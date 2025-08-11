iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 767 Artikel

USB-C- und Lightning-Variante

Soundcore P41i erstmals reduziert: Ladecase auch iPhone-Akku
Gut zwei Monate nach ihrer Markteinführung sind die Bluetooth-Ohrhörer Soundcore P41i erstmals im Preis reduziert. Die Variante ohne Lightning-Adapter ist aktuell für 67,99 Euro bei amazon.de erhältlich, rund 15 Prozent Euro weniger als zum Marktstart im Juni.

Soundcore P41i

Ladehülle mit Zusatzfunktionen

Besonderes Merkmal der P41i ist das Ladecase, das nicht nur die Ohrhörer mit Strom versorgt, sondern auch als externer Akku für das iPhone genutzt werden kann. Die integrierte Batterie bietet eine Kapazität von 3.000 mAh, nicht die Welt, aber laut Hersteller ausreichend, um ein iPhone 16 Pro etwa zur Hälfte zu laden. Die maximale Ladeleistung beträgt 10 Watt.

Soundcore P41i Schwarz

Für den direkten Anschluss ist ein fest integriertes Kabel seitlich im Gehäuse verstaut. Je nach Modell endet dieses in einem USB-C- oder Lightning-Stecker. Die USB-C-Version lag zum Marktstart bei 79,99 Euro, während für die von Apple zertifizierte Lightning-Variante 89,99 Euro fällig wurden. Beide Farbvarianten, Weiß und Schwarz, sind in beiden Varianten im Handel verfügbar.

Technik und Akkulaufzeit

Die Ohrhörer selbst verfügen über eine adaptive Geräuschunterdrückung und sind mit 11-mm-Treibern ausgestattet, die in Kombination mit Ankers BassUp-Technologie für kräftige Bässe sorgen sollen. Für Telefonate sind sechs Mikrofone integriert, die Umgebungsgeräusche herausfiltern können.

Iphone Staender P41i

Im reinen Musikhörbetrieb sollen die P41i bis zu zwölf Stunden Wiedergabezeit pro Ladung erreichen. Mit dem Case lässt sich diese Zeit deutlich verlängern: Bis zu 192 Stunden sollen ohne Steckdose möglich sein. Eine Schnellladefunktion ermöglicht es, innerhalb von zehn Minuten genug Energie für bis zu fünf weitere Stunden Wiedergabe zu speichern.

Soundcore P41i Bento 2500

Zusätzlich enthält das Gehäuse einen kleinen Smartphone-Ständer, womit sich das Ladecase auch abseits seiner Hauptfunktion nutzen lässt.

11. Aug. 2025 um 09:28 Uhr von Nicolas


  • Moin,

    Gibt es hier jemanden, bei dem Kinder (ca 10 Jahre) diese Kopfhörer nutzen? (Also Passform und hoffentlich Lautstärkebegrenzung)
    Oder kennt ihr geeignete Inears von Soundcore.

    Danke für Hinweise!!

    Antworten Melden

  • Ich würde meinen Kindern niemals InEars geben. Wenn Ohrhörer dann so etwas wie Huawei FreeClips.

    Antworten Melden

