Apple sucht Entwickler für eigene KI-Suchmaschine

Apple arbeitet offenbar daran, über die Schwächen von Siri und dem bisherigen Leistungsumfang von Apple Intelligence hinausgehende Defizite seines KI-Angebots aufzuarbeiten. Mit neuen Stellenanzeigen sucht der iPhone-Hersteller Unterstützung für eine Arbeitsgruppe namens “Answers, Knowledge and Information” (AKI), die den Ausbau interner KI-Systeme vorantreiben und eine Suchfunktion schaffen soll, die an Systeme wie ChatGPT erinnert.

In den Stellenausschreibungen ist die Rede davon, dass ein wichtiger Bestandteil des Projekts darin besteht, Apple-Nutzern den Zugang zu Weltwissen zu ermöglichen und deren Fragen intelligent zu beantworten. Die Basis hierfür schaffe eine universelle Suchmaschine, mit deren Hilfe sich eine konsistente Erfahrung in Anwendungen wie Siri, Safari, der Spotlight-Suche, dem App Store oder in Apple Music erreichen ließe.

Apple sieht sein AKI-Team dabei in der zentralen Rolle, Technologien aus den Bereichen maschinelles Lernen, Suche und Sprachdienste zu verknüpfen. Bereits vorhandene und neu entwickelte Funktionen seien dabei entscheidend für die automatische Vervollständigung von Benutzeranfragen, die Bereitstellung von Abfragevorschlägen und die Korrektur von Rechtschreib- oder Spracherkennungsfehlern. Die Integration von Siri wird in diesem Zusammenhang besonders hervorgehoben.

AKI-Team erst kürzlich entstanden

Wie der Journalist Mark Gurman berichtet, wurde das AKI-Team in den vergangenen Monaten zusammengestellt und wird von Robby Walker geleitet. Dieser war zuvor für Apples Sprachassistentin Siri verantwortlich, hat diese Rolle jedoch aufgrund der bekannten Verzögerungen bei der Entwicklung abgegeben. Walker hat offenbar auch einen Teil seines Siri-Teams mit in die neue Abteilung genommen.

Das Projekt scheint derzeit allerdings noch im Aufbau und ein fertiges Produkt sei nach aktuellem Stand nicht in Sicht. Apples Bemühungen deuten allerdings verstärkt darauf hin, dass das Unternehmen mit deutlich verstärktem Engagement daran arbeitet, nicht nur seine Position im KI-Segment zu verbessern, sondern auch mehr Unabhängigkeit von Google zu erreichen.

Apples Google-Deal in Gefahr

Derzeit prüfen die Aufsichtsbehörden in den USA die Rechtmäßigkeit der Integration von Google als Standardsuchmaschine in Apple-Geräte. Gesetzliche Einschränkungen würden dazu führen, dass Apple auf jährliche Ausgleichszahlungen von Google in Milliardenhöhe verzichten muss.