Plant with Care: Entspanntes Garten-Puzzle vorübergehend kostenlos

Wann habt ihr zum letzten Mal ein iPhone-Spiel im App Store gekauft? Also vorneweg Geld in ein ungewisses Spielabenteuer investiert?

Entspannender Zeitvertreib

Das Puzzle-Spiel Plant with Care gehörte bis vor kurzem zu den wenigen verbleibenden Titeln, die nicht auf Glücksspiel-Mechaniken, auf In-App-Käufe, auf Werbung oder Abonnements gesetzt haben, um ein Einkommen zu bestreiten, sondern stattdessen eine Vorauszahlung von rund zwei Euro verlangten, um kurzweilige Unterhaltung auf Couch, Toilette oder Bushaltestelle zu bieten.

Aktuell bietet sich das 70 Megabyte kleine Spiel Plant with Care zum kostenlosen Download im App Store an und richtet sich mit der Gratis-Offerte sowohl an iPhone-Besitzer als auch an iPad-Nutzer.

Im zurückhaltenden Comic-Stil gestaltet, setzt Plant with Care nicht nur im Namen auf ein Garten-Thema, sondern konfrontiert euch auch im Einsatz mit unterschiedlichen Gemüsen und Gewächsen, die alle nach eigenen Regeln angebaut werden wollen und euch damit vor zunehmende Herausforderungen stellen.

70+ Levels, 3 Schwierigkeitsstufen

Plant with Care hat den Anspruch seine Spieler nicht zu stressen und mit ablaufenden Timern oder zur Neige gehenden Ressourcen unter Druck zu setzen, sondern will beim Spielen gleichzeitig auch entspannen und dabei helfen Stress abzubauen. Die App beschreibt sich als Gehirnjogging für Spieler und Nicht-Spieler, schraubt die Herausforderungen mit zunehmender Nutzungsdauer aber immer weiter nach oben.

Insgesamt verfügt der Universal-Download über 72 unterschiedliche Levels in drei Schwierigkeitsstufen und setzt weder eine Internetverbindung zum Spielen voraus, noch einen Benutzer-Account. Aktuell steht Plant with Care zum kostenfreien Download in Apples Software-Kaufhaus bereit und kann risikolos geladen und angespielt werden. Das eingebettete Video versorgt euch mit einem ganz guten Eindruck des Gebotenen.