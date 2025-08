iPhone 17: Vorstellung wohl am 9., Verkaufsstart am 19. September

Apple bleibt seiner September-Tradition offenbar treu. Auch in diesem Jahr soll die Vorstellung der neuen iPhone-Generation in der zweiten vollen Septemberwoche stattfinden. Internen Informationen aus dem Umfeld deutscher Mobilfunkanbieter zufolge fällt die Wahl in diesem Jahr auf Dienstag, den 9. September. Damit würde das nächste große Apple-Event in genau 35 Tagen über die Bühne gehen.

Nur noch 35 Tage Wartezeit

Der Ablauf folgt dem üblichen Muster: Direkt im Anschluss an die Präsentation startet Apple am darauffolgenden Freitag die Vorbestellphase. Eine Woche später, am 19. September, beginnt dann die Auslieferung an Kunden sowie der Verkauf in Apple Stores und bei autorisierten Partnern, zunächst in den wichtigsten Märkten weltweit. Also in den USA, in China, Europa und Japan.

Mit dem iPhone 17 soll in diesem Jahr nicht nur eine neue Gerätegeneration, sondern auch ein überarbeitetes Line-up vorgestellt werden. Gerüchten zufolge verzichtet Apple auf das bisher angebotene Plus-Modell und führt stattdessen ein besonders dünnes Modell unter dem Namen iPhone 17 Air ein. Dieses soll neben dem regulären iPhone 17 und den beiden Pro-Varianten als viertes Modell erscheinen.

So hier? Das iPhone 17, das 17 Air, das 17 Pro und das 17 Pro Max

Optisch wird eine überarbeitete Rückseite erwartet, ebenso wie eine neu angeordnete Kameraeinheit. Technische Details sind bislang noch nicht offiziell bestätigt, erste Leaks deuten jedoch auf subtile Designänderungen und mögliche Verbesserungen bei Display und Kamera hin.

Begleitet von Watch und neuen AirPods Pro

Neben den neuen iPhones dürften auch weitere Produktneuheiten präsentiert werden. Erwartet wird unter anderem die dritte Generation der AirPods Pro sowie neue Modelle der Apple Watch. In Summe dürfte Apple das Event nutzen, um mehrere Gerätefamilien gleichzeitig zu aktualisieren, allerdings werden wir uns auf die neue Generation des HomePods wohl noch bis zum kommenden Jahr gedulden müssen.