: Der transparente Liquid-Glass-Rahmen wirkt nun etwas breiter. In der Kamera-App wurde mit dem „Classic Mode“ eine Option eingeführt, die die Richtung beim Wechseln zwischen den Aufnahmemodi umkehrt. Die Mail-App blendet den Auswahl-Button künftig direkt ein, ohne dass dieser über ein Untermenü gesucht werden muss.
Neue WLAN-Anzeige und der neue Classic Mode in den Kameraeinstellungen
Bloomberg berichtet außerdem, dass Apple mittelfristig größere Änderungen bei der Websuche plant. Hintergrund ist eine langjährige Vereinbarung mit Google, deren Fortbestand derzeit alles andere als sicher ist. Apple prüfe demnach, vermehrt auf KI-gestützte Suchlösungen zu setzen und in Safari auch Dienste anderer Anbieter einzubinden. Parallel entwickle ein internes Team namens „Answers, Knowledge and Information“ (AKI) eine hauseigene Suchfunktion mit konversationsbasierten Elementen.
Mit der Veröffentlichung von iOS 26 wird im Umfeld der September-Präsentation gerechnet. Der genaue Termin wird in der Regel erst kurz vor dem Marktstart genannt, der 9. September gilt als wahrscheinliches Datum.
Geschmäcker sind verschieden aber ich finde es gut und modern. Die Rolle rückwärts und vorwärts kam Liquid Glas zu gut. Mittlerweile ist es fast überall gut lesbar. Grad auf der Apple TV sieht es fantastisch aus.
+1
+1
Dann freu ich mich drauf. Beta mache ich ja nicht…
Bei „FAST überall gut lesbar“ musste ich schmunzeln.
Was gibt’s da zu schmunzeln?
Würde sogar soweit gehen und sagen es ist jetzt soweit ÜBERALL gut lesbar.
Gut ja, aber modern?
Aero ist schon etwas in die Jahre gekommen
Nö, ich würde sagen „zeitlos modern“. So wie das Set-Design in Alien.
Wünsche mir immer noch das es ein schlechter Scherz ist
Bin ja froh das das noch nicht Einzug in mein Ziffernblatt auf der Apple Watch bekommen hat, total Katastrophe
Die Leute wird es immer geben. Egal mit welcher iOS Version.
In der aktuellen Entwickler-Beta auf einem iPad mit dunkler Einstellung sieht das Glas fast genau aus wie vorher in iPadOS 18.x.
Zumindest die obere Leiste in Safari hat eigentlich nur weiß umrandete dunkle Icons, von Glas ist da nichts zu sehen.
Dem stimme ich zu. Ich habe es bisher auch nur auf dem iPad laufen und denke mir jeden Tag, was ist daran so neu beziehungsweise das soll der größte Umbau seit Jahren sein?
Meine persönliche Meinung (oder eher die meines iPhone 13 mini):
Firlefanz, braucht kein Mensch, killt meinen neuen Akku.
Performance fresser
Dein armer neuer Akku.
kein mensch? danke das Du meine Bewertung übernimmst .. find es gut das selbst entscheiden zu dürfen
Ip16PM habe immer wenn Wechsel von 5g -> WIFI Telefonie ist dass der andere mich nicht mehr hört.
Ist das bei mehr Leuten so?
Beim Vodafone Netz.
Welche Farbe? SCNR
Seit gefühlt Jahren bestehen sowohl iPhones wie auch iOS nur noch aus minimalen Reskins.
Ich finds langweilig
Nichts vom Liquid-Glas als gesamtheitliches Konzept verstanden, aber Hauptsache meckern. Schau Dir mal dazu eins der vielen Videos/Short/Toks oder was immer Deine Wissensaufnahme erleichtert, an.
Genau Transparenzregler leicht verschoben. Bahnbrechend ich bin nur zu blöd
Einsicht ist schonmal da.
System ausentwickelt und nun kommen nur noch Verschlimmerung, weil man muss ja jedes Jahr was Neues liefern.
Finde die „neue“ Galerie nicht gut… Das Design wirkt eher altbacken als modern und neu.
Die ist auch nicht neu sondern die alte. Weil die neue echt bescheiden ist
Die Kamerasteuerung ist unterste Schublade.
Alleine die Wischgesten um von Foto auf Video etc. zu wechseln, werfen mich immer komplett aus der App.
+1
und, dass die modi wechsel nun unten sind, der Auslöseknopf dadurch weiter nach oben gerückt ist.. drückst 10 mal blind drauf und hast 10 mal daneben getippt
Grobmotoriker? SCNR
Optisch ist die public beta 2 jetzt aus meiner Sicht perfekt.
Beta 5 viel besser.
Selbst die Beta 5 hat auf dem iPad Pro M4 noch unzählige Darstellungsfehler in diversen Bereichen. Icons ragen teilweise in den Text hinein, Umrandungen sind ungenau. Widgets können teilweise nicht hinzugefügt werden, das Kontrollzentrum lässt sich nicht bearbeiten. Ich habe Apple über das Feedback mindestens 10 Darstellungsfehler inkl.. Screenshots gemeldet und hoffe, dass wenigstens noch einige davon beseitigt werden.
Finde es noch ziemlich laggy ehrlichgesagt, bin auf Beta 5 mit iPhone 16 Pro
Die Anpassung an verschiedene Bildschirmgrössen in CarPlay wurde auch wieder entfernt. Allerdings sieht CarPlay aktuell aus wie ein schlecht gezeichnetes Comicbild
Ja fined ich sehr gut danke.
Es ist und bleibt ein Rückschritt in Sachen Usability. Apple ist das Design wichtiger, als eine vernünftig lesbare Oberfläche. Alleine schon diese hässlichen, schmalen Rahmen um sämtliche Icons und Widgets. Dazu die verschwommenen App Symbole – irgendwie versucht mein Auge immer vergeblich, das scharfzustellen. Auch das deaktivieren der Transparenz und erhöhen des Kontrasts sind nicht ausreichend. Der Dark Mode sieht vollkommen verhunzt aus. Schade, dass Apple keinen Schalter einbaut, mit dem man den Mist vollständig deaktivieren kann.
Und das ist und bleibt deine objektive Meinung, nicht mehr.
Falsch, das ist keine Meinung, sondern ganz klar eine Tatsache. Nur am Beispiel der verschwommenen Icons – Wie können die besser erkennbar sein, als ein scharfes Icon im Flat Icon Design?
@ Mik11
Was sollen immer wieder solche belehrenden Posts? Bist Du Zensur-Polizist? Sind nur zustimmende und von Dir genehmigte Posts erlaubt? Natürlich ist das seine/ihre subjektive Meinung .. ja und? Deshalb darf er/sie sie nicht äußern, oder was willst Du uns damit sagen? Du sol
Ich erkenne alles gut –> das wäre nach deiner Definition jetzt genauso Tatsache und somit steht es unentschieden…
Vielleicht ist es doch eine Meinung und jeder Mensch sollte selbst entscheiden, ob er es mag oder nicht (wobei eine große Mehrheit in den Foren das neue Design toll findet)!
„objektive Meinung“
Freudscher Versprecher, @Mik11?
Natürlich ist der Post erlaubt, nur immer so zu posten als wären Dinge Tatsachen, die einfach nur die eigene Meinung sind und Geschmackssache find ich einfach bisschen daneben. Das ist meine Meinung, die darf ich doch dann auch sagen oder bist du die Zensur Polizei?
;-), natürlich subjektiv
Das einzige was ne Tatsache ist, ist das es deinen Geschmack nicht trifft, der Rest ist keine Tatsache sondern deine Meinung. Ich kann komischerweise alles super lesen und find es toll, was jetzt?
Besser hätte ich es nicht ausdrücken können.
Die Entwicklung soll schon beendet sein? Bleiben die ganzen Bugs dann als Fix Update für iOS 27 oder wie soll man das verstehen? Die aktuelle Beta hat mehr Bugs als die Version davor. Zum Beispiel verschwindet gelegentlich die URL in der Omnibar aus Safari. Manche Animationen kommen nicht hinterher und das auf einem iPhone 16 Max Pro, beim App Update springen auf einmal die Apps und es heißt der Progress läuft noch, obwohl die App schon geupdated ist etc.
1+
Dein iPhone ist zu alt
@jowar, kannst du mir das iPhone 17 Pro Max besorgen bitte? Und zwar jetzt
ich find´s auch sehr gelungen, versteh das Geschrei nicht. Seit der letzten Public Beta läuft es auch sehr flüssig, vorher hat es schon noch arg gestockt. Optisch find ich das Design super.
Manche verstehen hier nicht, dass Apple Accessibility seit Jahren als Kernprinzip positioniert hat und dass jetzt für ein bisschen Glasoptik ausgerechnet die Menschen enttäuscht werden, die sich auf Apple verlassen haben.
Und genau weil es das Kernprinzip ist, wurde in den Betas so viel verbessert – ich habe aktuell keine Stelle mehr gefunden, wo ich den Text nicht gut wenn nicht sogar perfekt lesen kann.
Schreib mir mal deine Mailadresse, ich schick dir genügend Screenshots und ja sind an Apple gemeldet
Ich habe mich anfangs auch geweigert aufgrund der ganzen negativen Berichterstattung und Vista Vergleiche… habe mir jetzt aber die zweite Beta installiert und bin echt positiv überrascht wie gut es doch aussieht… nicht das es die Änderung gebraucht hätte.. aber von meiner Seite aus ist es keine Verschlechterung! Ich habe sogar das Gefühl das mein Akku seit der Beta LÄNGER hält als vorher. Klingt komisch, is aber so!
Haben es ausprobiert und definitiv in die richtige Richtung hingebogen.
Nur mit der Kameraeinstellung komme ich aktuell noch nicht klar. Will aber nicht einfach auf Classic-Mode wechseln. Irgendwas haben die sich sicher gedacht. Bisher stelle ich mich beim Kamerasetting an wie nen Boomer mit Klapplederhülle.
Weil ihr gefragt habt: ich bin sehr zufrieden mit dem OS. Habe es parallel auch auf einem Macbook und einem iPad. Gerade der letzte Beta-Versionssprung hat dazu beigetragen, dass sich alles deutlich angenehmer, „offener“ und flüssiger anfühlt.
Mir gefällt es leider gar nicht. Ist aber Geschmackssache.
Viel Lärm um nichts!
Bitte was? Beim entsperren fliegen die Zahlen animiert zur Mitte vom Display?
Vielleicht verstehe ich das falsch, aber das klingt echt grausam…
Klingt aber nur so
Aktuell finde ich Liquid Glas absolut super. Ich will es nicht mehr hergeben, sieht in Bewegung viel besser aus als auf irgendwelchen Screenshots.
Kann man die PB ruhigen Gewissens laden?
Bei mir läufts top.
Statt neue Funktionen anzubieten – nur noch Kinderkram. Kein Wunder das wir keine Innovationen sehen. Entwickelt sich mehr und mehr zum Spielzeug. Welche Emojis bekommen wir denn als Nächstes :)
Ich muss ja sagen (Beta seit der ersten Stunde), ich habe es im ersten Moment gehasst. Mittlerweile hab ich’s super gern und das vorherige iOS sieht mir super altbacken aus. Genau wie damals bei iOS7…
iOS 7 styling würde ich liebend gerne wieder haben…
Gibt leider noch eine Punkte in Sachen Lesbarkeit die dem neuen Design abgehen. Aber sie haben ja noch ein wenig Zeit zu optimieren. :)
Habe die public 2 und es ist meine erste Beta bei welcher ich zurückgehen werde, finde es optisch garnicht gelungen.
Und warum sind die App Ivonne in der Beta 2 so groß und lassen sich nicht mehr verkleinern
Hat Apple eigentlich die Funktion, dass der Wecker der Watch trotz Stumm mit Ton klingelt vergessen oder befindet die sich nun woanders? Mein Wecker blieb bisher leider lautlos.
Freue mich auf die finale Version. Ich bin mit iOS grundsätzlich sehr zufrieden und es bietet mir alles, was ich in meinem Apple Kosmos benötige. Die optische Anpassung ist zwar nicht überfällig, aber zu begrüßen. Mir gefällt iOS26. Ist aber wie jede Änderung am Design stets Geschmacksache und wie bei jeder Statistik 50% so und 50% anders.
Ich verstehe nur die Personen nicht welche hier so meckern. Anstatt zu sagen iiOS26 sieht nicht gut aus, kann man auch sagen, mir gefällt es nicht. Mit der ersten Aussage nimmt man sich das Recht raus, objektiv zu urteilen. Halte ich für vermessen.
Versteh die Leute nicht, die sagen, es läuft super. Auf meinem 14 Pro eine Katastrophe. GUI friert oft App unabhängig ein, viele Wischgesten und Animationen ruckeln, vor allem das Scrollen im Safari ist ein Graus, Apps stürzen ab, usw. Für mich ist es eine der am schlechtesten laufenden Betas jemals. Dafür, dass in einem Monat die finale Version kommen muss, ist die Performance echt übel. Akkulaufzeit ebenso. Vermute daher schon, dass viele Bug Fixes erst mit 26.1 oder gar 26.2 kommen werden. Werde daher meinem Umfeld wie immer raten, darauf zu warten und keinesfalls die .0 zu installieren. Ich finde das Design gar nicht mal so schlecht, aber es läuft leider wirklich grauenhaft. Wollte meinem 14 Pro im Herbst eigentlich einen neuen Akku spendieren, aber nun überlege ich, evtl. doch zu verkaufen und mir ein 17er zu holen.