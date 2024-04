Schnell-Lieferung per App: Getir und Gorillas geben auf

Der türkische Lebensmittel-Lieferdienst Getir wird sich laut Informationen der WirtschaftsWoche ab Mitte des kommenden Monats aus Deutschland zurückziehen. Das Unternehmen soll vorhaben, sich zukünftig vor allem auf den türkischen Markt zu konzentrieren und plant, dem Standort Deutschland zum 15. Mai 2024 den Rücken zu kehren.

Bereits zu Beginn der aktuellen Kalenderwoche sollen die ersten der knapp 2.000 Getir-Beschäftigten in Deutschland ihre Kündigungen erhalten haben. Im Laufe der kommenden drei Wochen sollen dann auch die Warenlager schließen.

Getir und Gorillas verschwinden

Mit dem Rückzug des Schnell-Lieferdienstes Getir verschwindet auch das vergleichbare Gorillas-Angebot vom deutschen Markt. Wie im vergangenen Jahr berichtet, hatte Getir den einstigen Konkurrenten erst im vergangenen Jahr übernommen und soll bereits Gespräche für die Übernahme des On-Demand-Lieferservice Flink geführt haben.

Nach Informationen der WirtschaftsWoche sollen ähnliche Rückzüge auch in Großbritannien und den Niederlanden bevorstehen, allerdings fehlen hier noch konkrete Termine. Dem Vernehmen nach soll Getir Wagniskapital in zweistelliger Millionenhöhe erhalten haben, um damit die Position auf dem türkischen Markt auszubauen. Kommentiert hat das Unternehmen seinen Rückzug aus Deutschland bislang allerdings noch nicht.

Der Markt konsolidiert sich

Getir und Gorillas bieten einen bequemen Lebensmittel-Lieferdienst per App an, der meist binnen weniger Minuten nach Auftragsübermittlung ausgeführt wird. Die Dienste pflegen eigene Lebensmittel-Lager, sogenannte Dark Stores, und setzen auf die Lieferung per Elektro-Fahrrad.

Bereits 2021 verabschiedete sich der Lieferdienst Delivery Hero vom deutschen Markt. Lieferando experimentiert seinerseits in kleinem Umfang mit Lebensmittel-Lieferungen.