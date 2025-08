Neu in iOS 26 Beta 5: Apple setzt auf Feinschliff und Detailänderungen

Mit der am Dienstagabend freigegebenen, fünften Vorschauversion von iOS 26 konzentriert sich Apple auf kleinere Detailänderungen und grafische Verfeinerungen. In mehreren Systembereichen wurden Animationen ergänzt oder überarbeitet. So erscheint beim Entsperren des iPhones eine neue Tastenanimation, die die PIN-Zahlen animiert auf den Sperrbildschirm fliegen lässt.



Das Dock wurde leicht umgestaltet

Im Kontrollzentrum wurde das Blättern zwischen den Seiten um eine weichere Animation ergänzt. Beim längeren Tippen auf das WLAN-Symbol zeigt iOS 26 nun zusätzlich an, ob ein Netzwerk öffentlich oder privat ist. Passwortgeschützte Verbindungen sind durch ein kleines Schloss erkennbar. Auch die Optik der Dock-Umrandung auf dem Home-Bildschirm wurde verändert. Der sogenannte Liquid-Glass-Effekt fällt nun etwas breiter aus als zuvor.

Kamerasteuerung, Wallet, Mail und mehr

Die Kamera-App erhält eine neue Einstellmöglichkeit namens „Classic Mode“. Diese kehrt die Richtung um, in der zwischen den Aufnahmemodi gewechselt wird. In der Mail-App steht der „Auswählen“-Button nun direkt zur Verfügung und muss nicht mehr über das Drei-Punkte-Menü aufgerufen werden.



Neue WLAN-Anzeige und der neue Classic Mode in den Kameraeinstellungen

AirDrop und Batterieanzeige

Apple nimmt zudem kleinere Anpassungen in weiteren Apps vor. In der Wallet-Anwendung wurde der bisher als „Payments“ bezeichnete Button für Apple Card umbenannt in „Preauthorized Payments“. Dies soll die Funktion klarer benennen. Der Fitness-App wurde ein neues Symbol für den Dienst Fitness+ hinzugefügt. Im Teilen-Menü ist ein neues Symbol für AirDrop zu finden, das die bisherige Darstellung ersetzt.

Neue „Auswählen“-Taste in Mail und das neue AirDrop-Symbol

Bei iPhones mit Dynamic Island erscheint bei einem Akkustand von 20 Prozent eine neue visuelle Warnung. Damit wird die Benachrichtigung über den niedrigen Akkustand nun prominent im oberen Displaybereich eingeblendet.

Akku unter 20 Prozent? Fortan warnt die Dynamic Island

Die finale Veröffentlichung von iOS 26 wird im September, im Anschluss an die Präsentation der iPhone-17-Familie erwartet.