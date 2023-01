Apple Music: Zugesagtes Klassik-Musikerlebnis bleibt aus

So bietet IDAGIO bereits einen spezialisierten Klassik-Streaming-Dienst an, der in seiner werbefreien Ausgabe mindestens 9,99 Euro pro Monat veranschlagt. Auch die Deutsche Grammophon startete mit Stage+ erst kürzlich einen eigenen Klassik-Streaming-Dienst.

iPhone-Anwender die darauf gehofft hatten, dass Apple die am 30. August 2021 angekündigte Klassik-Musik-Applikation vielleicht in iOS 16.2 versteckt verteilt hatte und diese zu einem späteren Zeitpunkt freischalten würde, haben 2022 mit einer kleinen Enttäuschung beenden müssen.

Insert

You are going to send email to